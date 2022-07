Un error en Google Maps vacía un tramo de la NA-1110 y lleva a extraviarse a turistas y peregrinos

Tramo cerrado en la NA-1110, alternativa hacia la ermita de San Cristóbal, en el monte de Cirauqui. Desde hace días, al menos desde que el pasado 6 de julio se extraviaran unos turistas cuando se dirigían a disfrutar de unas vacaciones en Lorca, concejo del valle de Yerri, esta información errónea en Google Maps está afectando al tramo de esta carretera, la antigua nacional N-111 nexo entre Pamplona y Logroño antes de la construcción de la Autovía del Camino. Aunque perdida su función de vía principal, sigue jugando su papel tanto para la población local como para visitantes, peregrinos y cicloturistas que la recorren. Hasta ahora, porque el error del navegador ha vaciado el tramo entre el cruce de Alloz y Villatuerta al que afecta el dato.

Convertida en una suerte de ‘vía fantasma’ por unas obras que ni están ni han estado, los vecinos del entorno que circulan por ella lo saben y siguen haciéndolo como siempre. Pero el problema, y lo que tiene muy preocupados a alojamientos y otros establecimientos turísticos, es que los clientes que llegan guiados por la aplicación no pueden saber que se encuentra totalmente operativa. Siguen la otra ruta y aparecen muy lejos, en medio de la nada tras adentrarse por caminos de parcelaria. Un error que está aislando a Lorca de su acceso natural y que tanto desde la asociación turística Tierras de Iranzu como desde negocios particulares han trasladado a Google Maps pidiendo que se subsanen unos datos que -según se les ha indicado - se encuentran en revisión.

Propietaria de Casa Nahia, un hostal rural en Lorca, Anabel Izcue Lizasoain explica que conductores y ciclistas que se orientan por el navegador son desviados hacia la ermita de San Cristóbal por una pista, Monte de Cirauqui-Lorca, que les lleva a un camino intransitable y cortado. Desde este alojamiento, no se han quedado quietos. Han trasladado lo ocurrido a Policía Foral, Guardia Civil y Obras Públicas del Gobierno de Navarra para que se inste a Google Maps a eliminar esa falsa indicación. Incluso han elaborado y difundido por Whatsapp entre los vecinos un vídeo en el que detallan la fórmula para advertir del error a Google.

La respuesta recibida a sus demandas de que se trata de una empresa privada con cuya información Obras Públicas no guarda ningún tipo de relación no convence a estos emprendedores del valle de Yerri. “Nos sentimos totalmente indefensos porque es algo que afecta a la población en general y a la economía de esta zona en particular. Nosotros somos unos particulares y estamos hablando de una información incorrecta sobre una carretera de titularidad pública con un perjuicio colectivo. Y de un referente en navegación que utilizan millones de personas en España”, añaden. Consideran que la Administración sí debe implicarse en el problema y lanzan una pregunta. “¿Qué hubiera pasado si Google Maps hubiera marcado como cortada por obras la entrada a Pamplona desde la A-12? ¿Se hubiera buscado entonces una rápida solución?”.

Tanto el Ayuntamiento de Yerri como Tierras de Iranzu han dado pasos contactando con Google y con Conservación de Carreteras. Charo Apesteguía, gerente de la asociación turística, compartía ayer esa sensación de indefensión agudizada por encontrarse en plena temporada turística. “Hemos visto como ese tramo se ha vaciado estos días. No pasa nadie y no puede continuar un error así, que es garrafal. Está la autovía, pero esa carretera sigue cumpliendo una función importante y está totalmente en servicio”, subraya.