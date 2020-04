La Junta de Gobierno crea el primer conflicto tras dejar fuera al PSN

Actualizada 06/04/2020 a las 06:00

La resolución por la que el alcalde de Estella, Koldo Leoz, ha establecido la composición de la nueva Junta de Gobierno Local de la ciudad terminado el ciclo de Navarra Suma al frente del Ayuntamiento ha dado lugar al primer choque con la oposición municipal después de que el PSN fuera el único grupo al que no se haya dado entrada en un órgano que finalmente solo integrará a las tres fuerzas promotoras de la moción de censura. Bildu, con Edurne Ruiz; Geroa Bai, con Pablo Ezcurra; y el ex socialista Jorge Crespo, ahora edil no adscrito, han sido designados para ello. La resolución no abrió la puerta desde un primer momento a la representación socialista y sí lo hizo a NA+ en un movimiento que la coalición rechazará. El ex primer edil, Gonzalo Fuentes, indicó que comunicarán su negativa y tildó el ofrecimiento de “falto de sentido”.

Las otras siglas en la oposición, las socialistas, no han tenido que decir ‘no’ porque directamente no han sido invitadas a pertenecer a la junta en un anticipo de lo que marcará el devenir municipal en los próximos meses en lo que a antiguos compañeros de partido se refiere. El ahora único representante del PSN, el concejal Ibai Crespo, tenía ayer claro a qué se debe su exclusión del órgano de gobierno. “Lo primero que me parece es irónico que, después de plantear una moción de censura a Navarra Suma, ahora se le incluya en la junta dejando solo fuera al PSN. Me reafirmo en lo que expuse ante esa moción y en que todo esto es fruto del revanchismo y en contra del partido socialista”, subrayó. Ibai Crespo ve en el paso dado “un intento chapucero” de blanquear el acuerdo de Bildu con dos tránsfugas. “Algo que no saben cómo argumentar”, sostuvo.

El concejal, durante estos meses al frente de la concejalía de Arte, Patrimonio y Euskera, lamentó la ausencia de comunicación que el equipo de gobierno ha mantenido con el resto de grupos en las dos semanas transcurridas desde el pleno que propició el cambio en la alcaldía. “No ha habido ninguna. La comunicación está siendo cero y resulta irónico también que haya concejales ejerciendo como responsables de área cuando el organigrama no se ha aprobado. ¿Dónde está el derecho al control y a hacer propuestas de la oposición cuando no tenemos ninguna información de las áreas? Me parece grave que, pese a ello, el propio alcalde diga que los distintos responsables ya están trabajando con sus técnicos correspondientes”, sostuvo. Para el edil, la propia situación marcada por el estado de alarma determina que en realidad no se pueda trabajar en nada.

El concejal Jorge Crespo defendió ayer la composición de la junta de gobierno en la que -dijo- resulta evidente, aunque se trabaja desde otra plataforma, sí están los valores del partido socialista. “El acuerdo que firmamos para la moción lo hicimos como PSN siendo yo su secretario general. Luego ha ocurrido lo que ha ocurrido y, si el PSN quiere estar en junta, que me readmita. Ganaría presencia en este órgano, ganaría delegación de áreas y ganaría un gobierno municipal”, sostuvo.

Pendientes de un pleno telemático

A la constitución de la Junta de Gobierno Local como primer paso seguirá el pleno en el que se aprobará el organigrama municipal con las trece áreas que van a integrarlo y los representantes del Ayuntamiento de Estella en los órganos colegiados de los que forma parte. La intención del equipo de gobierno para esta primera sesión de la legislatura es que se desarrolle de forma telemática con los corporativos conectados desde sus respectivos domicilios.