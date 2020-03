El PSN de Estella denunciará a Jorge Crespo por uso fraudulento de sus medios

14/03/2020 a las 06:00

La presidenta de la gestora del PSN-PSOE en Estella, María Sanz de Galdeano, anunció este viernes que la agrupación emprenderá acciones legales contra Jorge Crespo por “suplantación de identidad y la utilización fraudulenta de los medios y logos del partido” tras su expulsión del mismo hace unos días, según indicó en un comunicado. La decisión se tomó tras conocer una citación enviada el jueves por la tarde a los medios de comunicación para acudir a una rueda de prensa que tuvo lugar este viernes a mediodía en el salón de plenos del consistorio estellés y convocada por el edil tránsfuga a través del correo electrónico psn.estellalizarra@gmail.com. “Quitarme de todos esos sitios me llevará tiempo. Yo no he convocado en nombre del PSN. Dos minutos después mandé otro correo con mi nombre y el de Verónica Ciordia”, justificó Crespo.

Los socialistas criticaron el “uso interesado” de Jorge Crespo y Magdalena Hernández de su condición de representantes públicos de PSN-PSOE. “La coherencia debía haberlos llevado a dimitir de sus cargos. Sin embargo, continuaron con una deriva unipersonal donde los derechos de los afiliados fueron vulnerados al no ser debatido ni siquiera el acuerdo alcanzado por ambos”. Además, la gestora denunció la falsificación de datos de afiliados con el uso ilícito de las herramientas de la Agrupación Socialista de Estella, “convocando ruedas de prensa en nombre del partido aun después de haber sido expulsado del mismo” o la utilización de las Juventudes Socialista de Estella “para fines personales”.

PETICIÓN DE DIMISIÓN

Acusaciones por las que piden a los ex socialistas que devuelvan el acta de concejales. Además, avisan a los afiliados que “decidan unir su futuro político a los dos concejales tránsfugas” que “tendrán que dar respuesta de sus acciones y deberán explicar a la ciudadanía si aceptan traspasar toda línea de ética democrática”. La agrupación también pide disculpas a los ciudadanos de Estella por los hechos ocurridos que han derivado en la presentación de una moción de censura y en la expulsión de dos de nuestros concejales.

La gestora aseguró que ningún órgano del partido ha avalado la moción de censura o la actuación de los dos concejales expulsados. “La actitud personalista de Jorge Crespo y Magdalena Hernández es únicamente fruto de su ambición personal. La realidad lo ha demostrado y así fue expuesto por la práctica unanimidad de la agrupación socialista”, reunida el pasado miércoles en la sede de Estella. “En ésta, se puso de manifiesto el sentimiento de decepción y de engaño por las actitudes y decisiones de los concejales expulsados”.

Con críticas a esta asamblea comenzó la rueda de prensa que Jorge Crespo ofreció en la sala de plenos del ayuntamiento acompañado por Verónica Ciordia Vargas, ex secretaria general de Juventudes Socialistas en Estella, suspendida de militancia de forma cautelar por enviar un comunicado en nombre de la asociación juvenil apoyando la moción de censura “sin autorización ni aval por parte de la Comisión Ejecutiva Local ni de la Asamblea de la Agrupación”, según Kevin Lucero, máximo responsable del organismo a nivel regional. Igor Busto López, secretario de organización de JSN en la ciudad, también participó en el acto informativo.

Ciordia y Busto respaldaron la decisión de Jorge Crespo y Magdalena Hernández de apoyar la moción de censura contra el alcalde Gonzalo Fuentes, de Navarra Suma. Ciordia criticó al PSN por lanzar “amenazas y vejaciones” hacia los tránsfugas tomando una “deriva autoritaria preocupante”. “Son intolerables e incomprensibles los ataques del PSN”, dijo Ciordia.

Acusaron al equipo de gobierno de “torpedear” los proyectos socialistas a pesar de haber salido adelante propuestas como el espacio de parkour y la puesta en marcha del parque de calistenia en sintonía con el área de Deportes, y de la ordenanza de chabisques. “Se sacó adelante porque el alcalde nos chantajeó porque íbamos a apoyar una moción de censura de Bildu para cambiar el horario del pleno -que habían acordado mantener con NA+ al comienzo de la legislatura-”. Unas declaraciones de las que Jorge Crespo se retractó terminada la rueda de prensa. El ex socialista también avanzó que está trabajando en la creación de un nuevo partido político.

CAMBIO DE CERRADURA

Jorge Crespo y Magdalena Hernández dejaron de presidir las áreas de Juventud e Igualdad, respectivamente, desde el jueves antes del pleno, tras la decisión de alcaldía que también les instó a dejar el despacho del PSN en el ayuntamiento al pasar a la condición de no adscritos. Al no abandonar la sala del grupo municipal, ayer, mientras tenía lugar la rueda de prensa, se cambió la cerradura de la entrada, aunque el único representante socialista que permanece en el consistorio permitió que pudieran recoger las cosas que se habían quedado en el interior.

UNA ASAMBLEA TELEMÁTICA DE JSN CON TRES PERSONAS



En la rueda de prensa, Verónica Ciordia e Igor Busto, acusaron a la dirección de Juventudes Socialistas de Navarra de “saltarse” su “autonomía” y “vulnerar sus derechos” al desmentir que las JSN de Estella apoyasen la moción de censura. Ciordia y Busto aseguraron ayer que la decisión se tomó en una “asamblea telemática por mayoría” aunque solo tres personas participaron en esa votación, ellos dos más Eneko Crespo Luna, hermano del concejal Ibai Crespo, que rechazó la moción, tal y como confirmaron al ser preguntados. Un apoyo que les pareció suficiente para tomar la determinación. “Juventudes Socialistas en Estella somos esos, acabamos de nacer y era lo que teníamos. El apoyo de las JSN es ese”. Igor Busto reiteró que la agrupación lleva muy poco tiempo en Estella. “Todavía no habíamos tenido tiempo de empezar una campaña de afiliación. De hecho, estábamos trabajando en ello ahora, pero nos ha venido todo este barullo”. Aseguró tener apoyos entre la juventud, “pero no les hemos dicho ‘afíliate’, nos hemos preocupado más de darles el servicio”.

Magdalena Hernández recibe amenazas xenófobas en su domicilio



La otra concejal expulsada del PSN, Magdalena Hernández, por apoyar la moción de censura contra Fuentes no participó en la rueda de prensa porque, en esos momentos, se encontraba interponiendo una denuncia en la comisaría de Policía Foral en Estella por amenazas xenófobas a través de un escrito anónimo. Según informó Jorge Crespo, la edil recibió por la noche en su domicilio una nota dirigida a su pareja en la que se lee “dile a Mag. Hdez. que se vaya de Estella antes de votar la moción de censura, porque venir de muerta de hambre a joder Estella son cosas distintas. Que solucione los problemas de las mujeres en su país, de donde no debía de haber salido”. Y termina calificándola de “traidora, perdedora y sucia”

Crespo aseguró que Hernández está sufriendo ataques “racistas y misóginos” por la calle. “Queremos trasladarle nuestro apoyo” y que por supuesto tomaremos todas las vías necesarias que podemos. “Prefiero no decir quién ha sido, pero va en la misma línea de los comentarios que se vertieron el otro día en la reunión”, declaró Crespo.