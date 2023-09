Un cohete a dos voces en Ayegui

José Manuel Galdeano y José Luis Etayo (Ayegui Unido), concejales ambos del área de Festejos, a los vecinos y vecinas congregados en la plaza del Ayuntamiento. A los dos, como reconocimiento a su trabajo en el área de Festejos, cedió el alcalde, Leo Camaces, el lanzamiento del chupinazo que abría cuatro días de fiestas en Respetando los tiempos y con un discurso preparado con antelación se dirigieron este jueves a mediodía(Ayegui Unido), concejales ambos del área de Festejos, a los vecinos y vecinas congregados en la plaza del Ayuntamiento. A los dos, como reconocimiento a su trabajo en el área de Festejos, cedió el alcalde,, el lanzamiento del chupinazo que abría cuatro días de fiestas en Ayegui . A ambos les costaba esconder los nervios que iban aflorando conforme se acercaban las doce del mediodía.

“Yo esta noche no he dormido muy bien por los nervios”, reconocía Galdeano. A Etayo le pasó algo parecido aunque finalmente sí consiguió conciliar el sueño. Los dos ediles agradecieron al alcalde haber pensado en ellos para lanzar el cohete. “Es un momento muy especial y le agradecemos que nos permita vivirlo”, coincidían. A las doce en punto ambos salieron al balcón y, además de a sus compañeros de agrupación, los trabajadores municipales y a todos los vecinos y vecinas de Ayegui, tuvieron dedicatorias especiales. Galdeano dedicó el cohete a su abuela Nieves, ya fallecida, y a Óscar, “un buen amigo de Igúzquiza”. Etayo, por su parte, se acordó de toda su familia y especialmente de su cuñada, que ya no está.

MONTXO A.G.

Tras el estallido del cohete, la banda de música Zuloandia comenzó a tocar los primeros pasacalles de las fiestas mientras los gigantes de la comparsa Asier Marco de Tafalla se marcaban los primeros bailes de otro pasacalles que se prolongó durante casi una hora. En la plaza, el ayuntamiento sirvió un aperitivo popular como antesala de una comida que a mediodía reunió en la plaza a 350 personas. Comenzaba así Ayegui unas fiestas que se prolongarán hasta el domingo y que tienen a sus dos concejales mirando al cielo ante las previsiones de lluvia de cara al fin de semana. A la organización de estas fiestas destina el consistorio un presupuesto de 85.000 euros para un programa que mantiene sus actos tradicionales y sigue apostando, remarcaron los concejales, “por orquestas de nivel”.