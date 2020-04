El primer pleno por YouTube en Estella reparte el poder municipal

21/04/2020 a las 06:00

El nuevo equipo de gobierno del Ayuntamiento de Estella -Bildu, Geroa Bai y los dos ediles tránsfugas del PSN- se repartió ayer los órganos de poder municipal en el primer pleno telemático en la historia de la ciudad con los concejales conectados desde sus domicilios y seguido por streaming a través del nuevo canal de YouTube del consistorio. De la convocatoria virtual participaron los nueve representantes del bloque de la moción de la censura más el socialista, Ibai Crespo. No lo hicieron los siete de Navarra Suma.



El grupo mayoritario, en la línea de lo ya planteado en los días previos, consideró que no existía la garantía jurídica de que se cumpliera el esquema nacional de seguridad -en referencia a la privacidad de los temas tratados- y por lo que había planteado su aplazamiento. La sesión -la primera desde el pleno presencial que el 24 de marzo cambió el gobierno- se celebró durante algo más de una hora, entre las 12,15 -comenzó con retraso por las dificultades de un concejal para conectarse- y las 13,27. Al acabar el directo, se contabilizaron 422 reproducciones con 132 espectadores como cifra récord de conexiones a la vez.



TODO ATADO Y SIN SORPRESAS

Lo que este lunes se trasladaba a la sesión es fruto del acuerdo previo alcanzado para la moción de censura, por lo que los puntos del orden del día de una sesión extraordinaria que no dio cabida por tanto a mociones ni ruegos dejaron pocas sorpresas. Fue el relativo a la designación de los representantes municipales en los órganos colegiados -Consorcio Turístico, Teder, comisiones de seguimiento de servicios municipales, patronato de música y Gedemelsa, entre otros- el punto que generó mayor debate. Prosperó con el ‘no’ del socialista Ibai Crespo porque en el lote se encontraba también Mancomunidad de Montejurra.



Según lo previsto, los 14.000 votos de la entidad cambiaron este lunes de manos para repartirse entre Koldo Leoz (Bildu), Pablo Ezcurra (Geroa), Jorge Crespo y Magdalena Hernández. Quedaba desestimada la propuesta de Navarra Suma de contar con un representante en la asamblea y se producía el choque entre dos antiguos compañeros. “Se nos está perjudicando al partido soclalista. Distintos argumentos se han dado para la moción de censura. Uno era desalojar a las derechas y se ve en esta propuesta que quienes somos excluidos somos los socialistas al perder representación en Mancomunidad. Entendemos que es el reparto de cromos para blanquear la actuación de dos personas que han traicionado el mandato de sus propios votantes”, señaló Ibai Crespo.



Su ex compañero, Jorge Crespo, le instó a sumarse al acuerdo. “Es perfectamente compatible con lo que tu defiendes”, le trasladó. “El acuerdo no se ha hecho con el PSN, por lo tanto todo lo demás son excusas”, respondió el edil socialista. El alcalde, Koldo Leoz, indicó que se trata de un acuerdo “municipal para trabajar por Estella” y que no hay “ninguna intención de influir en Mancomunida de Montejurra”. Añadió que en la asamblea están los dos representantes del PSN que estaban desde el principio y que se trata de un juego de mayorías. “Ahora mismo la corriente oficialista, que entiendo es la que tu representas, no está en ninguna”, subrayó.



“Está bien que se admita. No hay ningún representante del PSN. Los representantes los deciden sus votantes, sus simpatizantes y afiliados. Ni Bildu ni dos tránsfugas”, contestó Ibai Crespo. Una intervención que dio lugar a una nueva respuesta de Jorge Crespo. “Por alusiones, comentar que yo, como candidato a la alcaldía por el PSN, fui elegido por unanimidad. No hubo una mano divina ni nadie me metió en la lista. Si ahora el PSN se queda fuera es porque ha querido mantenerse al lado de Navarra Suma”, dijo sobre el grupo mayoritario al que tildó de “derecha radicalizada en una deriva totalitaria sin precedentes”. Antes de que el alcalde interviniera para indicarles que siguieran con el debate en otro marco, Ibai Crespo pidió a su antiguo portavoz “calma” ante la dificultad de “convivir” con sus “contradicciones”. Se refirió en concreto a la escuela de música y al giro dado después de las críticas durante la pasada legislatura.

