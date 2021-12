La Jaca Navarra pone el broche en Estella

Trece criadores de la Comunidad foral desplazaron ayer a Estella 67 cabezas de ganado para participar en el concurso morfológico de Jaca Navarra que puso el broche al fin de semana de ferias de San Andrés. No faltaron en una mañana marcada por la lluvia y en la que la nieve complicó hacerlo desde algunos puntos, como los que llegaron de la localidad amescoana de Eulate. La cita, incorporada por el Ayuntamiento al programa de ferias, logró al final mantener la presencia de años anteriores y conseguir el objetivo. Hacer de estas ferias un escaparate de una raza autóctona valiosa en cuanto a su carne pero también por su papel medioambiental en el mantenimiento de los montes. Los ganaderos presentes en la decimotercera edición compitieron tras el parón del año pasado por los reconocimientos a los mejores ejemplares. Sementales, potros, potras y yeguas optaron a un total de siete distinciones tras exhibir a sus animales en la plaza de Santiago. Alberto Pérez de Muniáin, veterinario de Intia, que presta el asesoramiento a la Asociación de Criadores de Jaca Navarra (Jacana), explicaba que en estos momentos hay 42 criadores en Navarra. Distribuidos principalmente por el norte de la Comunidad y de forma especial en las sierras de Urbasa, Andía y Lóquiz, suman un censo de algo más de 1.200 cabezas.

EN AUMENTO POCO A POCO

Entre los premios otorgados, el de mejor animal de la feria fue para Mikel Jiménez Muro, ganadero de Mendigorría que preside desde 1999 la Asociación de Criadores. Lo recogió junto a sus compañeros pasado el mediodía y en un breve paréntesis de la lluvia que arreció de nuevo justo después desluciendo las horas finales de la feria.

Contaba como ahora mismo el objetivo es mantener la raza e intentar, pese a las dificultades que ponen diferentes organismos económicos, seguir adelante. “Es una raza rústica pero no tiene la actitud cárnica que puede tener un burguete y nos resulta más costoso porque no sacamos tanto kilo de carne. Y ello hace que la gente no quiera tenerla. Al final, supone un tema económico”, señalaba el presidente de Jacana.

Montxo A.G.

La raza equina autóctona resulta -y así lo destacaba el ganadero- de gran importancia para la prevención de incendios por su labor en los montes navarros. “No es tan selectiva para comer, es más tipo cabra que se alimenta de cualquier cosa. Hace huecos y para limpieza de monte y pastos resulta espectacular. A lo largo de estos años, aunque despacio, hemos ido aumentando porque la gente ya va viendo que se trata de un animal muy rústico, no tiene problemas de partos y cuenta con unas cualidades muy buenas que a los ganaderos les va gustando pese al tema de la carne”.

En su caso, explicaba que tiene diez cabezas por afición desde hace muchos años. Las mismas siempre y todas en pastos de su propiedad sin salir de Mendigorría. “Llevo mucho tiempo manteniendo estas mismas y siempre mejorando la raza”, subrayaba. Como desde una primera feria organizada por Jacana que el Ayuntamiento asumió luego dentro del programa de San Andrés, Estella cumplió de nuevo con ese papel de escaparate. Ahora queda, y ese es el deseo de Mikel Jiménez, que la gente incorpore la carne de potro a sus hábitos de consumo- “Es lo que nos gustaría, además de tratarse de algo muy saludable y fundamental para la dieta”.