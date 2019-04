La plaza de toros de Estella vive su primer día convertida en pipican

09/04/2019 a las 06:00

La plaza de toros de Estella se estrenó ayer como zona de esparcimiento canino de la ciudad en una mañana marcada por la lluvia que registró a cuentagotas los primeros usuarios. Desde este lunes, el coso centenario abrirá sus puertas cada día de 9.30 a 22.30 convertida en un pipican alternativo al ya existente en el paseo de Los Llanos foco desde hace años de quejas de los usuarios por su suciedad y pequeñas dimensiones.

El estreno se produjo entre las críticas del Club Taurino Estellés que lamentó la idea del Ayuntamiento que preside Koldo Leoz (Bildu) y la valoración positiva del colectivo Egapeludos, que cubre las funciones de protectora de animales de la ciudad al frente de los refugios tanto de perros como de gatos.

A media mañana de ayer, en un respiro de la lluvia que volvería a arreciar después para dar paso a una tarde despejada, se acercaron hasta la plaza algunos curiosos que leyeron el bando colocado en su puerta con las indicaciones de uso. También los primeros y muy escasos en esas primeras horas dueños de perros. De estrenarla se encargó Merche Castillo, una vecina de Estella que se acercó con Suki, un pequeño caniche blanco de cuatro años de edad del que se hizo cargo después de que hubiera sido abandonado por sus anteriores propietarios. “He venido a verlo y también interesada en los cursillos de adiestramiento gratuitos que van a realizarse. Aunque mi perro es muy sociable, sí quiero que aprenda en ellos”, señalaba.

Merche Castillo considera que se trata de una buena iniciativa. “Todo lo que sea hacer cosas para la gente de Estella y para los animales me parece muy bien. Mi perro me acompaña siempre, pero en el pipican de Los Llanos es imposible meterlo porque no es un lugar idóneo. Aquí podré tenerlo suelto”, añadía. Considera, respecto a los excrementos y orines, que es responsabilidad de cada propietario tenerlo limpio. Las heces siempre hay que recogerlas. Como dueña de un perro, soy la primera que me interesa que todo el mundo lo haga. Está puesto en el bando y hay que cumplirlo”. En ese mismo bando se insta a cuestiones como respetar “a la vecindad en horas de descanso o asegurarse de que la puerta permanece cerrada en todo momento”. Se apunta igualmente a llevar con bozal a los perros potencialmente peligroso y a mantener controlados a los animales en todo momento.

“¿ALGUIEN SE IMAGINA ALGO COMO ESTO EN LA PLAZA DE PAMPLONA?”

¿Alguien se imagina que ocurriera algo así con la plaza de toros de Pamplona?”. El presidente del Club Taurino Estellés, Juan José Crespo, lanzaba ayer esta pregunta al expresar su opinión sobre la iniciativa para el coso estellés que en 2017 cumplió cien años de existencia. “Pienso que es un despropósito porque cada cosa tiene su sitio y no es lógico ni normal que un edificio centenario por el que han pasado grandes figuras del toreo se destina a algo así. Es como una especie de desprecio a toda esa historia”, subrayó. Crespo señaló que la medida no se les había consultado y la habían conocido por los medios de comunicación. “No quiero entrar en polémicas sobre toros sí o toros no. Ni tampoco sobre buenos y malos porque no se trata de eso. Yo mismo soy propietario de perros , tengo dos, pero cada cosa tiene su sitio y éste no es el adecuado. Tanto que dicen qué consultan, ¿por qué no han pedido opinión sobre esto a los ciudadanos para ver qué dicen sobre ello antes de decidir su puesta en marcha?”.

El presidente de los taurinos señaló que la asociación no se cierra en ningún caso a otros usos para la plaza que permitan un mayor aprovechamiento a lo largo del año, pero no a hacer de ella un espacio que -consideran- puede convertirse en un problema higiénico con las heces y los orines en la arena.

Puso como ejemplo la situación del pipican del paseo de Los Llanos, que los propios propietarios rehúyen por su suciedad y mal estado.“Hemos planteado ya en otras ocasiones que cubrir la plaza permitiría hacer en ella muchas actividades que hoy no son posibles. Desde campeonatos deportivos a demostraciones y exposiciones a lo largo de todo el año al margen del tiempo que haga, pero no lo que se ha hecho”, apuntó.

“NO SE RESTRINGE EL DERECHO DE USO DE OTROS COLECTIVOS”

En representación de la asociación local Egapeludos, protectora de animales de Estella, Eneko Erce hacía ayer una valoración positiva de la iniciativa del Ayuntamiento y aludía a sus ventajas, como la de que los perros puedan estar sueltos allí sin molestar a nadie a diferencia de lo que sí ocurre en otras zonas de la ciudad. Considera, por otro lado, que no restringe los derechos de otros colectivos, como los taurinos, puesto que los espectáculos se seguirán celebrando allí. “Nos parece bien desde ese punto de vista. Y, siempre que se mantenga limpio y se respete la normativa, adelante”, argumentó.

Eneko Erce señaló que la asociación no había sido la promotora de la medida, aunque el Ayuntamiento sí le había consultado y el colectivo dado su opinión y asesorado sobre ella. “También los ciudadanos nos trasladan sus inquietudes en el tema y nosotros intentamos ayudar en ello”, destacó. Se refiere, en este sentido, a la demanda de un espacio para el esparcimiento canino alternativa al de Los Llanos que no convence desde hace tiempo por sus reducidas dimensiones y el estado que presenta.



Apunta igualmente a otras posibles alternativas que se barajaron sin llegar finalmente a buen puerto tras valorarlas en profundidad. “A veces se dan soluciones que en la realidad resultan mucho más complicadas de lo que en principio se piensa. Un escenario como la orilla del río vallada dependía de la CHE, con lo que no se puede. Tampoco una de las campas grandes de Los Llanos y otras opciones que no son tan fáciles han podido llevarse a cabo finalmente”, argumenta.

Sí se vio viable la plaza de toros. “Un edificio municipal, con lo que no hay que pedir permiso a nadie, desocupado la mayor parte del año y que no limita el derecho de uso a otros colectivos”, añadió. Recuerda, por otro lado, la obligación de los dueños de recoger las heces y mantener limpio el espacio. “Peor es el deterioro de muchos edificios del Casco Antiguo por los orines de los perros como nos encontramos ahora”.

Selección DN+