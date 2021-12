El alcalde de Estella dice que no tenía competencia para suspender la comida de 250 personas

La comida de estudiantes que el Ayuntamiento autorizó para este jueves al colectivo local Festagiro en el frontón Lizarra para 250 jóvenes, finalmente, se celebró.

El grupo municipal de Navarra Suma criticó la decisión de alcaldía de permitir el encuentro pese a la situación de alerta sanitaria en la Comunidad foral, con más de 1.500 positivos por covid19 el jueves, siendo la ciudad la zona, junto con el Segundo Ensanche, más afectada con mayor número de casos confirmados ese día, en concreto, 58.

En su página de Facebook, el alcalde, Koldo Leoz (Bildu), respondió a las críticas de NA+ y sostuvo que la competencia para suspender la comida no le correspondía. “Intentaré explicarles cómo funciona la democracia y en manos de quién están las competencias para prohibir una comida popular de 250 personas, porque ni el Ayuntamiento, ni el alcalde, tienen competencias para ello”.

Leoz mantuvo que “es el Gobierno de Navarra, tras autorización del TSJN, quien podría establecer restricciones para celebrar, por ejemplo, comidas populares. Y deberá hacerlo de manera muy argumentada, y justificada, para que no constituya una conculcación de derechos. Algo que no se ha hecho. En este caso concreto, un colectivo de la ciudad ha solicitado el uso de una instalación pública para la realización de una actividad legal, no sometida a ninguna restricción normativa”.

autorización de uso de los espacios públicos. A no ser que la actividad incumpla alguna normativa o resulte un acto violento, o que atente contra los derechos humanos”, dijo sobre la comida que, aunque la solicitud partió de Festagiro, se publicitó en los últimos días por otros colectivos de la izquierda abertzale a través de sus redes sociales y se anunció como “día del alumnado a favor de los presos”. El alcalde de Estella “no puede, ni debe, decidir a quién le da, y a quién no,de uso de los espacios públicos. A no ser que la actividad incumpla alguna normativa o resulte un acto violento, o que atente contra los derechos humanos”, dijo sobre la comida que, aunque la solicitud partió de Festagiro, se publicitó en los últimos días por otros colectivos de la izquierda abertzale a través de sus redes sociales y se anunció como “día del alumnado a favor de los presos”.

PARTIDOS DE PELOTA

“Entiendo perfectamente que Navarra Suma pida que el alcalde prohiba un permiso de uso de instalación, sin sustento normativo legal. Ya lo hizo, por motivos ideológicos, cuando ostentaba la alcaldía, contraviniendo la decisión mayoritaria del pleno. Ahora le pide al alcalde que haga lo mismo. Pues lo siento, no”, dice en la página de Facebook. “Cada cual sabe perfectamente lo que está dispuesto a sacrificar durante esta pandemia, yo no sacrificaré la objetividad política”.

La autorización del alcalde concedía permiso para disponer de esta instalación municipal desde las 14 hasta las 17 horas, ya que debía quedar lista ante los partidos de pelota que el club deportivo Lizar Jai había programado en el mismo recinto a partir de las siete de la tarde. La competición se celebró tal y como estaba prevista, aunque el colectivo tuvo que volver a limpiar el suelo para eliminar restos de comida. “Tendría que haberse llamado, como se recomendó desde el club al ayuntamiento, a una empresa para la limpieza de la instalación que hubiera dejado el lugar en condiciones para disputar los partidos”, apuntaron desde el club.