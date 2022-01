El Ayuntamiento de Estella licitará de nuevo la explotación del bar Los Llanos

Cuatro años después de iniciar una nueva etapa en el espacio cultural Los Llanos de Estella tras la marcha de los cines Golem, el Ayuntamiento debe licitar otra vez la explotación de la actividad hostelera que da servicio a este conjunto de titularidad municipal. La renuncia de la concesionaria, la empresa local Gavia, al estimar que ha habido incumplimiento del contrato por parte del consistorio al no poder desempeñar la actividad de café espectáculo para la que se le había concedido licencia lleva a iniciar este nuevo procedimiento de contratación. Los servicios técnicos municipales elaboran en estos momentos el nuevo condicionado mientras sobre la mesa está una compensación de hasta 130.000 € a los hosteleros por las inversiones realizadas antes de su apertura.

No tocaba abordar este proceso porque, cuando a finales de 2017 se resolvió la gestión tanto de los cines como de la cafetería a dos empresas distintas, se estableció un contrato inicial de diez años abierto a prórrogas. Todo sigue igual en el primer caso. Pero no así en la actividad hostelera, que se vio envuelta en un litigio después de que la sala local Trova, a través de la Asociación de Salas de Fiestas, Baile y Discotecas de Navarra, recurriera contra la redefinición de la licencia de actividad -de bar cafetería a café espectáculo, con un horario más amplio- al considerar que había constituido en realidad “una modificación sustancial del contrato proscrita por la ley y por el propio pliego de cláusulas”.

Tras un largo recorrido judicial, un último fallo avaló a la recurrente lo que, tras descartar el Ayuntamiento seguir hasta el Supremo- obligó a dejar la licencia como bar-cafetería. Pasó entonces de poder abrise hasta las 3.30 de la madrugada a hacerlo a las dos y dejó, por tanto, a la concesionaria Gavia sin ese margen en cuanto a tiempo y contenidos para desarrollar su actividad.

LA ACTIVIDAD NO SE DETIENE

Con este contexto, la concesionaria ha planteado ante el Ayuntamiento la propuesta de rescisión del contrato. Argumenta que la inversión realizada en su momento y los cálculos sobre la viabilidad del establecimiento se enfocaron hacia su funcionamiento como café espectáculo, abierto a una oferta más amplia con conciertos y conforme a la licencia otorgada por el consistorio que fue objeto después del contencioso judicial. Por eso -defiende- optaron entonces al concurso para la explotación.

Las dos partes no han firmado todavía la rescisión del contrato, pero el hecho de que se trabaje ya en la nueva licitación indica que se dará este paso aunque hay que llegar a un acuerdo sobre la cantidad de la indemnización. Ayoze Vidaurre, de la empresa Gavia Los Llanos, destaca que la actividad no se interrumpirá en ningún momento, tampoco el soporte al cine y a la taquilla. “Lo que tenemos claro es que damos un servicio a la ciudad, por lo que ese compromiso con Estella y con el Ayuntamiento va a continuar hasta que se adjudique de nuevo”, argumenta. La nueva licitación no implica necesariamente el final de la época Gavia en Los Llanos, puesto que puede volver a presentarse y dar continuidad a su proyecto hostelero en este complejo municipal.

Edil de Cultura: “Nuestra preocupación es que el servicio no se interrumpa”

En el área municipal de Cultura que en la pasada legislatura gestionó esta nueva etapa en el convento de San Benito recae ahora la nueva licitación y el acuerdo para rescindir el contrato. Su titular, Regino Etxabe, indicó ayer que los servicios técnicos municipales trabajan en la elaboración del nuevo condicionado para licitar la concesión. “Nuestra preocupación es que el servicio no se interrumpa en ningún caso”, subrayó. En cuanto a los criterios de la nueva contratación de la cafetería, indica que se están definiendo. “Más allá de esa actividad, el Ayuntamiento ha puesto siempre ese servicio como complemento del espacio cultural”.

Ante otra de las cuestiones sobre la mesa, el importe de la indemnización por las inversiones realizadas, sostiene que el hecho de tener una reserva para hacerles frente de 130.000 € no implica que esa sea la cantidad. A su importe -añade- no se ha llegado todavía puesto que se está también en esa fase de valoración técnica. Se trata, como se informó en su momento, de un importe que el propio Ayuntamiento aprueba en el último remanente de tesorería con el criterio de compensar a la firma hostelera por las inversiones no amortizadas que llevó a cabo cuatro años atrás, cuando afrontó en la antigua cafetería importantes reformas de cara a su reapertura.