Un edificio abandonado, origen de ratas en la Inmaculada de Estella

No es la primera vez que la empresa Control Plus, adjudicataria de las actuaciones contra las plagas en Estella, interviene en el bloque del número 31 del paseo de la Inmaculada, que pertenece a una entidad bancaria. La que se acomete ahora se suma a otras dos anteriores siempre con el mismo objetivo. Atajar un problema que va a más y preocupa en el consistorio, como reconocía ayer el concejal de Servicios, Jorge Crespo.

Él mismo ha sido testigo de avistamientos que se han producido tanto en horario nocturno como a plena luz del día, con roedores entre los vehículos que continuamente maniobran por el estacionamiento junto a este inmueble. Reconoce que, en este contexto, lo que ahora se haga constituye solo un parche mientras no se aborde el futuro de esta construcción. “Sabemos que estando en esa situación supone un foco de insalubridad porque el problema seguirá en ese edificio. Aunque planteemos estas medidas no podemos hacer mucho más porque no somos los propietarios y porque la solución, dado su estado, sería tirarlo”, argumenta.

OTROS FACTORES EN JUEGO

El responsable de Servicios explica que, como ya se comunicó a los vecinos en anteriores ocasiones, de nuevo ahora se ha procedido con fecha del pasado 24 de agosto a contratar para este trabajo a la empresa riojana encargada de las campañas de desratización en Estella. Se hace como medida extraordinaria y con un presupuesto aparte que se pasará luego a la propiedad puesto que no se trata de un espacio municipal. “La idea es que no solo se intervenga en el edificio sino en las inmediaciones abarcando un poco toda la zona. Vamos a proceder a ello porque en estos momentos se trata del único inmueble vacío que está dando problemas de esa dimensión, hasta el punto de convertirse en un nido de ratas y de ser objeto de muchas quejas en pleno centro de la ciudad”, detalla.

Desde su experiencia en la desratización de Estella y otras ciudades, la empresa de control de plagas baraja una relación de varios factores que pueden influir en situaciones como la que estos días se está produciendo, con una área de conflicto muy determinada. Detrás de proliferaciones inusuales de ratas pueden encontrarse situaciones como las de este edificio abandonado, que complica la adopción de medidas para ponerle freno. También la proximidad del río. Y se apunta a un tercer aspecto relativo al propio alcantarillado en algunos puntos del trazado urbano.

Cuando los técnicos proceden a depositar el raticida en el interior de las arquetas, no en todas resulta factible hacerlo. Mediante un alambre, descuelgan el veneno desde arriba y necesitan un punto seco para depositarlo. Una operación que no puede hacerse en algunos lugares de Estella porque, cuando llevan a cabo esa maniobra para dejar el producto en el subsuelo donde estos roedores tienen su hábitat, es agua lo único que encuentran.

Un intento de desratizar que no se pudo hacer ayer

La encomienda que tiene por delante el personal de Control Plus que se encarga de la desratización en Estella no resulta sencilla. Primero, porque el edificio del paseo de la Inmaculada no está vacío y hay que recurrir a la Policía Municipal para entrar en su interior. Ocurrió así ayer, cuando el técnico de plagas acudió acompañado por un agente pero no se pudo acceder por la presencia de un perro dentro de la casa en la que en esos momentos no se encontraba ninguno de sus ocupantes. Será necesario, por tanto, intentarlo de nuevo estos días para colocar el raticida, como sí pudo hacerse sin problemas en las ocasiones precedentes.

¿Y una vez dentro? Tampoco llegados a ese punto resultará un proceso normal, como el que se seguiría en el caso de encontrarse ante un inmueble abandonado pero vacío, sin ese uso irregular como vivienda. Desde la empresa Control Plus se indica que el tratamiento a seguir se encontrará marcado por esa circunstancia porque el cebo no puede quedar a la vista y suponer un peligro para las personas o los animales. “No es lo mismo intervenir si no hay nadie que en casos así porque no puedes echar el producto por cualquier parte. Lo que utilizaremos son portacebos, pequeñas cajas cerradas con llave con unos agujeros en los lados por los que entran los roedores a coger el raticida”, señalan desde Control Plus.

A partir de ahí, una vez las ratas lo consuman, tardarán entre cuatro y seis días en morir por las propiedades anticoagulantes del veneno. Si su efecto fuera instantáneo, lo come la primera pero lo rechazará el resto, con lo que la desratización tendría un resultado muy limitado. Se trata de llegar al mayor número de ejemplares posible y ese efecto en diferido lo permite.