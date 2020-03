Tensión y enfrentamientos en el último pleno antes de la moción en Estella

13/03/2020 a las 06:00

La tensión y la hostilidad afloraron este jueves en el último pleno de Gonzalo Fuentes como alcalde de Estella y a 12 días de la votación de la moción de censura -si las restricciones sanitarias lo permiten-. Las acusaciones entre los diferentes grupos políticos fueron la tónica de la sesión correspondiente al mes de marzo que se iba a celebrar el pasado jueves día 5 y que se aplazó por el requerimiento del secretario y del primer edil en una reunión en Madrid y que se alargó más de una hora y media.

El clima de tirantez fue 'in crescendo' con el debate hasta el punto de dejar en un segundo plano el orden del día del pleno que se celebró a puerta cerrada siguiendo las recomendaciones sanitarias por el coronavirus. Los medios de comunicación fueron los únicos a los que se les permitió la entrada a una sesión en la que la mitad de los ediles se sentó en la zona habilitada para el público para poder mantener una distancia entre concejales en la mesa, dejando un asiento libre entre cada uno de ellos.

El alcalde, Gonzalo Fuentes, abrió la sesión explicando las medidas de seguridad adoptadas por el Ayuntamiento para afrontar la crisis por coronavirus y el secretario informó a la asamblea que los concejales Jorge Crespo y Magdalena Hernández participaban ya como no adscritos. Los primeros desacuerdos llegaron con el tercer punto del orden del día, en relación con la nueva ordenanza de Urbanismo, a la que, en un primer momento, se opuso EH Bildu que reclamaba una moratoria que desestimó tras un cruce de reproches entre la responsable del área, Marta Ruiz de Alda y la edil Uxua Domblás (Bildu) sobre la redacción de uno de los puntos. A la discusión se sumó después Jorge Crespo al que Ruiz de Alda acusó de no haber estudiado la propuesta. Al final, solo los dos tránsfugas votaron en contra. “Es un trabajo con el que llevamos desde agosto y quiero que se vote por responsalibildad con los técnicos que no tienen un marco legal sobre el que trabajar”, subrayó Ruiz de Alda.

El tono del debate se acentúo con la votación de la moción presentada por Geroa Bai y Bildu para que Plazara! continúe como un mercado municipal y reciba una subvención de 6.000 euros para gastos de comunicación y actividades de sensibilización. La propuesta salió adelante con los votos de los dos grupos impulsores y de los dos concejales no adscritos, frente a la negativa del edil del PSN, Ibai Crespo, y Navarra Suma. Cristina Pérez, regionalista al frente de Comercio, afirmó que solo 2 de los 33 productores son de Estella y que el proyecto tiene una dimensión comarcal, por lo que los fondos deberían proceder de otras entidades supramunicipales. “Y este mercado se ha gastado más de 100.000 euros”. Además, Pérez presentó una encuesta en la que señala que este mercado no tiene un impacto económico positivo reseñable. Una afirmación que rebatió Koldo Leoz con otro informe realizado por la promotora.

DEL DEBATE A LA DISCUSIÓN

El momento de máxima tensión se vivió al final del debate, cuando salió a relucir la moción de censura presentada por Bildu y Geroa Bai y los dos tránsfugas del PSN. El portavoz de Navarra Suma, Javier del Cazo, acusó a Jorge Crespo y a Magdalena Hernández de tener un “afán de protagonismo” y calificó de “instable emocional” a Crespo, aunque seguidamente Del Cazo se disculpó con el edil al que comparó con el ‘Pequeño Nicolás’.

Jorge Crespo contestó que “de ser un palmero al que contentar con un carguico, ya sabemos todos donde estaría, con un sueldo y aplaudiendo como loco cualquier cosa”, lo que suscitó el enfado del socialista Ibai Crespo. “¿Qué insinúas?, le preguntó el edil que ostenta un cargo de confianza en departamento de Cultura de Gobierno de Navarra. “Yo no he nombrado a nadie”, le respondió Jorge Crespo.

Del Cazo tachó a Hernández tachó de “populista”. “Aquí se viene a trabajar, no hacer populismo. En siete meses no has hecho nada”, le criticó. La discusión salpicó también al grupo de EH Bildu. Del Cazo y Leoz intercambiaron acusaciones y el regionalista elevó el tono del debate a una discusión que continuó después en los pasillos del consistorio una vez finalizado el pleno.

LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA



1. Declaración institucional con motivo del 8 de marzo. Se sacó del orden del día al ser adoptada el pasado viernes 6 de marzo.



2. Ordenanza Municipal General de Edificación. Salió adelante con los botos de NA+, Bildu y el del PSN frente a la negativa de los dos concejales no adscritos. Los abertzales solicitaron en un primer momento retirar la normativa del debate, para tratar uno de los puntos en comsión, aunque finalmente, el texto se votó.



3. Chiringuito La Hormida del parque de Los Llanos. El pleno aprobó la devolución de las fianzas depositadas por la persona arrendataria hasta ahora como garantía de pago de los gastos corrientes al Ayuntamiento. Además, se dio luz verde al expediente de adjudicación del contrato para el arrendamiento del local para su explotación como bar que incluye el derecho de ocupación de 150 metros cuadrados de parque para su uso como terraza. El importe mínimo de licitación es de 2.600 euros (IVA excluido).



4. Aprobada la modificación de la mesa de contratación.Para la subasta de las 92 plazas de aparcamiento de la planta -3 del subsuelo de la calle San Francisco Javier- Plaza de la Coronación.



5. Plazará!. La moción para mantener el mercado como en la legislatura anterior salió adelante con la negativa de Navarra Suma y PSN.