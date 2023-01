El mercado de Plazara fija su tasa pero no la fecha de aplicación

Sorpresa y enfado en la oposición de Estella al conocer que el-que se celebra un sábado al mes en la plaza de los Fueros desde julio de 2018- no se regirá por una ordenanza propia; al final, el equipo de gobierno con alcaldía de EH Bildu junto a dos concejales no adscritos y Geroa Bai ha optado incluir Plazara en la normativa de comercio no sedentario que regula en la ciudad desde 1989.