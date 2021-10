"Me he sentido señalada y pido un poco de empatía al resto de familias"

convivencia entre extraescolares y rutas de autobús ha generado los primeros conflictos este curso. A la reivindicación de apymas como la del colegio público Remontival de Laha generado los. A lacomo la del colegiode Estella para que el departamento de Educación desligue ambos aspectos de forma que el transporte de regreso a casa no se vincule al horario en que concluyen esas actividades tras las clases, se ha unido esta semana la de familias de la escuela rural de zona Zumadia, con sede en Abárzuza.

Su protesta el miércoles por la tarde en el exterior del centro llevó ayer a salir al paso a la madre del único niño de una ruta que transporta a clase a 24 compañeros de varias localidades que sí ha optado por apuntarse a extraescolares. Y, como consecuencia de ello, conforme a lo establecido por Educación, el autobús de vuelta se aplaza a las 16.30. “Me he visto señalada y me gustaría pedir un poco de empatía al resto de familias porque la verdad es que me he sentido machacada e incomprendida cuando yo lo único que he hecho es acogerme a una oferta del departamento de Educación”, apunta.

Defiende su derecho a hacerlo y lamenta que en un entorno rural con localidades pequeñas en las que todos se conocen se haya puesto el foco tanto en una familia y aludido públicamente a esa elección. “Respeto totalmente el derecho a que los demás se manifiesten. Por supuesto que es lícito que hagan sus reivindicaciones, pero no que se apunte a un niño entre 24 como se ha hecho”. Se refiere igualmente a su situación personal. “Me gustaría explicar que soy una madre soltera, que debo lidiar con el trabajo y la educación de mi hijo con todo lo que ello conlleva. Reducir mi jornada laboral me resulta inviable. Ojalá pudiera hacerlo para que comiéramos juntos, pero no es así. Cada uno tenemos nuestras circunstancias personales y bastante duro resulta como para que se me machaque tanto por parte del resto de familias como ha estado ocurriendo estos días”, subraya.

SEGUIRÁ CON LA EXTRAESCOLAR

En la protesta del pasado miércoles, se consideró a “todas luces injusto que se dejara sin transporte a 23 personas frente a la necesidad de una”. Se indicó que la situación afectaba a tres pueblos, en concreto Lezaun, Iruñela y Zurucuain. Este grupo de familias pidió a Educación que se estudiara de “manera específica” la situación con opciones alternativas, como poner un taxi para el niño de las extraescolares. De esta forma, el autobús podría salir con los que no se han apuntado a las 14.50 y no a las 16.30.

La madre del pequeño sostiene que seguirá apuntado a estas actividades y haciendo uso de la oferta del departamento de Educación. Quiere igualmente hacer hincapié en otro aspecto. “Hay cuestiones que se están olvidando aquí porque en estas rutas que transportan a los escolares desde pueblos distintos todos cedemos de una manera o de otra. Mi hijo sale del pueblo a las 8 de la mañana y a las 8.20 ya está en el colegio, donde se queda para que la misma línea pueda seguir hasta Lezaun y regresar luego con los escolares de ese pueblo. Lo que quiero decir es que él y otros, pese a ser muy pequeños, también deben esperar ese rato, 40 minutos antes del comienzo de las clases, porque la ruta debe funcionar así”, argumenta.