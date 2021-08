Policía Local de Estella reconoce en un informe ataques contra agentes

Un informe de la Policía Local de Estella reconoce que los agentes han sufrido ataques en “alguna ocasión”. El documento responde a una petición del grupo municipal de Navarra Suma en relación a los sucesos acaecidos la noche del 17 al 18 de julio en la ciudad, cuando decenas de jóvenes se concentraron de juerga en el Casco Viejo sin mascarillas ni distancia de seguridad en la misma noche en la que se había celebrado en el espacio cultural Los Llanos un concierto por el aniversario del gaztetxe. En concreto, se pedía información sobre los motivos por los que “no se actuó para disolver ese botellón”.

Los policías no entraron en la zona del tumulto pese a ser conocedores de ello, según expresa el informe, por la propia seguridad de los agentes y para evitar otro tipo de daños. “Lo primero, a no ser que haya un incidente de gravedad, es la seguridad de los agentes, al mismo tiempo que hay que sopesar los resultados de entrar: lesiones a los agentes, destrozos por la ciudad, etc. Esto lo estamos viendo por los medios de comunicación en cualquier lugar de Europa y nuestra ciudad no es ajena a esta situación, dentro de su tamaño”, apunta el documento en el que se indica que también se comunicó de la cantidad de personas que había a Policía Foral y Guardia Civil.

La noche del 17 al 18 de julio Policía Local recibió menos alertas que en la jornada anterior, cuando, según el informe, se produjo un ataque a los agentes. Según se detalla, se recibieron varios avisos por una concentración de unas 80 o 90 personas de juerga en la calle Navarrería. En su respuesta, los agentes se encontraron con la aglomeración y un altavoz del tamaño de una maleta de viaje que reproduce música. Al intentar recoger el aparato, se produjo un altercado con numerosas personas que impidieron a la fuerza que se lo lleven. “Poco ha faltado para salir linchados (empujones, agarrones, etc.). Imposible pedir apoyo en esas circunstancias”, recoge el documento.

Añade que, las 03.10 horas, en calle San Pol, a raíz de la intervención en Navarrería, frente al bar Berri, se sale a patrullar por si se localiza a alguno de los implicados y, poco después, una vecina alerta de música en el aparcamiento con, al parecer, el mismo altavoz. “Se acude con dos patrullas de Policía Foral y otra de Guardia Civil, muchos huyen corriendo, se quedan alrededor de 30 personas. Se requisa el altavoz, se pregunta de quién es y nadie responde. Se identifica a unos cuantos, por estar ahí de fiesta, no se les denunciará. Al marchar lanzan alguna piedra al vehículo patrulla”.

Ocio nocturno en ascenso

El ocio nocturno lleva mucho tiempo en ascenso a nivel general, advierte el informe, que dice que parece que solo hubo “juerga y destrozos” ese fin de semana por la publicación y difusión de un vídeo sobre la aglomeración. “La orden que tenían los agentes tanto el 16 como el 17 es la de controlar la zona peatonal y terrazas desde las 22 a las 3 horas, precisamente para intentar evitar o minimizar hechos similares. Estas órdenes se están dando todos los sábados para hacer hincapié en la prevención. Estos hechos son imposibles de evitar con la presencia de mucha gente”. Incluso, añade, hubo hosteleros que cerraron antes sus locales para evitar este tipo de sucesos. A pesar de ello, se registraron varios actos vandálicos en diferentes puntos de la localidad.

El incremento de gente por las noches de los fines de semana se ha registrado, según el documento, desde el 14 de mayo. “Este aumento de la juerga nocturna se empieza a dar en unos parámetros diferentes a los que había antes de la pandemia ya que los bares cierran antes, en la actualidad a la una. Entre otras cuestiones está provocando muchas quejas por ruidos, aglomeraciones de gente y algunos destrozos en el mobiliario”. Alertas, apunta, que se ya se conocían antes y a las que hay que sumar las generadas por los chabisques y centros de reunión, en la actualidad cerrados.

Otras agresiones

El informe recoge una treintena de incidencias de mayo a julio. Dos, el 11 de julio. A la 1.10 h, en la calle Estudio de Gramática, alguien tiró una lata de cerveza abierta a los agentes municipales. La segunda, más tarde, a las 2.45 horas, intentando disolver un botellón junto al skate park , lanzaron piedras a una patrulla de Policía Foral. Hay que sumar los tres detenidos durante el fin de semana de las ‘no fiestas’ acusados de un delito de atentado contra la autoridad.