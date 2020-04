El parón de servicios municipales en Estella abre la duda sobre sus cánones

28/04/2020 a las 06:00

Cerrados desde la declaración del estado de alarma hace seis semanas, ante ellos planean las principales incertidumbres sobre la reapertura al estar vinculados a sectores como la hostelería, el ocio y el turismo. Servicios municipales que el Ayuntamiento de Estella tiene externalizados le abonan según los contratos suscritos en su momento cantidades fijas anuales por el arrendamiento de instalaciones como el polideportivo, el albergue Oncineda y el café-teatro Gavia del espacio cultural Los Llanos. Son los principales por el volumen de personas que mueven al año con cánones que oscilan entre los 25.000 € y los algo más de 1.000 €. Pagos sobre los que el Ayuntamiento de Estella deberá también tomar decisiones en una cuestión que está ya sobre la mesa.



El impacto en la actividad económica ha llevado al Ayuntamiento a aprobar medidas ya en los días que siguieron al 14 de marzo como las relativas a la ocupación de suelo público. Más recientemente, el alcalde Koldo Leoz ha anunciado a través de su Facebook que se “está estudiando el presupuesto y mirando qué partidas no se gastarán para destinar ese dinero a luchar contra las consecuencias del Covid-19”. Según avanza, se están clasificando “las propuestas del equipo de gobierno, muchas de ellas destinadas al comercio y la hostelería”. En este contexto, la duda es qué hará con los cánones de sus propios servicios externalizados que tienen su actividad interrumpida también por la pandemia.



TRES GESTIONES PRIVADAS



A esta situación se enfrenta el polideportivo municipal, que a su vez no cobra desde el mes de abril y hasta la reapertura cuotas a sus usuarios. Fruto del acuerdo para esta gestión a cargo de Serdepor, el Ayuntamiento recibe anualmente algo más de 25.000 € anuales en concepto de canon fijo que se paga en doce mensualidades de 2.000 € al mes a las que se suma una cantidad de 1.500 €.



También de titularidad municipal pero gestión privada, el albergue juvenil Oncineda de Estella permanece cerrado hasta que se permita reabrir los alojamientos del sector turístico y del Camino de Santiago que a lo largo de los años le ha proporcionado buena parte de sus clientes. Ha sido así principalmente entre marzo y septiembre, cuando sus instalaciones registran mayor actividad. La explotación del servicio para el Ayuntamiento por parte de la empresa Escur se remonta a 1997, desde 2017 con un nuevo convenio. El acuerdo alcanzado establecía un canon fijo anual de 2.768 € que se va actualizando con el IPC.



A ambos convenios de arrendamiento más antiguos se sumó hace dos años, a principios de 2018, el alcanzado con la empresa hostelera Gavia para gestionar la cafetería de los cines Los Llanos. Se estableció entonces, entre las condiciones acordadas para iniciar una nueva etapa en un espacio que permanecía cerrado, un canon anual por la prestación del servicio de 1.080 € ligado igualmente al IPC. La explotación de las salas, adjudicada a la empresa cinematográfica Areto, no tiene canon.

Cuánto pagan

1 Polideportivo municipal. El acuerdo para la gestión con Serdepor reporta al Ayuntamiento ingresos de algo más de 25.000 € al año. La gestora abona por un lado 12 mensualidades de 2.000 € más otros 1.500 €.

2 Albergue Oncineda. Tras el último convenio y con la actualización del IPC, el canon que los responsables de este alojamiento abonan por la gestión se sitúa en 3.440 €.

3 Gavia Los Llanos. El acuerdo de 2018 establece un canon fijo al año de 1.080 € que se va también actualizando.