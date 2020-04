El tráfico por Estella se normaliza tras aumentar para Semana Santa

16/04/2020 a las 06:00

El adiós a la Semana Santa acerca de nuevo a las calles de Estella las imágenes propias de una ciudad bajo el estado de alarma tras el incremento de tránsito de personas y de vehículos de los días previos a la sucesión de jornadas festivas. Uno de sus indicadores -las cámaras de la Zona de Estacionamiento Limitado que registran el movimiento de circulación por el centro de la ciudad- constataron en esas fechas una subida del tráfico y una mayor movilidad sobre la que se advirtió desde Policía Municipal.



El sistema de control de circulación por la ciudad que constató su incremento días atrás dejaba antes de la crisis del Covid-19 -con los datos de los primeros días de marzo en la mano- una media de 7.000 vehículos diarios por Estella en días laborables y con un aumento los jueves de mercado. La primera declaración del estado de alarma desplomó el recuento.



Según el balance realizado por Policía Municipal, las cifras del movimiento de vehículos se situaron ya en la primera semana de confinamiento en el entorno de los dos mil coches diarios. Cinco mil menos de los que eran habituales atravesando Estella por su centro urbano. Un flujo al que se ciñe un recuento que no incluye otros movimientos importantes circulatorios como Merkatondoa. Tampoco el acceso al municipio desde otras entradas como el cruce de San Agustín o la parte norte en las que no se dispone de cámaras para un control automático. Supone, sin embargo, la principal referencia con que se cuenta para dejar constancia de la evolución sufrida a lo largo del último mes.



DESPLAZAMIENTOS POR COMPRAS



¿Qué ocurrió la semana pasada? Que las cifras aumentaron antes de los festivos y ya desde el mismo Lunes Santo hasta los tres mil vehículos. El martes 7 de abril se registró el dato más alto de esta subida para alcanzar los 3.300, el número más elevado desde que entró en vigor el confinamiento. La circulación se relajó con los festivos como ocurre desde el comienzo del confinamiento y se notó especialmente el Domingo de Resurrección. Con solo 690 vehículos, se vivió la mayor reducción de tráfico desde que comenzó la crisis sanitaria.



El jefe de Policía Municipal de Estella, Patxi Martínez de Goñi, explicaba este miércoles que circunstancias como la vuelta a la actividad laboral desde esta semana de la industria y la construcción no inciden apenas en la movilidad en el centro de Estella sino en otros puntos como Merkatondoa. Sí lo hace -en una situación atribuida al incremento del inicio de la semana pasada- al acopio de compras ante varias jornadas festivas. “Lo lógico a partir de ahora es que evolucionemos de nuevo hacia esos 2.000 o 2.500 coches que fueron lo normal durante las primeras semanas del confinamiento. Son vehículos que se concentran en una franja muy concreta del día, de 10.30 a 13 horas porque la ciudad se vacía por la tarde”, indicó.



Policía Municipal valora que en líneas generales las cosas se están haciendo bien durante el estado de alarma gracias a la colaboración vecinal. Las sanciones, que siguen produciéndose, se sitúan en una media de veinte semanales. “Vamos a continuar así porque para que podamos tener un verano medianamente normal debemos seguir cumpliendo con el confinamiento”, señaló.