Estella ingresará 186.000 euros con la subasta de una parcela del polígono

La venta de una parcela en el suelo industrial que posee en el polígono Miguel Eguía reportará al Ayuntamiento de Estella unos ingresos de 186.000 € que se destinarían al remanente de 2022. El dinero llegará al final de un proceso abierto en estos momentos por el consistorio para subastar el terreno después de que una empresa haya trasladado su intención de adquirirlo para iniciar una nueva actividad. La operación afecta a una superficie de 4.773 m2 entre el edificio del centro tecnológico y Kersia.

El procedimiento sigue los mismos pasos que anteriormente se dieron con las parcelas donde ahora se alzan la planta de esa multinacional francesa y, al otro lado, la de GEEA Geólogos. El Ayuntamiento no puede legalmente recurrir a la venta directa salvo que el destino de ese patrimonio sea una actuación de interés municipal, por lo que debe gestionar la futura compra a través de una subasta pública. Es el paso que ahora se ha abierto para ese suelo de la UE1, la unidad de ejecución que se encuentra urbanizada en el polígono.

Un dinero para el remanente

Con esos 186.000 € como precio base de licitación y un plazo para presentar ofertas abierto hasta el 29 de septiembre, la interesada optará así a la parcela que quiere adquirir. El concejal de Desarrollo Económico y Empresarial, Pablo Ezcurra, indicó ayer que, hasta que el proceso no se haya completado, no se dará a conocer el nombre de la empresa que compartirá la UE1 con las actividades ya existentes. Sí valoró de forma muy positiva su instalación puesto que completa el frente de ese suelo municipal que da a la carretera, una franja de terrenos entre el ctel y Kersia en la que, además de este nuevo proyecto, se edificará la ampliación del vivero. Frente a este espacio, en la zona donde se encuentra GEEA, sí queda aún disponible una parcela de 11.000 m2. “En el momento en el que estamos, no es fácil que se den estas iniciativas, con empresas que, además de invertir, crearán empleo con lo que ello supone de riqueza para Estella”, subrayó.

Una vez completada la venta por la Junta de Gobierno Local, el órgano que figura como contratante, las arcas municipales ingresarán esa cantidad que -como contempla la Ley de Haciendas Locales- no puede destinarse a gasto corriente sino a gastos de capital, es decir, a inversiones o a amortizar deuda. Pablo Ezcurra señala que, en el actual ejercicio, se podría incorporar mediante una modificación al presupuesto del año 2021. No obstante, dada las fechas, todo apunta a que cuando se completen todos los trámites será tarde para sumarlo a las cuentas ya en vigor y el Ayuntamiento contará con ese disponible para el remanente de tesorería de 2022.

Junto a la ampliación del vivero, recién adjudicada por 430.388 €

Junto a la parcela que se subasta, se encuentra también la superficie de terreno en la que se alzará -anexa al centro tecnológico- la ampliación del vivero de empresas de titularidad municipal. El pasado 16 de septiembre, la Junta de Gobierno Local adjudicaba la ejecución de las obras a la empresa Erki Construcción por un importe de 430.388,94 euros, IVA excluido con un plazo de 60 días laborables. Cuando esté edificado y, por otro lado, se haga también realidad la iniciativa que ha dado lugar a la subasta pública, ese frente al que hacía referencia el edil de Desarrollo Económico se habrá completado.

E irá -añade Pablo Ezcurra- acompasado con la ampliación de la conocida como UE-2 que sigue a la UE-1, ya urbanizada. El Ayuntamiento ha aprobado inicialmente el plan parcial, que recibirá la luz verde definitiva tras el proceso de exposición pública. La gestión, para la que el Ayuntamiento llegó a un acuerdo con la sociedad pública Nasuvinsa, es compleja puesto que requerirá luego el proyecto de reparcelación y, una vez completados estos pasos, el de urbanización que permitirá, ya sí, entrar a los terrenos de la ampliación con el fin de dejarlos preparados para que se implanten futuras empresas.