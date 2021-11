Otra vez ferias con estrenos y ausencias

Las ferias de San Andrés vuelven al calendario de Estella tras el parón al que la pandemia obligó el año pasado. Lo hacen en pleno puente foral, los días 3, 4 y 5 de diciembre, con sus pilares principales en torno al ganado, al queso de Urbasa-Andía, la Jaca Navarra y la artesanía. Todas las degustaciones gastronómicas habituales se caen del programa por prudencia sanitaria, pero aparecen novedades. La principal, el espectáculo que protagonizarán el día 3 la banda de música, la comparsa de gigantes y el grupo de danzas Ibai Ega con el título ¡Vive Estella!, Lizarra bizi!

El Ayuntamiento, a través del área municipal de Desarrollo Económico y Empresarial, presentó este viernes un calendario en el que lleva “semanas trabajando con mucha ilusión” y al que destinará un presupuesto de 25.000 €. Antes de ese fin de semana, el 30 de noviembre, la ciudad celebrará la fiesta de su patrón San Andrés con la recuperación de la presencia institucional en la misa en su honor. Ese mismo día, se encenderá la iluminación navideña.

Aunque todo queda supeditado a la evolución de la pandemia, el hecho de que el programa se apoye en actos al aire libre da garantías en cuanto a su celebración. El concejal del área, Pablo Ezcurra, explicó que se pensó así desde el principio, antes del incremento de contagios de los últimos días. “Decidimos ya en un primer momento prescindir de todas las degustaciones al pensar que era donde más gente podía concentrarse. El resto, mantenemos lo de todos los años y todo a expensas de las decisiones que se tomen desde Salud. No sabemos con seguridad qué va a pasar, pero es previsible que no se vayan a suspender”, subraya.

CAMBIOS PARA OTROS AÑOS

En la línea de ediciones anteriores, la feria de ganado se celebrará el sábado, 4 de diciembre, mientras que el concurso morfológico de Jaca Navarra será el domingo 5. La feria de artesanía se desarrollará los dos días en la plaza de los Fueros con unos 70 puestos. En este caso, para evitar aglomeraciones al transitar por su zona más estrecha, no ocuparán superficie bajo los porches y se distribuirán de manera más separada por el resto de la plaza.

Pablo Ezcurra sí avanzó cambios para futuras ferias. “De cara al año próximo, estamos dando vueltas a otro planteamiento para la feria de ganado, incluyendo otro tipo de animales para que pueda tener un público y atraer a las familias”. Ovejas y vacas podrían convivir así en un espacio en el que las operaciones de compraventa de equino decaen de año en año. Algo que se suma a la edad cada vez más avanzada de los ganaderos que acudían habitualmente, algunos de los cuales se prevé ya se ausenten en esta próxima cita.

El Ayuntamiento plantea también retomar la feria de maquinaria agrícola que se organizó en otro tiempo. Un formato adaptado a Estella que -subraya el edil de Desarrollo Económico- tiene por objetivo intentar atraer más gente a esas jornadas.

ESPECTÁCULO DE TRES

Al anuncio del programa conjunto de ferias se sumó este viernes la presentación, en el salón de actos de Mancomunidad, que los tres colectivos implicados en ¡Vive Estella! realizaron de un estreno que les lleva de nuevo ante el público tras dos años sin fiestas patronales. Itsaso Valencia, del grupo de danzas participantes, detalló que la banda, la comparsa e Ibai Ega quieren ofrecer al pueblo de Estella un espectáculo que mostrará varios bailes del repertorio de los gigantes y de las danzas de la ciudad.

Ante esta cita prevista para las siete de la tarde del 3 de diciembre en el polideportivo recordó que las tres asociaciones han colaborado en diversos proyectos conjuntos desde 1996. “Todas las experiencias compartidas, tan fructíferas, gratificantes y enriquecedoras para nuestras respectivas asociaciones, junto con las enormes ganas de volver a la normalidad y retomar nuestra actividad con toda la energía posible, nos han animado a plantearnos este nuevo proyecto conjunto”, añadió.

En ese juego de palabras que apunta a una ciudad viva, pondrán -siguió- toda su ilusión y empeño con el convencimiento de que va a tener una gran aceptación entre el público estellés. “Nos hubiera gustado, pero en estos dos últimos años nuestra actividad no ha sido posible. Los colectivos han contribuido a transmitir nuestra cultura y seguimos aquí. No nos hemos ido. Esto continua, estamos aquí y no podemos olvidar lo que somos”.

Junto a Itsaso Valencia, participaron en la presentación Xabier Okariz, también de Ibai Ega; Sergio Azpilicueta y Pablo Ruiz de Larramendi, presidente e integrante de la comparsa; y, por parte de la banda, el director Isaac Irimia y la presidenta Verónica Sanz. Los colectivos a los que representan preparan desde el comienzo de curso una puesta en escena que tendrá un aforo de 817 espectadores, la capacidad del graderío del pabellón municipal.

Los promotores tuvieron este viernes palabras de agradecimiento para el Ayuntamiento de Estella por la colaboración en una iniciativa incluida en el programa oficial de feria. Y extendieron este reconocimiento a los patrocinadores, una relación de negocios locales que ha hecho posible la celebración de un espectáculo cuyo cartel anunciador tiene detrás al diseñador Pedro Irulegui.

Los feriantes se instalarán en el aparcamiento de las clarisas

En torno a la programación de las ferias que Estella celebra en torno a la festividad de su patrón no faltarán tampoco este año las atracciones infantiles en el aparcamiento de las clarisas. La Junta de Gobierno Local autorizó en la convocatoria del jueves la instalación a la Asociación de Industriales Feriantes de Navarra, que ocupará ese espacio entre el 30 de noviembre y el 13 de diciembre. Las barracas llegarán vuelven así a la localidad después de haber estado presente en ella, aunque entonces con un formato más amplio, el pasado mes de agosto después de los días en que se hubieran celebrado las fiestas patronales. Fue entonces el regreso después de una larga ausencia motivada por la pandemia.