Oposición y equipo de gobierno discrepan en Estella por el pleno

El grupo de Navarra Suma en el Ayuntamiento de Estella, con siete concejales, ha pedido a Secretaría municipal un informe sobre las condiciones en que se va a celebrar el pleno telemático del próximo lunes e indica que no acudirá si no se dan “garantías técnicas y jurídicas”, además de recurrir en ese caso la sesión ante los tribunales. La convocatoria, que se realizará a las 12 del mediodía, tiene carácter extraordinario y se desarrolla casi un mes después de la moción de censura que dio la alcaldía a Bildu el pasado 24 de marzo con la aprobación de las nuevas comisiones como punto principal. Es el formato elegido el que ha enfrentado de nuevo al equipo de gobierno con el grupo ahora en la oposición que lidera Gonzalo Fuentes.



En la solicitud, remitida este miércoles, NA+ plantea una doble cuestión. El informe se pide para determinar si el sistema previsto para el pleno virtual “cumple con las condiciones del Esquema Nacional de Seguridad, tal y como ha indicado la Federación Navarra de Municipios y Concejos”. Se refiere a una circular de la FNMC sobre la posibilidad de realizar plenos telemáticos durante el estado de alarma en la que se plantea que, además de quedar garantizada la seguridad tecnológica, deben cumplirse todos los extremos indicados en lo referente a cuestiones como la privacidad de los temas tratados.Navarra Suma pregunta también a Secretaría si legalmente el pleno puede retrasarse hasta que concluya el estado de alarma.



ESCRITO A LOS PORTAVOCES



La solicitud del informe sigue a la comunicación que Gonzalo Fuentes remitió el pasado lunes a los portavoces municipales en parecidos términos y en la que expresa sus dudas respecto a la seguridad de la plataforma ZOOM que va a emplearse a la vista de informes emitidos hasta la fecha al respecto. Navarra Suma recuerda que “las comisiones informativas y todas las reuniones del Ayuntamiento pueden tratar temas reservados para los que se exige el deber de sigilo” y sostiene que Secretaría municipal afirma que el sistema a utilizar en Estella no cumple con el Esquema Nacional de Seguridad. “No nos negamos a la celebración de plenos por videoconferencia mientras dure esta situación excepcional. Pero exigimos que se cumpla con todos los requisitos legales para su celebración”, añaden.



El equipo de gobierno formado por Bildu, Geroa y los dos tránsfugas del PSN hoy no adscritos ha expresado a través de una nota sus discrepancias con esta postura y defendido las condiciones de la plataforma elegida para el pleno. Alude a lo expresado al respecto por Secretaría en un informe que -subrayan- considera procedente realizar la sesión no presencial en estas circunstancias de excepcionalidad. “Nos ha trasladado a los miembros de la corporación unas notas en las que se asegura poder garantizar las medidas de seguridad necesarias para su desarrollo”, sostienen.



Critica el hecho de que la plataforma ya fue testada por “todos los miembros de la corporación salvo Navarra Suma” de cara al pleno del 24 de marzo, que finalmente se celebró de forma presencial y añade que “tampoco en esta ocasión han tomado parte en la prueba realizada el martes 14 de abril”. Se reafirman en constituir lo antes posible de las comisiones informativas para “el buen funcionamiento de la Administración” y acusan a Navarra Suma de estar inmersos en “una pataleta monumental” a la vez que le piden e “reconsidere su actitud”.