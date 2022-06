La falta de médicos sigue tras la OPE en la zona básica de San Adrián

San Adrián no se ha solventado con las incorporaciones previstas el pasado mes de mayo tras la OPE. “Estamos peor que antes y sin oposición a la vista. O se hace algo o esto estallará”, lamentan desde la zona básica que engloba a 14.000 habitantes de San Adrián, Cárcar, Azagra y Andosilla. Ahora mismo, de diez profesionales que deberían estar pasando consulta en horario de mañana, lo están haciendo siete, faltan dos médicos de Atención Primaria de los ocho que tendría que haber, y un pediatra, de los dos que le corresponden. La falta de médicos que se venía padeciendo en los últimos tiempos en la zona básica de salud deno se ha solventado con las incorporaciones previstas el pasado mes de mayo tras la OPE. “Estamos peor que antes y sin oposición a la vista. O se hace algo o esto estallará”, lamentan desde la zona básica que engloba a 14.000 habitantes de. Ahora mismo, de diez profesionales que deberían estar pasando consulta en horario de mañana, lo están haciendo siete, faltan dos médicos de Atención Primaria de los ocho que tendría que haber, y un pediatra, de los dos que le corresponden.

La OPE preveía para la zona además cuatro médicos de urgencias de los que tres han tomado posesión y un cuarto profesional no lo ha hecho al estar de excedencia. En la misma situación de excedencia se encuentra el profesional de pediatría que cogió la plaza por lo que no ha llegado a ocuparla. Y de los tres profesionales de Atención Primaria, uno ha tomado posesión, otro lo ha hecho pero se marchará en los próximos días al tener otra oposición aprobada y el tercero ha cogido una comisión de servicios y no se ha incorporado.

Desde la dirección de la zona básica de salud no ocultaban su descontento y preocupación ante una situación que instan a solventar al departamento de Salud. “Veníamos de una época complicada pero es que la situación ha empeorado y ahora no tenemos la OPE que era lo que se venía utilizando como solución”, apuntaron. Insistieron en la necesidad de incentivar “de alguna forma” las plazas en entornos rurales “más allá de la capital” para favorecer que la gente elija estos destinos y permanezca en el puesto. “Si los profesionales no quieren venir habrá que incentivarles de alguna forma porque si seguimos así esto en algún momento va a estallar”, advirtió.