Los cerramientos, principal escollo para regular las terrazas de Estella

nueva sesión de trabajo con la regulación de las terrazas de Estella como único tema a abordar puso este viernes de relieve que los cerramientos constituyen el principal escollo para el consenso con diferencia de criterios sobre este punto dentro del equipo de gobierno. Grupos políticos, la representación de los hosteleros en la Asociación de Comerciantes y técnicos de las áreas implicadas en elaborar la ordenanza que las organice se reunieron este viernes para avanzar en su redacción. Habrá otra, y será la tercera, el próximo viernes.

El concejal de Desarrollo Económico, Pablo Ezcurra, explicó al finalizar que la convocará de nuevo para intentar alcanzar un acuerdo sobre estas estructuras de cierre necesarias para desarrollar la actividad en la calle durante los meses fríos del año con las que Bildu ha expresado sus discrepancias. Dado que la aprobación de la normativa deberá someterse al pleno, sin ese apoyo de la coalición abertzale serían precisos los votos de la oposición -en la que se encuentran Navarra Suma y el PSN- para sacarla adelante.

Pablo Ezcurra expresó este viernes, no obstante, su confianza en llegar a un acercamiento. “Es el único punto que nos queda por acordar de los cuatro con los que partíamos. Llevaremos desde el área una nueva redacción respecto a cuestiones como materiales y medidas para ver si genera consenso. Tiene que ser una ordenanza con vocación de permanencia y sería interesante aprobarla por unanimidad. Si nos ha costado 20 años llegar hasta aquí, no es previsible que se modifique en bastante tiempo”. Respecto a otra de las cuestiones que no convencían a sus socios, como la ocupación bajo los porches, indicó que se dejará la redacción básicamente como estaba pero retirando la posibilidad de instalar mesas abatibles. “Se quedarían así únicamente las barricas y mesas altas”, concluyó.

El edil de Cultura Regino Etxabe, que asistió a la convocatoria por parte de Bildu, se refirió después al desacuerdo de su grupo con el criterio sobre cerramientos tal y como había sido redactado por el área del edil de Geroa Bai, con el que comparte gobierno municipal. Lo atribuyó a una postura de “defensa de la vía pública, del derecho de la vecindad al descanso, al libre tránsito, al acceso a las viviendas y a los locales y también al juego”. Consideró “muy interesante” la reunión de este viernes y, en cuanto a si finalmente apoyará o no la ordenanza cuando se vote, emplazó al nuevo encuentro que tendrá lugar dentro de una semana y a cómo se plantea la redacción definitiva para los cerramientos.