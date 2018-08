Estella se suma a la 19ª edición de Jornadas Europeas de Cultura Judía

Actualizada 31/08/2018 a las 13:24

La 19ª edición de las Jornadas Europeas de la Cultura Judía, diseñadas por la The European Association of the Preservation and Promotion of Jewish Culture and Heritage (AEPJ), tendrá lugar desde este domingo, 2 de septiembre, y, para celebrarlo, las ciudades de la Red de Juderías de España, entre ellas, Estella, han programado docenas de actividades como exposiciones, conciertos, conferencias, presentaciones literarias, visitas guiadas, talleres y citas gastronómicas.

Así lo ha dado a conocer la Red de Juderías de España, que ha avanzado que este año las actividades girarán en torno al 'storytelling', que sirve como herramienta para la difusión de la herencia histórica judía en Europa.

En la ciudad del Ega podrá visitarse durante todo el fin de semana la exposición 'Refranero popular sefardí' en el patio de la Casa de Cultura Fray Diego. De esta manera, este viernes, 31 de agosto, podrá visitarse de 18.30 a 20.30 horas; el sábado, 1 de septiembre, de 12.00 a 14.00 y de 18.30 a 20.30 horas; y el domingo, día 2, de 12.00 a 14.00 horas.

Además, el domingo está programada una ruta guiada gratuita, 'Visitando las aljamas', que comenzará a las 12.00 horas en la iglesia de Santa María Jus del Castillo (antigua sinagoga). Ese mismo día, a las 18.00 horas, tendrá lugar un cuentacuentos infantil gratuito a cargo de Inés Bengoa con el título 'Cuentos del mundo', en el patio de la Casa de Cultura y con previa recogida de entrada en la oficina de turismo (plaza de San Martín, 4).

OTRAS CIUDADES

En Barcelona tendrá lugar el 2 de septiembre será una jornada de puertas abiertas del Centre MUHBA El Call y la Domus de Sant Honorat; mientras que en Calahorra (La Rioja), el próximo sábado 8 se inaugurará la exposición '¡Shalom! Sefarad' y el domingo 23, habrá una visita guiada a la Judería y a la Catedral, para contemplar su patrimonio documental sefardí; talleres de escritura de hebreo y árabe; el concierto 'La España de las tres culturas'; y una cena degustación de pinchos al estilo sefardí.

Por su parte, Cáceres acogerá el 2 de septiembre visita guiada a las juderías Nueva y Vieja de la ciudad, y será una jornada de puertas abiertas de varios enclaves relacionados con la herencia judía (el Palacio de la Isla, el Centro de Interpretación de la Torre de Bujaco, el centro turístico Baluarte de los Pozos y el Centro de Divulgación de la Semana Santa), y dos exposiciones ('Encuentro en Sefarad: de la luz al secreto' y 'Juderías de España y Portugal') podrán visitarse en el Palacio de la Isla y el Baluarte de los Pozos, respectivamente.

Córdoba celebra la VI Jornada en el programa Otoño Sefardí, que tendrá lugar entre 1 al 23 del septiembre. Esta nueva edición reflejará la temática del Storytelling, de la Narración Oral, y entre el más de medio centenar de actividades programadas, destacan las jornadas de puertas abiertas el día 2 del Museo Vivo Al-Andalus, la Sinagoga, el Museo Arqueológico y la Casa de las Cabezas o la exposición fotográfica Armonías de Azul y Ocre: Ritmo Vital y Festival Sefardí, que podrá visitarse del 1 al 23 de septiembre y de lunes a viernes en el Espacio Cultural Rey Heredia.

En Jaén, la gastronomía será una de las protagonistas de las Jornadas, que se prolongarán entre el 1 y el 9 de septiembre, con la celebración en la Taberna Pilar del Arrabalejo y el Parador de Jaén de las Jornadas Gastronómicas Sefardíes.

Además en la capital jienense, el 2 de septiembre habrá una visita guiada por el Jaén Judío; el día 6 a las 20.00 horas, tendrá lugar la conferencia 'Contando historias: leyendas y tradiciones de la Judería de Jaén' en el Salón Mudéjar del Palacio Municipal de Cultura, y la misma ubicación acogerá el viernes 7 a las 21.00 horas la proyección del documental 'El último sefardí'. El sábado 8, a las 21.00 horas, el Coro de Cámara Tourdion dará el concierto 'Sefarad en el corazón', en el Patio del Palacio Municipal de Cultura.

Del viernes 31 al domingo 2, en los Jardines del Cid de la ciudad de León habrá talleres de juegos medievales, y también un recorrido teatralizado por la Judería, que saldrá cada día de la plaza de San Martín. En el Palacio del Conde Luna, la compañía Teatro Abierto representará la obra Desiguales el viernes 31 a las 20.00 horas, y Milo Ke Mandarini ofrecerá un concierto el sábado 1 a las 20.30 horas.

En Lucena (Córdoba), además de la exposición 'Refranes en ladino' que podrán verse en diferentes ubicaciones de la ciudad --Castillo del Moral, Biblioteca Pública Municipal, Palacio de los Condes de Santa Ana y Casa de los Mora--, hay actividades que ocuparán todo el mes de septiembre.

En Monforte de Lemos (Lugo), el 2 de septiembre habrá visitas guiadas a la judería de la población, que tendrán salida a las 11.30 y 18.00 horas desde la Oficina Municipal de Turismo (en la rúa Comercio), y un concierto de música tradicional ibérica y sefardí a cargo de Paco Díez (2 de septiembre a las 20 horas en la Casa de Cultura Poeta Lois Pereiro).

En Oviedo (Asturias), la Sinagoga Beit Emunáh (calle Fontán, 11), abrirá sus puertas el día 2 para acoger una exposición de libros y una sesión de cuentacuentos judíos (de 12 a 14 horas), además de la exposición de los "Refranes Sefardíes" en los balcones de la Casina durante todo el fin de semana.

Tarazona (Zaragoza), por su parte, organizará una visita guiada a su Judería, que arrancará en la Oficina de Turismo de la localidad el domingo 2 a las 10.30 horas.

En Segovia, el sábado 1 y el domingo 2 (13.00 horas) tendrá lugar la visita guiada 'Conoce la Judería' por las calles del barrio hebreo, evocando el legado judío de la ciudad a través de la visita del Centro Didáctico de la Judería y de la Puerta de San Andrés.

Por la tarde, a las 17.00 horas, se realizará el recorrido 'De la sinagoga al cementerio', un emotivo itinerario recordando la vida cotidiana de los judíos segovianos. El domingo 2 de septiembre, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, varios espacios abrirán sus puertas: el Centro Didáctico de la Judería de Segovia, la Puerta de San Andrés y la Sinagoga de los Ibáñez.

A las 17.30 horas comenzará la visita teatralizada 'Yuda', basada en la novela de José Antonio Abella, autor galardonado con el Premio de la Crítica de Castilla y León. Y ese mismo día, a las 20.30 horas, tendrá lugar en el Patio de la Casa de Abraham Seneor la actuación 'Amapola y Limón.

