El encierro de Estella sigue con su horario pese al descontento de los comercios

Una circunstancia que había llevado a esa solicitud del comercio, que ve como no podrán abrir sus tiendas, sobre todo los de la calle Mayor por la que discurre la práctica totalidad de esa carrera. Bastaba este miércoles con preguntar por ello para palpar ese creciente descontento. Hará buen tiempo y las calles estarán muy animadas pero a ellos -lamentan- el encierro les va a impedir trabajar.

El concejal de Juventud y Servicios, Jorge Crespo, defendió la decisión tomada por la dificultad de encajar un programa con una gran cantidad de actos organizados tanto por el propio Ayuntamiento como por los colectivos. Entre ellos, la quinta del 93 a la que corresponde este año la organización del día de la juventud. “Ha sido muy complicado. Todo el mundo tiene que tener su hueco y no había otra forma de cerrarlo. El equipo de gobierno ha tenido muy claro que las fiestas son para todo el mundo”.

Crespo se refirió a un doble motivo. Por un lado, la celebración del Día del Baile de la Era que Ibai Ega organiza y que tendrá lugar a las 20.30 en la plaza de los Fueros. Por otro, el operativo de los empleados de Servicios, a los que un encierro a las ocho obligaría a trabajar hasta muy tarde cuando al día siguiente deben atender al que se celebrará al punto de la mañana.

Aludió a las necesidades de descanso del personal, que deberá dejar la plaza limpia una vez terminada la comida popular para la actuación de los danzaris. “La única forma viable era ese horario. El encierrillo de las seis va a durar muy poco y el único problema se puede generar a partir de las siete. Yo plantearía otra cuestión. ¿Queremos encierro o no? Más no se puede hacer, pero si hay algún grupo político que no quiera que haya o que se celebra el Día del Baile la Era que lo plantee”.

¿Qué ha pasado con la comparsa y el programa?

Los gigantes y cabezudos sí saldrán finalmente el próximo sábado. Su ausencia en el programa que el Ayuntamiento hizo público el pasado viernes había sorprendido y este jueves, de forma repentina, se anunció una modificación que les incluía. Saldrán el sábado a las 11 de la mañana y recorrerán la ciudad durante tres horas, hasta las 14. Desde la comparsa, se atribuyó esta circunstancia a un malentendido con el Ayuntamiento que ya estaba solucionado.

El colectivo anunció también este miércoles a través de sus redes sociales el regreso a las calles. Su paseo comenzará desde el Ayuntamiento, avanzarán por el Casco Antiguo y visitarán el nuevo mural dedicado a la comparsa que la artista Garbiñe Basarte ha pintado en la calle Gigantes y Cabezudos. A las 12, acudirán a la plaza de la Coronación donde la quinta del 93 lanzará el cohete. Después,pasacalles por las zonas peatonales hasta dar por finalizado su trayecto a las dos de la tarde en el consistorio.