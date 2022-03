Mugacu sonará en Viana

Gazte Berri, un colectivo que respondía a sus inquietudes. Hoy, Natxo Ciaurri preside esta entidad que se ha convertido en otro de los motores de la agenda cultural de la ciudad. En 2017, surgió Mugacu, un proyecto que fusiona música, gastronomía y cultura. “Para dar a conocer nuestra historia y productos en un marco diferente, acompañado por la música. Nos fijamos en otras ciudades que aprovechaban la organización de festivales como escaparate. Todos los que pertenecemos a Gazte Berri somos unos locos y apasionados de la música”, señala Ciaurri. Hace ya 20 años, un grupo de jóvenes de Viana puso en marcha, un colectivo que respondía a sus inquietudes. Hoy, Natxo Ciaurri preside esta entidad que se ha convertido en otro de los motores de la agenda cultural de la ciudad. En 2017, surgió Mugacu,. “Para dar a conocer nuestra historia y productos en un marco diferente, acompañado por la música. Nos fijamos en otras ciudades que aprovechaban la organización de festivales como escaparate. Todos los que pertenecemos a Gazte Berri somos unos locos y apasionados de la música”, señala Ciaurri.

Ya tenían una experiencia de más de 15 años con Viana Rock, el predecesor de Mugacu, que tenía otro perfil con conciertos en interior. Decidieron ir más allá. “Nos preguntamos porqué no hacer un festival al aire libre en verano con la esencia de nuestra ciudad y que atrajese a los turistas con una oferta no solo cultural o gastronómica. La respuesta fue Mugacu”.

En su primera edición, el festival ya se hizo un hueco en las reseñas nacionales. “El marco escogido es difícil de superar. Lasruinas de San Pedro. Fuimos con pies de plomo, nos ceñimos a un programa sencillo, con unas catas de vino con bodegas locales y maridajes con los bares de la ciudad”. El festival se hacía bajo el paraguas del programa del Ayuntamiento de Patrimonio y Vino. “Añadimos un final de fiesta con conciertos y experiencias ligadas a la música”.

Sin el consistorio esto difícilmente saldría adelante. Somos un colectivo sin ningún ánimo de lucro y ellos siempre nos han apoyado. Somos conscientes de que el presupuesto en una localidad como Viana tiene unos límites, así que decimos buscar otras vías para obtener más financiación, por lo que se ha cambiado el modelo de gestión cuyo promotor único es el colectivo Gazte Berri y como entidades colaboradoras que nos subvencionan estará tanto La respuesta del público y el éxito alcanzado les ha impulsado ahora como marca propia, siempre de la mano del Ayuntamiento. “. Somos un colectivo sin ningún ánimo de lucro y ellos siempre nos han apoyado. Somos conscientes de que el presupuesto en una localidad como Viana tiene unos límites, así que decimos buscar otras vías para obtener más financiación, por lo que se ha cambiado el modelo de gestión cuyo promotor único es el colectivo Gazte Berri y como entidades colaboradoras que nos subvencionan estará tanto Gobierno de Navarra como el Ayuntamiento, entre otras”.

PROYECTO DE MECENAZGO

Ley Foral de Mecenazgo , son declarados de interés social y cuentan con importantes incentivos fiscales. “Cualquier empresa o particular puede contribuir”. Su trabajo les ha merecido varios reconocimientos a nivel nacional. Mugacu es un proyecto Mecna de la dirección regional de Cultura, en el que se encuadran propuestas creativas para dinamizar la cultura y preservar el patrimonio cultural. A través de la, son declarados de interés social y cuentan con importantes incentivos fiscales. “Cualquier empresa o particular puede contribuir”. Su trabajo les ha merecido varios reconocimientos a nivel nacional. Gobierno de Navarra les otorgó este año el galardón de la juventud y participación social, sobre todo por Mugacu.

El cartel de artistas ha ido creciendo en cuanto a caché. “Hacemos mucho trabajo de oficina. Al principio, nos costó bastante porque los grandes grupos tenían mucho donde elegir y no todos nos conocían. Nos costó hacernos fuertes porque no todos confiaban en nuestro proyecto, en el que no estaba metido ninguna empresa de producción. Somos un grupo de amigos”. Poco a poco, se han dado a conocer. “Les gusta cómo trabajamos y nuestro escaparate”, reconoce Natxo Ciaurri. “Pero tenemos claro hasta dónde queremos llegar. El objetivo es que la gente venga a ver a grandes grupos en un escenario mágico. Que los artistas vengan aquí para actuar delante de mil o dos mil personas, en un ambiente familiar. El artista sigue siendo el mismo, pero hay otra esencia”.

PÚBLICO FAMILIAR

El público es familiar, entre 25 y 50 años, sobre todo de Navarra y La Rioja. “Aunque también vienen de Madrid, Barcelona y País Vasco”. En la última edición, la de 2019, participaron 6.000 personas entre todas propuestas gastronómicas, culturales y musicales con nueve disciplinas artísticas, quince conciertos y más de diez actividades gastronómicas, según explican sus promotores.

No solo hay música. “Hay maridajes, cocina en directo, presentaciones de productos gastronómicos. Se trabaja mano a mano con la hostelería local. Preparan pintxo pote, menús especiales”. Se realizan visitas guiadas y teatralizadas para conocer la historia de Viana. “Hay una parte del festival que la enfocamos más al cine y al teatro que se complementa con exposiciones”. La pandemia obligó a suspender la edición de 2020 y el año pasado ofrecieron Suena Mugacu. “Lo bautizamos así porque no tenía la esencia del festival. Con una propuesta musical muy atractiva, pero con un ambiente tranquilo, todos sentados y respetando las medidas de seguridad”.