Íñigo Ugalde, párroco de Lodosa, al frente del canal 'Tu cura en la red'

El párroco de Lodosa, Íñigo Ugalde es, desde hace varios años, Pater Ugalde en las ondas, en un programa semanal de Radio María. En Twitter y en Facebook, donde suma ya 8.000 seguidores, es Pater Ugalde en la red. El sacerdote pamplonés, de 48 años, autor del libro ¿Aún sirve la Iglesia? ¿Para que? , ha abierto un canal en Youtube que se denomina Pater Ugalde, tu cura en la red, en el que ofrece catequesis para adultos, donde difunde el cristianismo y donde da a conocer la figura y el mensaje de Jesús.

Ugalde, que antes que en Lodosa ejerció su ministerio en Lerín y en la diócesis de Bilbao, explicó que Pater Ugalde, tu cura en la red constituye, sobre todo, una ventana abierta, en la que puede participar cualquiera y en la que se puede respirar en católico, “contrarrestando mensajes erróneos sobre temas como la familia, la religión o la sexualidad que circulan por las redes sociales y en los medios de comunicación”. El programa tiene cerca de 800 seguidores.

Su relación con los medios de comunicación digitales comenzó colgando en las redes sus propias homilías. Desde hace ocho años colabora con Radio María, primero presentando el programa diario El Compendio y, ahora, con el programa semanal.

LA RESPUESTA

De la radio, el salto a las redes sociales no se hizo esperar. Incluso, ha abierto una cuenta en Telegram. “Aunque en ocasiones me dan, y me dan fuerte, hay que decirlo, lo más positivo es el feedback, la respuesta que me llega de los seguidores de Un cura en la red”. El hecho de que sus seguidores se molesten en escribir, de que le contesten y le den su opinión es positivo. “Porque demuestran que les interesa lo que digo y que les sirven de algo, de poco o de mucho, los temas que trato”.

Al principio, los vídeos de Youtube de Pater Ugalde, que se cuelgan todos los jueves, tenían una duración máxima de unos 5 minutos. “ Pero, evidentemente, es muy poco tiempo y, a partir de ahora, el objetivo es que duren unos 20 minutos. Un tiempo que me permitirá desarrollar los temas con un poco más de profundidad e incluir entrevistas a diferentes personajes”, comentó el sacerdote.

Una visión más profunda de Jesucristo

Íñigo Ugalde explicó que, en estos momentos, los vídeos de su canal están centrados en la Cristología, en la figura de Jesús. No sé muy bien porque mucha gente piensa que el cristianismo es otra religión más. Poca gente sabe que la llegada de Jesús estuvo anunciada con más de 300 profecías o que puso a las mujeres de protagonistas, hablaba con ellas, algo impensables para un rabino de su época”, apuntó.