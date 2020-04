La edil tránsfuga del PSN de Estella indica que no tiene coronavirus

01/04/2020 a las 06:00

Magdalena Hernández, la edil transfuga del PSN en Estella, ha indicado en una nota de prensa que ayer lunes le trasladaron los resultados del test de coronavirus que se ha realizado. “Son claros y se confirma que no tengo ni he tenido Covid-19. Se confirma que era acertado el diagnóstico de faringitis que señaló el único médico que me observó de manera presencial”, subraya. Y añade que no puede “entrar en más detalles” dado que el tema “está judicializado”,

Magdalena Hernández está siendo en estos momentos y tras la denuncia de su médico investigada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estella por un presunto delito contra la salud pública al haber acudido al pleno de la moción de censura que se celebró hace una semana pese a encontrarse de baja y en aislamiento domiciliario por un cuadro clínico compatible por coronavirus.

Como se informó, no se le había practicado entonces la prueba específica para la detección del Covid siguiendo el protocolo de Salud por el que para la ciudadanía con carácter general lo establecido es que, si alguien tiene síntomas leves de infección respiratoria, bastará con la valoración clínica de su médico de cabecera para indicar esa cuarentena. La cuestión no ha estado por tanto en si tenía o no el virus, sino en que los síntomas compatibles con él la llevaron a esa baja y aislamiento.

Magdalena Hernández expresó su agradecimiento al “apoyo y cariño” que tanto ella como su familia han recibido por parte de compañeros y amigos. Señaló que gracias a la prueba hoy mismo podrá reincorporarse a su trabajo para “aportar su granito de arena al cuidado de las personas mayores y al funcionamiento de los servicios públicos en general.

Se mostró muy crítica con lo que tildó de “guerra sucia sin cuartel que ha traspasado todas las líneas éticas morales y cívicas” por parte de UPN y PSN. Les acusó de “mentir y usar políticamente una falsa información” sobre su salud pese a ser un tema privado y protegido por la Ley de Protección de Datos. “Han pensado únicamente en el daño que eso podía hacer a una mujer que defiende legítimamente sus ideas”. Para la edil, todos somos “diversas y diversos” y cada uno “defiende legítimamente sus ideas pero “debe hacerse siempre desde el respeto”.