Aprobadas las comisiones con cinco días para las presidencias

El pleno sacó adelante también el acuerdo de las 15 comisiones delegadas en las que se estructura el nuevo organigrama municipal, en este caso con la abstención del PSN. A partir de hoy, los grupos municipales remitirán a Secretaría sus representantes en cada una de ellas para en el plazo de cinco días proceder a elegir a los presidentes en votaciones sucesivas también de forma telemática.



El desdoble de Políticas de Empleo e Igualdad, que inicialmente iban a ir juntas, eleva el número establecido en el acuerdo de la moción de censura. Será Magdalena Hernández quien asuma la presidencia de ambas. En manos de Jorge Crespo se quedan otras dos áreas, la de Servicios y la de Juventud. Aunque no votó en contra, Ibai Crespo sí expresó sus dudas por la unión de Industria e Innovación, Comercio y Hostelería y Turismo en una misma comisión, al considerar que estas últimas tienen peso específico. Su futuro presidente, Pablo Ezcurra, lo atribuyó a mantener la misma estructura que el Gobierno de Navarra en este bloque de Desarrollo Económico. “De su peso e importancia no queda duda”, añadió.



Bildu asumirá el resto de áreas. El alcalde,además de Hacienda y Personal, se situará al frente de Desarrollo Rural y Medio Ambiente. “Una estructura creada para pensar en la merindad en la que va enfocado Plazara! pero también el Camino de Santiago o la biomasa”, respondió al indicar Ibai Crespo que otras localidades de la zona tendrían que unirse al mercado. La concejalía de Deportes recae también en el alcalde. Completan el organigrama Planificación Urbana y Proyectos Estratégicos, Derechos Sociales, Cultura y Patrimonio, Educación, Euskera y Relaciones Ciudadanas. Como ya hizo en la anterior legislatura, Unai Razquin presidirá estas dos últimas.

Otros acuerdos

NA+ y Bildu eligen nuevos portavoces

NA+ cambia la portavocía ejercida hasta ahora por Javier del Cazo y será el ex alcalde Gonzalo Fuentes quien la asuma. Por parte de EH Bildu y con Leoz alcalde, pasa a ocuparla Regino Etxabe, que lo fue ya en la anterior legislatura. Como suplentes de ambas siglas, quedan respectivamente Javier del Cazo y Edurne Ruiz.



La Junta de Gobierno suma a Hernández

A los representantes ya previstos -Edurne Ruiz (Bildu), Pablo Ezcurra (Geroa) y Jorge Crespo más el alcalde - se sumará Magdalena Hernández. Koldo Leoz argumentó la decisión en que, tras la negativa a entrar de NA+ y PSN, el voto de calidad de alcaldía daría siempre en ese órgano la mayoría absoluta a Bildu, algo que -dijo- no se quiere.



Periodicidad de las sesiones

Se vuelve al horario de la anterior legislatura. Los plenos ordinarios pasan de celebrarse al mediodía a las ocho de la tarde de enero a mayo y de octubre a diciembre. Únicamente durante el periodo estival -los meses de junio, julio, agosto y septiembre- se desarrollarán por la mañana, a las 13 horas. Se aprobó por unanimidad.



Los integrantes de la junta cobrarán 800 €

El alcalde cobrará 39.000 € y los cuatro representantes de Gobierno percibirán 800 € brutos al mes siempre que se “justifique su asistencia a tres sesiones de junta y a dos comisiones”. Es la misma retribución que hasta ahora, durante el gobierno de NA+, han cobrado los presidentes de comisiones informativas. Se aprobó por unanimidad.



El resto de concejales percibirá 500 €

Como parte del acuerdo anterior, el resto de concejales recibirá 500 € brutos con la asistencia a dos comisiones como condición. Regino Etxabe señaló que, ante este acuerdo, su grupo retira el recurso presentado contra las retribuciones anteriores al considerar que se corrigen las desigualdes entre concejales por asistir a las mismas comisiones.