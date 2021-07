Y las fiestas que vendrán, ¿las de siempre o con cambios?

A DEBATE

Pregunta 1. ¿Cree que es el momento de replantear algunos aspectos sobre fiestas, sobre posibles cambios o si, por el contrario, el programa en cuanto a duración y contenidos debe permanecer igual?

Pregunta 2. Como grupos de tanto peso en esos días, ¿cuáles son sus necesidades concretas y sugerencias de cara al papel de los colectivos?

COMPARSA DE GIGANTES: “Cuando las recuperemos, animamos a vivirlas con un espíritu colectivo”

1. “Lo importante ahora después de dos años de parón -explica Sergio Azpilicueta Ruiz, presidente de la comparsa de gigantes y cabezudos de Estella- es “recuperar las fiestas, que vuelvan a ser lo que eran”. Él y sus compañeros sí hacen un llamamiento. “A vivirlas con un espíritu colectivo porque, al final, las fiestas son una actividad colectiva y animamos a la gente a disfrutarlas así más allá de hacerlo de una manera individualista. En los últimos años lo que más nos preocupaba es que se perdiera esa cultura de Estella porque no se participe en los grupos y asociaciones que la representan.

2. “Como colectivo, siempre hemos tenido una demanda. El silo como local está bien, pero nos gustaría contar con una sede en el centro de Estella donde podamos exponer las figuras más allá de fiestas y la gente pueda verlas sin problemas. También los gigantes podrían salir desde allí en fiestas”, subraya.

IBAI EGA: “Que en cada casa se transmitan las señas de identidad de nuestras fiestas”

1. Desde el grupo de danzas Ibai Ega, no se plantean cambios en las fiestas. “Lo que más deseamos es recuperarlas, que no se olviden, que nuestras generaciones futuras sigan con nuestras tradiciones, que en cada casa se transmitan nuestras señas de identidad y que cada colectivo que interviene en nuestras fiestas continúe trabajando para que los actos en los que participa u organiza sigan teniendo buena acogida entre los y las estellicas. Vamos a preocuparnos de recuperarlas y, después, ya habrá tiempo de plantearse cambios si fuera menester. Si por algo se caracterizan nuestras fiestas es por ser muy participativas y hay que trabajar para que lo sigan siendo.

2. Ibai Ega recuerda que el grupo participa en cinco días de los siete que duran las fiestas. “Nos hubiera gustado enterarnos de su suspensión por el personal del propio Ayuntamiento en vez de por la prensa. No se nos ha comunicado nada oficialmente. Incidimos en la idea de que nuestras fiestas son participativas y para ello es imprescindible la aportación de todos los colectivos que intervenimos en ellas”, añade el grupo. “Es fundamental poner en valor la labor de los mismos, cada uno en su faceta es muy importante para mantener las señas de identidad de nuestras fiestas de la simpatía. A veces, da la sensación de que desde las instituciones no se tiene esto tan presente y es una verdadera pena que no se valore como es debido nuestro patrimonio cultural inmaterial”.

BANDA DE MÚSICA: “De las malas épocas, siempre salen nuevas cosas que implementar”

1. El director de la banda de música de Estella, Isaac Irimia Roa, destaca que de lo que en este momento se tienen ganas es de recuperar las fiestas con normalidad, trabajando para las actuaciones que conocen y con las que ya saben qué deben hacer. No obstante, también esta época les está permitiendo plantear nuevas cosas. “Nuestras fiestas son muy largas y duras, pero sabes a qué atenerte. Como se suele decir, de las malas épocas siempre salen nuevas cosas que implementar y aprovechar. Se pueden hacer otro tipo de propuestas, aprovechar otro tipo de escenarios”, señala.

Y recuerda como así lo hicieron ya el año pasado, acudiendo a las residencias de ancianos de la ciudad. “Se podría intentar esa convivencia aunque la carga de trabajo no da para mucho margen y resulta muy complicado poner actuaciones sobre lo que ya hay. Pero explorándolo igual para otro momento del año o en otras ocasiones porque se ha abierto un poco un camino para esas diferentes propuestas. Ocurre un poco como todo, hay que ver qué funciona con cosas que igual no hemos hecho hasta ahora”.

2 . “Nosotros lo que necesitamos es volver a nuestro sitio porque, aunque es maravilloso poder contar con el que tenemos está temporada, requiere una serie de trabajo previo también por tema de protocolo covid que lo hace más complicado”.

CLUB TAURINO: “Si hay que cambiarlas, debe ser a propuesta de la gente”

1. El presidente del Club Taurino Estellés, Juan José Crespo, Piensa que las fiestas se deben dejar como están y que, si hay que cambiarlas, sea desde el mismo pueblo. “Que se cambie a propuesta de la gente y que sea lo que no funcione lo que haga desaparecer a las cosas. Veo que los jóvenes sí tiene otras costumbres e igual eso va modificando las fiestas que hemos conocido y aparecen otras. La cucaña, por ejemplo, ha desaparecido pero ahora van muchos jóvenes al río. Quitar un día de fiestas no me parecería mal siempre que se mejore el resto. Que ese dinero se meta en charangas, orquestas”.

