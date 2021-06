Las terrazas deberán ajustar sus mesas a la cantidad autorizada

Actualizada 18/06/2021 a las 06:00

El número de mesas que las terrazas de Estella coloquen a partir de ahora para su actividad en el exterior deberá coincidir con las previamente autorizadas por el Ayuntamiento, que ha iniciado un proceso para regularizar este aspecto de la ocupación de vía pública. Los hosteleros han dado ya un primer paso y ayer la Junta de Gobierno Local tuvo en su orden del día una batería de solicitudes de autorizaciones que responden a esa indicación municipal de ajustar lo instalado al permiso previamente concedido sin excederlo.

Entre los diez establecimientos sobre los que se trató en junta, había también nuevas peticiones para ocupar la vía pública como el que la bodega Quaderna Via tramita para la plaza San Martín con motivo de la apertura de su establecimiento en el barrio monumental. Pero la mayor parte de las solicitudes abordadas ayer responden -explicaba tras la convocatoria el concejal de Desarrollo Económico, Pablo Ezcurra- a regularizaciones de establecimientos ya existentes.

Concedidas con más número

El edil señala que desde el área, junto con Policía Municipal, se ha inicido ese proceso de regularización. Se trata -argumenta- de una situación que no es nueva puesto que la misma circunstancia -que no coincidan el número de mesas colocadas con las concedidas- se da desde hace muchos años. “Hemos ido regularizando buena parte y, a partir de ahora, sí coincidirán. Hablamos con ellos para trasladarles que no había problema en conceder permiso para más número de mesas, pero que no se iba a permitir las que estén sin autorización”, subraya. Y avanza que no se llevará a cabo ahora, pero que la idea era comenzar a multar cuando pase la situación derivada del covid.

De momento, han llegado esas primeras solicitudes para ajustar el número de mesas y sillas de los establecimientos, a las que se sumarán más en el mismo sentido en las próximas fechas. Las diez que ayer trató Junta de Gobierno Local recorren prácticamente toda la ciudad en lo que a estas actividades en la vía pública se refiere. Desde la calle Calderería a la plaza de los Fueros, la plaza de Santiago, las calles Fray Diego, Ruiz de Alda, Astería, el Puy o la plaza de la Coronación.

Los puntos relativos a las terrazas centraron buena parte de un orden del día que tuvo entre otras cuestiones a tratar una nueva formación de empleo social protegido, con un curso de auxiliar de supermercado. En el edificio del vivero de empresas, se planteaba el desarrollo de la actividad de “fotografía, vídeo, ilustración y multimedia” que ocupará uno de los talleres ligeros disponibles. El órgano de gobierno trató también la documentación final de la obra promovida por la sociedad cooperativa Agralco, la Alcoholera, para la construcción de entreplanta en una nave destinada al “proceso refinado de aceite de pepita” en sus instalaciones del Camino de Ordoiz.

Las superficies se volverán a repensar cuando todo vuelva a la normalidad

A los escenarios tradicionales de terrazas -con las plazas de los Fueros y de la Coronación a la cabeza de la superficie de suelo ocupada para estos usos en la ciudad- se han sumado desde el inicio de la pandemia instalaciones en lugares donde antes no se permitía, como una parte del paseo de la Inmaculada, el entorno de San Pedro de la Rúa o la propia calle Mayor. El pasado abril, ante Semana Santa, se concedió la primera licencia para ocupar con un pequeño conjunto de mesas y sillas un tramo de la calle La Rúa. A ese primer establecimiento, el bar restaurante Mundo, siguieron otros porque, de momento, no hay cortapisas tampoco en este entorno monumental. No obstante, el concejal de Desarrollo Económico señala que las superficies se volverán a regularizar cuando termine el covid y con ello también la ocupación de las mesas. “Hasta entonces, nuestro objetivo es que la gente pueda trabajar en condiciones y por ese motivo se han dejado algunas que desaparecerán cuando volvamos a la normalidad”, argumenta. Será para entonces, previsiblemente pasado el verano, cuando se quiere contar también con la nueva ordenanza de terrazas pendiente de aprobación.