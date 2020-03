El presupuesto que se acordará en Estella, un paripé sin opción de gasto

26/03/2020 a las 06:00

El equipo de gobierno comandado por Bildu que acaba de tomar las riendas del Ayuntamiento de Estella se ha marcado como prioridad sacar adelante el presupuesto de 2020 que Navarra Suma dejó en fase de borrador y en negociaciones con el partido socialista. Un objetivo repetido desde que el martes se consumara la moción de censura en el que se fían altas expectativas que, sin embargo, guardan poca relación con la realidad. Porque lo que la nueva mayoría municipal formada por los seis ediles de EH Bildu, el de Geroa Bai y los dos concejales tránsfugas expulsados del PSOE-Jorge Crespo y Magdalena Hernández- sacará adelante no va de jar en realidad margen alguno.

Poco más salvo hacer frente al gasto corriente en un contexto en el que los ingresos previstos en el borrador se ven amenazados por la consecuencias económicas de la crisis del coronavirus. Llegarán también para las arcas locales porque, además de reducir recaudación por medidas compensatorias que se han anunciado para las tasas y precios públicos cobrados por servicios municipales, se avecina un descenso en las previsiones de licencias de obra, IAE e incluso multas.

Los nueve concejales sí sacarán el presupuesto, pero lo cierto es que otorgarle grandes posibilidades tiene mucho de paripé teniendo en cuenta que incluso el ya reducido tope de gasto que dejó marcado por Navarra Suma en su borrador puede verse amenazado. Todo ello en un contexto inesperado solo dos semanas atrás.

11,5 MILLONES COMO TECHO

De momento, lo que hay sobre la mesa en ese borrador presentado solo unos días antes de la moción de censura es un techo de gasto de 11,5 millones de euros. El impacto de la pandemia llevó a tomar medidas días después. El Ayuntamiento, atendiendo al criterio de las áreas jurídica y económicas, anunció que se iba a compensar en futuros recibos las cantidades ya abonadas por servicios que en estos momentos de estado de alarma no están funcionando pero que sí se han pagado por sus usuarios.

Hay tres ejemplos principales: la escuela de música, el centro de 0 a 3 años Arieta y las aulas de pintura de Almudí. En los tres casos, se cuenta con plantillas formadas por contratados laborales. La medida supone que, a lo largo de todo el ejercicio económico, el ingreso previsto por la parte que pagan los usuarios de estos tres servicios se verá mermado respecto a las previsiones.

No queda solo en este frente la merma de recaudación que se espera. Negocios hosteleros que tienen terraza o los puestos del mercado verán también reducida la parte proporcional al periodo de emergencia durante el que no pueden ejercer su actividad en lo que respecta a las tasas que a fecha de hoy no se han girado y cuyo periodo es anual o semestral. Resultado, menos dinero entrando por esta vía en las arcas locales.

Las otras incógnitas vienen por el lado de los principales impuestos que recauda el consistorio. No cabe esperar cambios en el de la contribución, el principal de ellos con una previsión de 2,8 millones. Pero sí, por ejemplo, en licencias de obras menores que pueden verse frenadas por el parón en la actividad económica y, a partir de ahí, en una larga lista de vías de entrada de dinero que responden a un patrón más o menos fijo en los últimos años.

PRINCIPALES INGRESOS



1 Contribución urbana. El borrador que ahora queda en el aire presupuestó 2,3 millones de euros por este impuesto, el principal de recaudación directa del Ayuntamiento. Los últimos cinco ejercicios económicos se han movido en cifras similares y tampoco se esperan cambios al tratarse de un concepto más o menos fijo.



2 Impuesto de vehículos. Otra de las partidas estables, con una previsión en el borrador de 753.000 € en la línea también de los últimos años.



3 Impuesto de Actividades Económicas. El borrador

de Navarra Suma determinó aquí una recaudación de 368.000 €. Es una de las líneas que puede verse afectada por la situación que viven estas semanas los establecimientos y pequeños negocios de la ciudad.



4 Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. El área económica calculó, y así lo contempla el borrador, unos ingresos de 410.000 €. Promociones importantes de vivienda como las de Renolit o la del solar de Plastiega en la avenida Yerri no están incluidas porque son procedimientos aún en curso. Sí cuentan ya con licencia las viviendas de La Estellesa en la calle Fray Diego. Y,junto a las obras de envergadura, todo un conjunto de pequeñas actuaciones de particulares que mueven la construcción e inciden en el global de este impuesto.



5 Multas de circulación. La previsión para 2020 era de 112.000 € en un concepto que no ha bajado de los 100.000 en el último lustro. El parón de la actividad ha dejado a Estella sin tráfico y así seguirá en principio hasta el 12 de abril, lo que lleva contar con un mes menos para ingresar por esta vía.

Los firmantes de la moción definen ya en el acuerdo las retribuciones



El borrador que ahora se modificará apunta, junto al bloque de ingresos para la financiación municipal, un capítulo de gastos por ese total de 11,5 millones que ahora el nuevo gobierno municipal deberá amoldar. Si en los ingresos no tiene margen de maniobra más allá de las subvenciones que a lo largo de todo el ejercicio puedan lograrse para distintos proyectos, algo similar ocurre con el gasto por lo comprometido para el funcionamiento corriente y personal.

Los nueve ediles han fijado en su acuerdo cuáles serán sus retribuciones. Para una dedicación exclusiva de alcaldía -la opción más probable- se establecen 39.000 €. En cuanto a las concejalías, se ha decidido abonar 300 € por asistencia efectiva al pleno ordinario y 100 € a cada comisión informativa hasta un máximo de 500 €. Los integrantes de la Junta de Gobierno Local cobrarán 100 € por cada sesión con un tope de 300 €. Ello supone que quien presida una comisión y a pertenezca a este órgano será retribuido con hasta 800 € brutos al mes. La misma cantidad que han ingresado en estos meses los presidentes de área.

¿Qué contempla en este aspecto el borrador que ahora se modificará?

Un gasto por asistencia de corporación de 131.700 € en 2020 (frente a los 107.486 de 2019 y a los 90.520 de 2017) además de 40.000 € por dedicación a alcaldía. También gastos de representación de órganos de gobierno que doblaban los del ejercicio anterior para alcanzar los 10.300 euros.