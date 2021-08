Detenido en Estella por lanzar una botella a la policía

lanzar una botella a un policía cuando los agentes instaban a desalojar la calle superado el toque de queda durante la primera noche de las no fiestas de La detención de un joven de la localidad porcuando los agentes instaban a desalojar la calle superado el toque de queda durante la primera noche de las no fiestas de Estella fue el incidente más destacado en un parte que, por lo demás, constata en líneas generales “normalidad” dentro de lo previsible en esa fecha. Policía Municipal, que instruyó posteriormente las diligencias por atentado contra un agente de la autoridad, vigiló las calles del centro y del Casco Antiguo conjuntamente con Guardia Civil y Policía Foral.

Patxi Martínez de Goñi, jefe del cuerpo local, señalaba que esa primera madrugada había discurrido bien en líneas generales con la sensación, aunque sí hubo una cantidad importante reunida sobre todo en la calle Navarrería, de que fue menor que en las mismas fechas del año pasado. Los agentes desplegados advirtieron por consumir de pie, no mantener las distancias de seguridad o no llevar la mascarilla. Fue superada la hora del toque de queda pasadas la una de la madrugada cuando se detectó a grupos de jóvenes que permanecían todavía en la calle a los que se indicó que abandonaran el Casco Viejo. En ese contexto se produjo el lanzamiento de la botella, que no llegó a alcanzar a nadie y dio lugar a la detención con la correspondiente apertura de diligencias.