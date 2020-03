Bildu, Geroa y los dos ex socialistas definen las nuevas áreas de Estella

21/03/2020 a las 06:00

La moción de censura que el próximo martes desbancará a Gonzalo Fuentes (Navarra Suma) de la alcaldía de Estella dará paso a una reorganización del organigrama municipal acordada ya por Bildu, Geroa Bai y los dos ex ediles socialistas que harán posible el cambio político en su condición de tránsfugas. Si la velocidad a la que la crisis del coronavirus está alterando cualquier tipo de previsión no impacta también en el pleno convocado a puerta cerrada a las 12 del mediodía del 24 de marzo, Koldo Leoz, al frente de Bildu con seis concejales, se convertirá en primer edil con los votos de su grupo, el de Geroa Bai y los de Jorge Crespo y Magdalena Hernández.



Frente a este bloque de nueve que configurarán la nueva mayoría del salón de sesiones quedarán en la oposición los siete representantes de Navarra Suma y el ahora único socialista, Ibai Crespo. El Ayuntamiento camina hacia ese vuelco político después de que en un informe emitido por Secretaría municipal se determinara mantener la fecha legalmente establecida de diez días hábiles a partir de la presentación de la moción de censura.



Sus firmantes definen ya en el acuerdo un nuevo organigrama municipal que mantiene numéricamente las 13 comisiones informativas actuales pero con una estructura diferente. Bildu estará al frente de nueve de ellas. El edil de Geroa Bai, Pablo Ezcurra, presidirá el área de Desarrollo Económico y Empresarial. En el ex socialista Jorge Crespo, ahora concejal no adscrito, recaerán dos comisiones: la de Servicios, por un lado, y la que aglutina Juventud y Solidaridad, por otro. Su compañera en ese grupo mixto, Magdalena Hernández, asumirá la que fusiona Políticas de Igualdad y Empleo.



LAS DUDAS TRAS EL CAMBIO

Si estas últimas jornadas la duda ha planeado sobre el mantenimiento de la moción en un contexto de estado de alarma por la crisis sanitaria, a partir del pleno se abren otras incógnitas sobre el traspaso de responsabilidades al frente del Ayuntamiento. La primera, qué pasará con las comisiones cuya creación y composición deben acordarse dentro de los 30 días siguientes al de la sesión constitutiva del pleno. El mismo plazo se establece para nombrar a los representantes de la Corporación en los órganos colegiados.



El que previsiblemente se convertirá en alcalde, Koldo Leoz, señaló este viernes que dado que el pleno se celebra ya en una situación de excepcionalidad no parece de recibo convocar las comisiones en este mismo marco. Aunque reconoció las dudas que existen dada la situación por la que se atraviesa, recordó que tras la toma de posesión el alcalde pasa a presidir el conjunto de las comisiones informativas hasta que se deleguen cuando pueda hacerse.



Respecto al nuevo organigrama, indicó que para algunas de las áreas se ha seguido la composición de departamentos del Gobierno de Navarra para “facilitar la interlocución entre ambas administraciones”. No avanzó cómo se realizará el reparto entre sus compañeros de grupo de las nueve concejalías que quedan en manos de Bildu tras un acuerdo que deja en manos de alcaldía el bloque de Hacienda, Personal, Seguridad Ciudadana y Representación Institucional.

Un pleno entre fuertes críticas



La decisión de mantener el pleno pese al estado de alarma ha suscitado fuertes críticas por parte de los grupos municipales de Navarra Suma y del PSN, que lo han tildado de “temeridad” además de mostrar su total discrepancia dada la crisis sanitaria en un momento en el que el Ayuntamiento permanece cerrado por un posible caso de coronavirus. El informe del técnico municipal a quien compete la decisión y su organización establece las medidas para que se desarrolle. A puerta cerrada, sin nadie ni siquiera en los pasillos y sin medios de comunicación, por lo que será grabada además de distribuirse luego las fotografías.