La subida de los precios dispara en 130.000 € el proyecto del frontón

Otros 130.000 € para reconvertir el frontón Lizarra elevarán hasta 580.000 € el proyecto del equipo de gobierno de Estella para esta instalación municipal que cuenta ya con una dotación anterior de 450.000 €. El Ayuntamiento incluyó este refuerzo presupuestario en un acuerdo aprobado en el pleno de este jueves que decidía el destino de algo más de un millón del remanente de tesorería. El dinero se distribuía en múltiples gastos, la mayor parte para incrementar partidas ya existentes. Entre ellas, una de las más elevadas se fue de nuevo para esta infraestructura que se transformará en plaza-frontón tras derribar su fachada principal.

El alcalde, Koldo Leoz, atribuyó este incremento a la subida de los precios. Un alza de los suministros que ha llevado -siguió- a una nueva estimación tras determinar el asesoramiento técnico que había que elevar las cantidades. Como ya ocurrió en el remanente del año pasado, el frontón se lleva una parte importante. Una obra pendiente aún de la redacción del proyecto, que se elegirá mediante un concurso de ideas.

NA+: ¿ Y LA PLAZA DE TOROS QUÉ?

Navarra Suma, que votó en contra de esa modificación presupuestaria al desconocer la finalidad de muchas de las partidas “no trabajadas con suficiente anterioridad”, preguntó por la plaza de toros. “Nos ha llamado poderosamente la atención que sabiendo la problemática de la plaza de toros no haya ni un euro destinado a hacer algún arreglo a dos meses vista de nuestras fiestas”, planteó su portavoz, Gonzalo Fuentes.

“Será consciente que de aquí a dos meses será imposible una adecuación para poder cumplir con la normativa”, respondió el alcalde, Koldo Leoz. Indicó que se había encargado ya el informe sobre las resistencias al fuego, una de las cuestiones por realizar y que, en cuanto al estudio de carga del graderío, la cuestión está en cómo se cumple con la fila sí, fila no en los espectáculos de fiestas. “Ahora mismo, para poder cumplir con la normativa que desde el Gobierno de Navarra se pide, el criterio técnico es que para mantener aforos hay que tirarla y volverla a construir”. Descartado algo así, explicó que se está mirando como alternativa hacer una grada supletoria que mitigue la pérdida de aforo. “Se está estudiando técnicamente y veremos si se puede realizar la inversión, lo que en cualquier caso no estará a tiempo para estas fiestas”, subrayó.

Gonzalo Fuentes expuso que el problema no son estos dos meses, sino los casi ocho años de gobierno de Bildu en los que no se han hecho las inversiones necesarias en la plaza de toros. “De haberse hecho así, posiblemente no estaríamos en esta situación. Victimizarse es ridículo sabiendo la problemática que tiene y probablemente estemos hablando de que no va a haber festejos taurinos”. Desde Bildu, el portavoz Regino Etxabe remitió a la normativa, muy anterior y conocida hace muchos años, reprochando que tampoco UPN hizo nada al respecto.