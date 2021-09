Aunque tiene por delante una larga tramitación porque lo que de momento está sobre la mesa es un documento para la participación ciudadana previo al plan especial de actuación urbana que, ya sí, definirá el futuro Paseo Calle Norte de Estella, el debate se abrió ayer por la tarde. El Ayuntamiento y el equipo encargado de redactarlo lo presentaron como una obra estratégica que mira más allá de un zona concreta y no solo descongestionará el tráfico por el centro. También -lo indicaba el arquitecto que lo ha dirigido, Luis Turiel- rematará la ciudad por el norte, rellenará sus vacíos urbanos y la mejorará.

Lo explicaba así en la sala principal del cine Los Llanos en un primer foro de debate al que se habían inscrito unas 70 personas. A las intervenciones del alcalde, Koldo Leoz, de Luis Turiel y de otros dos integrantes del equipo -Mikel Zabalza y Héctor Nagore- siguió el turno de preguntas del público. Surgieron entonces varias preocupaciones. Inquieta, como manifestaron algunos de los vecinos presentes, la necesidad de construir tantas viviendas cuando calles como la Mayor cuentan con numerosas vacías, si se ha hecho un estudio de contaminación o cuánto tráfico tendrá que soportar el barrio de Lizarra.

Surgieron otros puntos de vista. Las dudas de que, si no se prevé una salida hacia la Avenida de Guipúzcoa no se cumplan las expectativas de dar una solución real a ese eje norte. O, por parte de los vecinos de San Miguel, el temor a una masificación del barrio.

CALLE URBANA Y NO VARIANTE

En su turno de intervenciones y respuestas, el equipo redactor aclaró que no hay ninguna decisión tomada sino un planteamiento general abierto a sugerencias tras este primer foro. En la tramitación posterior el ayuntamiento aprobará inicialmente el plan y se someterá a exposición pública antes de la definitiva. Sí hay dentro de las alternativas, una propuesta. Reducir a 218 el casi medio millar contemplado en el planeamiento de 2015 que ahora se modifica, reurbanizar la calle Lizarra como semipeatonal, posponer el túnel pero reservando terrenos para una siguiente fase y garantizar una dotación de aparcamientos con 250 en superficie más los particulares. El alcalde se refirió a la configuración de la ciudad -”un pozo con cinco entradas y salidas que confluyen en una única vía principal con sobrecarga en muchas ocasiones” - y a los nuevos estándares de movilidad frente a un protagonismo exclusivo del coche. Todo ello -añadió- en un momento en el que la pandemia ha traído como consecuencia la necesidad de “espacios públicos de calidad para las personas”. La modificación que el Ayuntamiento ha puesto en marcha de oficio se enmarca en este contexto con el objetivo de conseguir financiación foral.

El arquitecto Luis Turiel recordó que el eje por el norte era “un objetivo largamente pretendido que nunca se ha podido llevar a cabo” e indicó que en este momento cambia por completo el escenario sin renunciar a un proyecto ambicioso que implica a los poderes públicos y se concibe como una “actuación estratégica”. No un variante ni una carretera, sino una calle urbana. “No es exclusivamente para el barrio de Lizarra aunque estamos plenamente convencidos de que va a ser uno de los principales beneficiados”, señaló en referencia a la reurbanización y aparcamientos que se plantean, además de aclarar que no se renuncia de ninguna manera al túnel, sino que se aplaza para una siguiente fase. Los datos expuestos defienden la viabilidad de un proyecto que pasa de los 10 millones del plan anterior a 4,4, p ero no necesita en esta primera actuación los tres previstos para el túnel.