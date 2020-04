Malestar entre dueños de perros por el cierre de parte de Los Llanos

25/04/2020 a las 06:00

El cierre de la mayor parte del parque de Los Llanos de Estella a los paseos con perros ha generado malestar entre propietarios de mascotas que frecuentan la principal zona verde de la ciudad. La última actualización de Policía Municipal sobre las pautas a seguir en esta y otras cuestiones de movilidad ciudadana durante el estado de alarma autoriza únicamente la presencia canina en sus accesos y dentro de las áreas balizadas.

Una medida adoptada el pasado 18 de abril que ha llevado a los habituales de este espacio a movilizarse a través de las redes sociales para pedir al Ayuntamiento de la ciudad que la reconsidere.

A lo largo de estas cinco semanas de confinamiento desde que entró en vigor el estado de alarma por la pandemia, el consistorio, a través de Policía Municipal, ha publicado las limitaciones sobre salidas con mascotas, desplazamientos a comprar y prohibiciones en distintas materias. Lo ha hecho cada vez que el Gobierno de Navarra actualizaba cuestiones sobre la norma aclarando dudas e incorporando las modificaciones a la declaración inicial que se iban produciendo con el paso del tiempo.

La última de las indicaciones cambió hace una semana lo relativo a las mascotas. El 9 de abril, se había establecido que los perros debían dirigirse a la zona recreativa más cercana al domicilio y durante el tiempo imprescindible. Días después, el pasado sábado 18 de abril, las pautas se modificaron para prohibir ya ese recorrido sin restricciones por el parque de Los Llanos al margen de los espacios que fueron balizados para delimitar la prohibición. Se permite desde ese día permanecer con los perros en los accesos y en la campa más próxima al aparcamiento, pero no en el interior del parque.

Solo cerca de los domicilios

Policía Municipal apelaba en esas nuevas pautas al “sentido común” y ponía ejemplos concretos de cómo conducirse en función de las zonas de Estella donde se viva. “Una persona que resida, por ejemplo, en la calle Arróniz, no puede estar en Los Llanos, ya que es una salida autorizada para que el animal haga sus necesidades y no para pasear”, detalla. Es en este aspecto donde estriba la clave de las limitaciones. “Pueden salir cerca de sus domicilios y durante ese tiempo mínimo imprescidible. Por eso se ha balizado el interior de Los Llanos”, reiteró ayer Policía Municipal. Una llamada a evitar situaciones de picaresca sobre las que se ha advertido también en salidas a hacer la compra.

Un argumento que no convence a propietarios de mascotas que han canalizado y hecho pública su disconformidad a través de la página Perros de Estella que les agrupa en Facebook con 1.600 seguidores. Distintas publicaciones lo expresaban ayer. “No dudo que siempre habrá alguna persona que con la excusa del perro desarrolle su picaresca, pero estoy completamente convencido de que son los menos”, relataba uno de los usuarios.

Un vecino de Estella autor de otra de las publicaciones en las que dio a conocer su caso particular tras ser multado manifestaba después que su escrito se dirigía al Ayuntamiento y al alcalde de la ciudad. “Se ha negado la posibilidad de sacar a nuestros perros por Los Llanos cuando hasta el 17 de abril estaba permitido. Sabemos que no hay ninguna normativa que lo permite y que los propios ayuntamientos no pueden legislar a este respecto”, sostenía.

Su intención -reiteraba ayer- es seguir adelante con la iniciativa en las redes y promover una recogida de firmas. “Mientras estemos en estado de alarma no podemos juntarnos, por lo que no podremos plantearlo por las calles pero sí vamos a mirar la manera de llevar adelante nuestra protesta y de pedir adhesiones a ella por otras vías a través de las propias redes sociales”, argumentaba este propietario de un perro que ha salido durante estas semanas con su mascota por el paseo de Los Llanos.

Cómo salir con la mascota por Estella

1 ¿Dónde se pueden realizar? Las últimas indicaciones de Policía Municipal marcan que para los paseos caninos hay que “dirigirse a la zona recreativa más cercana al domicilio y durante el tiempo imprescindible”. Se permite “sacar al perro al área verde más cercana teniendo en cuenta que muchas de ellas se encuentran en la zona central”.



2 Zonas concretas. Por ejemplo -según las mismas pautas- si se vive en la plaza de Santiago se puede ir a Los Llanos dentro de la zona balizada, al inicio de Valdelobos o al pequeño jardín de Mancomunidad. De la plaza de San Martín, a Los Llanos o Curtidores.



3 No más de tres salidas al día. Se considera que son suficientes para las necesidades del animal.



4 Recogida de excrementos y agua. Los excrementos deben recogerse obligatoriamente y se aconseja llevar una botella de agua para limpiar los restos de orines. Se recuerda igualmente que está “prohibido orinar en las paredes de los edificios y en las puertas”.