En cuanto al tema taurino también ve que se podría mejorar. “”Hay un tipo de festejos populares que van a más y a menos aquellos en los que se tiene que pagar. El Ayuntamiento, en días como el del niño, podría ayudar comprando entradas e invitando a colectivos desfavorecidos”.

2. Resalta la participación del club en encierros o como asesores de las corridas y en otros actos de manera altruista. “Hubo un momento en que se propuso 100 euros para el mejor recorte, lo que se siguió haciendo. Pero proponemos que el último día se premie a la persona que mejor recorte haya hecho de todas las fiestas. Un premio especial en el que participara el Ayuntamiento y aportara esa cantidad, no el empresario de la plaza”.

GRUPO DE DANZAS LARRAIZA: “Tal vez podría plantearse algún cambio en la duración de la procesión”

1. Desde el grupo de danzas Larraiza, se indica que tal vez podría plantearse cambiar la duración de la procesión puesto que son “muchas horas, avanzando muy despacio e incluso parados mucho tiempo y normalmente con mucho calor”. Algo, añaden, que resulta agotador para quienes van bailando.

2. En cuanto a su solicitud como colectivo, se encamina en la misma dirección. “Tal vez que nos dieran agua durante la procesión, lo que sería genial por las razones mencionadas. Bailamos mucho tiempo con mucho calor y pasamos mucho tiempo parados también. Hace años nos daban y luego se dejó de hacer”.

VIRGEN DEL PUY Y SAN ANDRÉS: “Para que la cultura de Estella se mantenga, hay que apoyarla y apostar por ella”

1. “Cuando haya fiestas con total normalidad, será porque es posible”, se indica desde el grupo de danzas Virgen del Puy y San Andrés. Consideran, no obstante, que, de decidirse el cambio de algún contenido del programa, es necesario “consensuarlo con los colectivos para poder estudiar las adaptaciones y soluciones ante la nueva situación.

2.El grupo recuerda que nació en 2008 y un año después salió por primera vez a bailar en la procesión de fiestas. “Durante diez años realizamos esta actuación acompañando al Ayuntamiento sin percibir ninguna ayuda económica. Fue después de este tiempo cuando, tras planteárselo al concejal de Cultura, se nos asignó una cantidad anual que debemos justificar certificando el número de actuaciones que realizamos para el consistorio”.

Lamentan que, aún siendo las mismas que llevan a cabo los otros dos grupos que acompañan al Ayuntamiento, en su caso reciben una tercera parte de ayuda económica. “Creemos injusta esa discriminación si se nos pide un certificado de actuaciones para percibir la ayuda. Tras hablarlo con el ayuntamiento, se nos dijo que éramos un grupo muy joven y con menos historia que los otros dos. Ese criterio no se aplica con otros colectivos culturales de la ciudad. Gaiteros, txistularis, rondalla, banda de música, charangas. Cada grupo tiene su propia historia y su ayuda económica no está basada en los años de antigüedad. Por eso, pedimos que se nos trate en igualdad de condiciones”.

Añaden, por otro lado, que son el único de los grupos de danzas que no dispone de local proporcionado por el Ayuntamiento como sede. “Para que la cultura de Estella se pueda mantener hay que apoyarla y apostar por ella”.

PEÑA SAN ANDRÉS: “No sabemos qué pasará, pero nos adaptaremos a lo que venga”

1. “Nosotros no tenemos una varita mágica para saber cómo van a ser las próximas fiestas y nos adaptaremos a las cosas como vengan. Intentaremos seguir con lo que hacíamos porque no solo estamos presentes esos días, sino también en carnaval, con nuestra colaboración en ferias”, subraya Tono Zuza Aguinaga, presidente de la peña San Andrés. En esa continuidad, se enmarcan citas como la charanga de la peña en la plaza de toros. “Seguiremos con ello en lo que respecta a nuestra parcela y, si la gente con el tiempo dice otra cosa, nos iremos adaptando a ello”.

2. Una de las circunstancias por las que atraviesa la peña es que buena parte de los socios son mayores, por lo que se está apostando por la entrada de gente joven. “Ha habido un número importante de incorporaciones en este sentido”, añade. Y, con ese objetivo, se ha eliminado ahora la entrada para los jóvenes que ingresen en la peña,de manera que lo hacen de manera directa abonando solo la cuota mensual. Con este objetivo y el de hacer un colectivo unido implicado en la vida cultural de la ciudad, la entidad afronta esta etapa.