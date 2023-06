Marta Ruiz de Alda (UPN) será investida hoy alcaldesa de Estella

Con los posicionamientos de los grupos en las tres semanas transcurridas tras las elecciones, el camino a la alcaldía de Estella se despejó para UPN . Con Bildu (5 concejales) anunciando que votaría hoy a su candidato y la postura del PSN (dos ediles) de no apoyar ni a los regionalistas ni a un bloque encabezado por los abertzales, las posiciones de(una representante) y(otro) no eran ya determinantes porque la alternativa no sumaba. A lo largo de la tarde de ayer, se conoció la decisión del PSN de votarse finalmente a sí mismo y de Geroa Bai de hacerlo aMikel Kolomo), lo que dejó ya matemáticamente fuera cualquier giro de última hora.