La última incidencia en torno al gaztetxe ocupado en el edificio del Hospital Viejo de Estella, el concierto que el pasado 19 de marzo llevó intervenir a Policía Municipal ante las quejas vecinales, se introdujo de nuevo en el pleno municipal de anteayer, jueves. Lo hizo en el apartado de ruegos y preguntas de una sesión que se inició a las seis de la tarde y se prolongó durante tres horas y cuarto cuando el portavoz de Navarra Suma, Gonzalo Fuentes, reprochó al alcalde, Koldo Leoz, “estar con el gaztetxe y no con todos los vecinos que sufren las consecuencias de sus actos”.

Su intervención dio lugar a un largo cruce de discrepancias después de que remitiera en su crítica a la situación vivida ese sábado. Entre las 10 y las 12 de la noche -recordó el edil- Policía Municipal recibió cuatro llamadas de residentes en la zona que les trasladaron las molestias por un concierto, con ruidos toda la tarde y suciedad en los alrededores por las personas que salían del edificio a la calle. “Vecinos con hijos pequeños que no pueden dormir, por no hablar de que se están vendiendo consumiciones dentro del local”, señaló. Se refirió al informe emitido tras ese día por Policía Municipal determinando que el Ayuntamiento, propietario del lugar, “bajo su inacción y conocedor de la inexistencia de licencia” no puso medio alguno que impidiera la realización de un concierto sin autorización. “El gaztetxe tiene el récord de infracciones graves y muy graves, todo ello bajo su permisividad”, sostuvo.

El alcalde respondió que se trata de un espacio ocupado cuya regularización se sigue intentando mediante el diálogo. “En este caso concreto que usted me cuenta, cuando desde Policía Municipal se tiene constancia se actúa en consecuencia porque no hay ninguna instrucción para hacerlo de otra manera. Se identificó a un responsable, le propusieron para sanción y se envió a Juegos y Espectáculos”, subrayó. Aseguró, por otro lado, no entender cómo se había “tenido acceso tan detallado a un expediente que debería estar en custodia” y no tendría que haberse filtrado. Una explicación que no convenció a Gonzalo Fuentes. “La Policía Municipal actúa muy bien, pero quien actúa mal es usted que no hace nada por evitarlo”, prosiguió.