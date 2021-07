Plazas de toros, alternativa a un verano sin fiestas en Tierra Estella

En un segundo año de fiestas patronales y mayores suspendidas por la covid en julio, agosto y, con toda probabilidad, también en septiembre, los Ayuntamientos de Tierra Estella se inclinan por utilizar las plazas de toros como escenarios alternativos de las actividades estivales. Los ruedos, propios o alquilados, se postulan como espacios seguros que permiten celebrar espectáculos de distinto tipo, aplicando los aforos y las medidas de seguridad que marque Salud.

Lodosa Los primeros en ponerse en marcha

Construido en 1901, el coso lodosano es uno de los tres permanentes que existen en la merindad, junto con el de Estella y Mendavia y ha sido uno de los primeros en abrir sus puertas. El pasado domingo, el ruedo acogió la primera corrida de toros de la ganadería lodosana de Pincha. En su albero se celebrarán este verano otros cuatro espectáculos taurinos-dos novilladas picadas de la recuperada feria Piquillo de oro, recortadores y concursos de anillas- organizados por el Ayuntamiento con la colaboración de la peña Lodosa por el Toro. Según recordó la alcaldesa, Lourdes San Miguel, el año pasado, el plan de seguridad del municipio habilitó la plaza de toros como uno de los espacios seguros con circuitos de entrada y salida, aplicación de medidas de seguridad y limitaciones de aforo.

Junto a los espectáculos taurinos, la plaza se va a utilizar para albergar algunas de las actuaciones de la programación estival A tu aire. La primera tendrá lugar mañana viernes alas 20 horas y estará protagonizada por la comparsa de gigantes. Con las fiestas patronales suspendidas, San Miguel indicó que es pronto para saber si se podrán celebrar en septiembre las de Las Angustias y del toro ensogado “aunque los datos no son muy esperanzadores”.

San Adrián Alquiler de una plaza portátil

San Adrián anunció hace ya varias semanas que no se celebrarán las fiestas de las Santas Reliquias, previstas a partir del 24 de julio. En su lugar, el Ayuntamiento ha programado actos culturales para los meses de agosto y septiembre. Junto a actos en la calle como los que ofrecerán el Festival de Circo o el de la Ribera en Danza, el Club Taurino de la localidad ha promovido la celebración de dos espectáculos taurinos para el último fin de semana de agosto. Uno de recortes para el sábado, día 28 y una novilladas sin picadores, para el domingo 29. Para ello, el Ayuntamiento va a alquilar una plaza de toros portátil que se instalará en el aparcamiento situado frente al colegio público. El viernes 27 de agosto, el coso albergará un concierto con los músicos locales. Según explicó el alcalde, Emilio Cigudosa, el sábado por la mañana la plaza también podría acoger un concierto de la charanga Strapalucio. El coso que se va a alquilar es, indicó el primer edil, de menores dimensiones de la que se venía utilizando desde 1998 y que hasta 2019 acogía la feria taurina del Espárrago de Oro.

Cárcar Suspensión de las fiestas de La Cruz

Ayer, Cárcar decidió la suspensión de las fiestas de la Cruz. El acuerdo se consensuó entre los dos grupos municipales, el PSN, en el gobierno y NA+ en la oposición. “Es un tema que ya habíamos tratado y sobre el que teníamos que tomar una decisión. Tal y como está la situación, no podemos arriesgarnos a celebrar unas fiestas al uso, con encierros sin posibilidad de controlar quien acude”, indicó la alcaldesa, Teresa Insausti. Pese a la suspensión de las fiestas, previstas para del 6 al 10 de septiembre, el Ayuntamiento ha decidido instalar una semana antes una plaza portátil que acogerá diferentes actos taurinos con reses de la ganadería de Eulogio Mateo. “Aunque la situación sanitaria todavía deja mucho que desear, no es la de 2020. Guardando los aforos y las medidas de seguridad, podemos organizar eventos taurinos”, apuntó Insausti.

Azagra. Sin encierros en las calles

El alcalde de Azagra, Rubén Medrano, indicó que el Ayuntamiento aún no ha tomado una decisión sobre cancelar o no las fiestas patronales, que se iniciarían el 7 de septiembre. “Lo decidiremos a mediados de agosto. Lo que sí tenemos claro es que no vamos a organizar encierros en la calle”. Haya o no haya fiestas, creen que el alquiler de una plaza portátil constituye una opción segura. “Es algo que hemos venido haciendo los últimos años. Además de las citas taurinas, en su interior se pueden celebrar actos puntuales como la imposición de pañuelos a los niños nacidos el último año, alguna verbena con aforo limitado y la gente sentada o actuaciones de los gigantes. La gente necesita divertirse, pero no a cualquier precio”.

Andosilla. Decisión a finales de julio

En Andosilla, el alcalde, Javier Sanz, apuntó que la decisión sobre suspender las fiestas de septiembre se tomará en el pleno de finales de julio. En el caso que se suspendan, el Ayuntamiento valorará la posibilidad de instalar la plaza portátil en el lugar habitual.