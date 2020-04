Guía para un mercado inusual en Estella

30/04/2020 a las 06:00

Mes y medio después de instalarse por última vez en la plaza de los Fueros, los puestos de alimentación regresan a un mercado que no será el mismo que antes de la crisis del Covid-19. El Ayuntamiento de Estella ha aclarado a modo de guía cómo se ha preparado un funcionamiento que afronta entre sus cambios el del horario, más limitado porque se prolongará de 9.30 a 13 horas. Cambia también el del propio concepto de esta cita semanal, como Policía Municipal lo ha recordado ante su reanudación.

El mercado se recupera pero para hacer compras y lejos todavía de la normalidad que vuelva a hacer de esta cita semanal un lugar de encuentro de la merindad. Un día esperado en la zona en el que tanto papel juegan la adquisición de productos como su componente social vinculado también a las conversaciones en la calle y al consumo en la hostelería. Ante las modificaciones marcadas por la situación sanitaria y para responder a las preguntas vecinales, se aclararon ayer diferentes cuestiones además de recordar que se “evitará cualquier contacto social que no tenga por objeto la compraventa de productos”. Los agentes de la autoridad velarán para que no haya “aglomeraciones” y controlarán el acceso.



¿Pueden venir de los pueblos?

Es una de las dudas surgidas. Ayer se aclaró que sí. “Como si fuese un desplazamiento a un supermercado”. Una sola persona por vehículo para hacer la compra -solamente en la plaza de los Fueros porque las de alimentación son las únicas ventas permitidas- y permanecer el tiempo mínimo imprescindible para realizarla.



¿Estarán todos los puestos?

A la plaza de los Fueros acuden habitualmente 34 vendedores, de los que tres no pueden participar porque pertenecen a sectores no autorizados como las flores. Del resto, dos han comunicado ya que no acudirán. El Ayuntamiento explica que se han diseñado dos recorridos independientes entre los que finalmente se instalen para “minimizar riesgos”.



Los mayores, mejor no acudir

El Ayuntamiento recomienda a las personas mayores de 70 años que no acudan al mercado por tratarse de población de riesgo. Lo mismo se pide a aquellas personas que tengan patologías como “enfermedades crónicas, trasplantadas, con fiebre, problemas respiratorios, entre otros”.



De uno en uno y otras normas

Cada persona que se desplace al mercado accederá al circuito dispuesto de manera individual y a la compra “solo acudirá un cliente por familia”. Deberá guardarse siempre una distancia mínima de dos metros tanto dentro del recorrido para las compras -que se configurará en sentido único- como mientras espera en la cola de cada puesto. Se establece la prohibición de tocar los productos, que solo podrá manipular el responsable del puesto.



Guantes y desinfectante

Las mismas normas indican que “deberá contarse con dispensadores de gel desinfectante para uso tanto de vendedores como de usuarios”. No se indica nada respecto al uso de mascarillas, pero sí se “aconseja” a quienes acudan que lleven guantes propios y gel desinfectante. Una vez utilizados, los guantes se depositarán en una bolsa de compra o en una papelera.



Sin baños y dónde aparcar

Con la hostelería cerrada, los vendedores habían pedido al Ayuntamiento la apertura de los servicios públicos del subsuelo de la plaza o algún baño portátil como alternativa. El Ayuntamiento aclaró ayer que no habrá finalmente baños en ninguna de las dos opciones planteadas. Aunque se había valorado la posibilidad de poner el límite de 90 minutos para estacionar en la ZEL (Zona de Estacionamiento Limitado) del centro de la ciudad, se descartó finalmente hacerlo. Se podrá aparcar por tanto sin restricciones en todo el centro de la ciudad como se hace desde la entrada en vigor del estado de alarma y de momento por tiempo indefinido.