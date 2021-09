Estella simplifica su vial norte para lograr financiación foral

Una ronda al norte de Estella más sencilla porque pospone el túnel previsto en su trazado y reduce a menos de la mitad las 474 viviendas planteadas se abre paso como una posible solución a un vial necesario para la ciudad pero bloqueado tanto por su elevado coste como por una densidad residencial inviable en estos momentos. El nuevo proyecto del Paseo Calle Norte se dibuja en el proceso de revisión de oficio que el Ayuntamiento ha iniciado para cambiar lo que el plan municipal vigente establece para este ámbito. El objetivo sigue siendo lograr una alternativa que descongestione el tráfico por el centro urbano, pero simplificando el ambicioso trazado inicial para lograr que el Gobierno de Navarra lo financie.

Al tratarse de un área con con el plan ya previamente aprobado, ha sido necesario modificarlo mediante un nuevo plan especial de actuación urbana. Encargado por el Ayuntamiento al equipo Loperena Portillo dirigido por el arquitecto Luis Turiel, se tramita en estos momentos pendiente de su elaboración final. Y es en este contexto donde cobra actualidad porque, según lo establecido legalmente cuando como en este caso se plantean actuaciones de nueva urbanización, requiere la participación ciudadana para las aportaciones de los interesados. Ya hay fecha para hacerlo y el próximo miércoles el equipo redactor lo presentará en el salón de actos de la escuela de música a las 19.30 de la tarde.

EL PRESUPUESTO, A LA MITAD

El documento pondrá sobre la mesa varias alternativas con un número de viviendas que oscilan entre las 218 y las 282, muy lejos del casi medio millar que llegó a contemplarse en un vial cuyos costes de urbanización se disparaban hasta los 10 millones. Se quedan ahora por debajo de cinco y se aplaza para cuando se pueda contar con presupuesto el túnel concebido para conectar la calle Lizarra con la de Zumalacárregui. Una infraestructura de elevado coste -3 millones- que iba a repercutir como carga de urbanización a los propietarios del suelo.

El plan pretende ahora adecuar este desarrollo a un modelo “que considera más sostenible y adecuado a las necesidades de la ciudad” y del propio barrio de Lizarra. Cuando el proyecto se haga realidad -añade- tendrá “una importante repercusión para el correcto funcionamiento de la red viaria local y las comunicaciones con la zona norte de la ciudad y de la propia comarca”.

¿Qué se trasladará en esa presentación? El equipo redactor apunta no solo a esas cuestiones de movilidad y de evitar la saturación de la travesía entre puentes. “Se pretende -avanza- que la nueva calle quede integrada en la trama urbana y no sea solo un vial que descargue el tráfico del centro” sino que incorpore un nuevo entorno cuyas viviendas configuren “la fachada urbana al norte de la ciudad”. Destaca que, aunque ese objetivo ya se recogía en el plan municipal del 2015, el ciclo económico y las grandes cargas del túnel lo han hecho inviable hasta ahora. “Al eliminar este elevado coste sobre los propietarios se permite una propuesta de ordenación más amable, con menos alturas y menor ocupación de las laderas”. Y ello -continúa exponiendo- se traducirá en el menor impacto en “una zona sensible del casco urbano”.

La obra y su contexto



1 ¿Cuándo se apunta por primera vez al bulevar de Estella? El arquitecto municipal Matías Colmejares Errea idea por primera vez en 1913 una actuación que durante estas tres últimas décadas ha estado sobre la mesa de sucesivas corporaciones municipales. La necesidad de abrir una segunda gran arteria para descongestionar el centro se ha ido haciendo cada vez más urgente conforme se incrementaba el tráfico. Hasta que ahora, en una legislatura en la que se ha abierto el debate de peatonalizar el paseo de la Inmaculada, se ha visto la necesidad de asegurar primero una alternativa por el norte. En su prioridad están de acuerdo todos los grupos, aunque hay diferencias en cómo negociarlo.

2 ¿Cómo dibuja la ronda norte el planeamiento de 2015? El Paseo Calle Norte que ahora se plantea se contempla ya como APA -3 (Actuación de Planeamiento Aprobado) en el actual plan urbanístico municipal vigente en Estella desde 2015. Se localiza al norte de los barrios de San Miguel y San Juan, un eje que discurre desde la calle Cordeleros hasta la de Zumalacárregui. En ese ámbito de 76.016 m2 se contemplaban más de 400 viviendas con ese túnel que conectaba la calle Lizarra con la de Zumalacárregui. Los dos conceptos que ahora se modifican.

3 ¿Y qué dice la propuesta de 2021? Aunque el documento elaborado para el proceso de participación establece varias alternativas con un número de viviendas que oscilan entre las 218 y las 282, determina también cuál es la propuesta del equipo redactor. Tras el análisis de alternativas que presentará al público, propone 218 viviendas, con la reurbanización de la calle Lizarra para hacerla semipeatonal, aparcamientos tanto en superficie como privados y una reserva de terrenos para el futuro túnel.

4 ¿Qué pasos se darán a partir de ahora? Tras las reunión del próximo miércoles, se abre un plazo de 20 días hábiles para que los interesados puedan presentar sus aportaciones antes de seguir adelante con el plan especial que el Ayuntamiento deberá aprobar luego.

5 ¿Hay calendario para su ejecución? No y cualquier plazo queda condicionado a un doble proceso. El de la tramitación urbanística, que seguirá su curso hasta la aprobación definitiva del plan. Y el de la financiación. El Ayuntamiento quiere que se vea reflejado de alguna manera en los presupuestos de Navarra de 2021.

Claves



1 Rellenar “los huecos urbanos”. Es uno de los objetivos del plan que se presentará el miércoles. ¿De qué manera? Por ejemplo,” completando al sur de la calle la trama urbana en la confluencia de la calle Astería y el callizo de San Lorenzo. Lo mismo ocurre en la intersección de Zumalacárregui y la Gallarda, en el espacio que dejarán los talleres existentes.

2 Zonas verdes y peatonales. El documento apunta a la creación de “un entorno urbano amigable” que potencia la movilidad sostenible con dos zonas verdes a lo largo del nuevo eje conectadas por recorridos peatonales. Se plantean aparcamientos y un carril bici.

3 Iglesia de San Pedro de Lizarra. Es uno de los espacios por su “alto valor paisajístico y cultural” que se quiere potenciar con la creación de una nueva zona verde en su entorno sureste.

4 Comercio en los bajos. En los nuevos edificios más al sur del vial y próximos al entorno urbano se contempla el uso comercial en planta baja para ofrecer servicios a los futuros residentes.

5 Calle Lizarra. Se propone su reurbanización para que sea semipeatonal y con limitaciones de velocidad.