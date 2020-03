Navarra Suma exige la “dimisión inmediata” de Magdalena Hernández

Actualizada 28/03/2020 a las 13:10

Navarra Suma ha exigido la “dimisión inmediata” de Magdalena Hernández, la concejala tránsfuga del PSN que el pasado jueves acudió al pleno de Estella pese a estar en situación de cuarentena por presentar síntomas compatibles con el coronavirus.

Para Navarra Suma, “Hernández no puede seguir ni un minuto más en el Ayuntamiento. Con su actuación ha demostrado una total falta de escrúpulos y una gran irresponsabilidad que no le permite seguir representando a los ciudadanos de Estella”. En su opinión, “una persona así no es digna de representar a los estelleses, debe pedir perdón y dejar su acta de concejal hoy mismo”.

Asimismo, desde Navarra Suma consideran que “Jorge Crespo y el resto de los concejales que participaron en el pleno del jueves deberían decir si conocían la situación en la que se encontraba Hernández. Y, en cualquier caso, lo conocieran o no, explicar a los ciudadanos de Estella si su comportamiento les parece adecuado o no”.

“Cada día que pasa queda más claro que los promotores de la moción de censura contra Gonzalo Fuentes no estaban pensando en los estellicas, sino solo en recuperar el sillón al precio que fuera. No nos queda ninguna duda de que los vecinos y vecinas de Estella habrán tomado buena nota”, han añadido.

Por último, Navarra Suma ha señalado que valorará emprender acciones judiciales contra Hernández.