Los comerciantes de Estella piden el cambio de hora del encierro del sábado

encierro de este sábado por la tarde en cambiar su horario porque, de no hacerlo, las tiendas no podrán abrir durante toda la tarde. La Asociación de Comerciantes de Estella se lo pidió así el viernes al Ayuntamiento, después de conocer que ese acto taurino incluido en el programa de las fiestas pequeñas en honor a la Virgen del Puy no iba a tener lugar a las ocho de la tarde, la hora a la que sí se había celebrado cuando con anterioridad y en legislaturas pasadas se había introducido también esta fecha, sino antes. En plena actividad comercial. Elde estepor la tarde en Estella debe. La Asociación de Comerciantes de Estella se lo pidió así el viernes al Ayuntamiento, después de conocer que ese acto taurino incluido en el programa de lasno iba a tener lugar a las ocho de la tarde, la hora a la que sí se había celebrado cuando con anterioridad y en legislaturas pasadas se había introducido también esta fecha, sino antes. En plena actividad comercial.

No son una sino dos carreras ante las reses las que van a tener lugar en Estella esa tarde del 21 de mayo. La primera, a las 18 horas, será el encierrillo o tradicional recorrido entre la plaza de toros y los corrales de la calle Ruiz de Alda. Y desde este mismo punto, a las 19 horas, partirá la manada del encierro en el trayecto inverso, es decir, desde el barrio de San Miguel y el coso taurino. Y será previsiblemente entonces cuando el acto se alargue, lo que mantendrá la calle Mayor cerrada. Así ocurre siempre y esta vez, con ganas de fiesta después de dos años sin ellas, no va a ser una excepción.

Dado que el recorrido discurre en su mayor parte por la calle Mayor, eje comercial de la ciudad, los locales no van a poder estar abiertos cuando pase. La asociación considera por ello imprescindible dar marcha atrás. La gerente, Loreto San Martín, explicaba ayer que, de no cambiarse la hora y aplazarse a las ocho, los negocios no van a poder trabajar en toda la tarde. “Se puede celebrar pero de forma que puedan mantenerse todas las actividades y que quienes quieran abrir puedan hacerlo”.

Preocupa ese parón “forzoso” en el que, además, no sabrán cuándo pueden reabrir porque ese encierro de las siete se alargará con seguridad. Todo ello, subrayan desde el sector, en una jornada en la que habrá mucho movimiento en la calle para disfrutar de otros actos festivos. Se trata también de una fecha importante para las ventas dada la coincidencia de celebraciones propias del mes de mayo.

NA+ acusa a Bildu de imponer el horario por estar en contra de encierros en el Puy

El malestar por la hora del encierro ha llegado también al debate político y llevado a Navarra Suma a pedir una inmediata reunión de las áreas de Cultura, Comercio y Juventud del Ayuntamiento de Estella con la Asociación de Comerciantes para revertir la decisión. El grupo ha advertido, en un comunicado, del perjuicio que va a suponer para el comercio la autorización del “concejal tránsfuga y presidente de la comisión de Juventud, Jorge Crespo” la autorización de encierros a las 18 y a las 19 horas, cuando “siempre se han planificado a las 20 horas”.

El motivo -sostienen- es que Bildu “ha planificado a la hora habitual de los encierros la actuación de los dantzaris, en conmemoración del Día del Baile de la Era”. Lo considera otra “imposición de Bildu” que -prosigue- “en su afán antitaurino” ha manifestado en comisión su desacuerdo con que haya encierros en esta festividad en torno a la Virgen del Puy. Reprocha a la coalición abertzale “anteponer sus preferencias a las de los demás, incluso perjudicando el comercio de la ciudad”. Pide por tanto se dé marcha atrás con el fin de que “tanto ciudadanos como comerciantes puedan disfrutar de todo, sin renunciar a nada y respetando las necesidades de todos”.

Navarra Suma se muestra en la misma nota muy crítica con “la forma de actuar de Bildu, Geroa Bai y los dos concejales tránsfugas”. Considera que la decisión sobre los encierros refleja “su forma de gobernar, autoritaria y sin participación con el resto de grupos políticos al presentar el programa premeditadamente”. Exponen que no se ha contado tampoco con la comparsa de gigantes y cabezudos, que no aparecen en un programa presentado con solo “una semana de antelación” para que no se pueda plantear ideas. “Los ciudadanos hemos esperado mucho para poder celebrar esta festividad y solo deseamos que este desgobierno de Estella no la estropee”, sostienen.