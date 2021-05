Bienvenidos a Estella, peregrinos

Actualizada 22/05/2021 a las 06:00

Los peregrinos regresan al Camino de Santiago. Poco a poco -desde que el 9 de mayo finalizó el estado de alarma y con ello los cierres perimetrales de las comunidades- recorren otra vez la ruta jacobea. Su presencia devuelve estos días a Estella escenas que tanto se echaban de menos. Caminantes con mochilas que se acercan al barrio monumental desde Curtidores con diferencias respecto a años anteriores. Algunos han reservado previamente el alojamiento. Pero otros terminan en la ciudad su etapa sin saber de antemano dónde van a quedarse. No hay este mes de mayo problema para encontrar sitio y, aunque buena parte de los albergues de la ciudad siguen cerrados, la amplia red privada cubre con holgura la demanda.

Maxi Ruiz de Larramendi, el presidente de los Amigos del Camino de Santiago de Estella, señalaba el viernes por la mañana, en el acto de presentación de unas jornadas culturales previstas para la próxima semana, que había contabilizado a primera hora a una treintena de peregrinos pasando por Estella. Son los que abandonaban temprano la localidad para continuar hacia Ayegui. Más tarde, otros tomaban el relevo procedentes de la etapa anterior y alcanzaban la ciudad hacia el mediodía.

Ricardo Martín, de Barcelona, llegaba en solitario a la altura de la iglesia del Santo Sepulcro. Prejubilado, contaba que la idea de peregrinar cobró fuerza tras sufrir en 2016 un infarto que le llevó a andar cada día por preinscripción médica. Viajero, la pandemia limitó sus opciones de destino y en este 2021 el Camino de Santiago se presentó como un reto que decidió iniciar una vez se abrieron las comunidades autónomas. Se desplaza ligero de equipaje y con reserva previa para pasar la noche porque -explica- ha confiado en Pilgrim, la agencia de viajes del Camino, una ruta diseñada en etapas de 16 a 18 kilómetros que comenzó el pasado martes en Roncesvalles. El punto de partida para otros que ayer llegaban a Estella a la misma hora. Son 30 o 40 que coinciden en el tramo y, aunque muchos lo hacen en solitario, comparten momentos del recorrido. Alan Santos, portugués afincado en Barcelona, y Miguel Jiménez Granados, de Gerona, dejaron también Roncesvalles el martes y llegaban ayer pasadas las 12 juntos a Estella. “Estaba esperando a que acabara el estado de alarma para poder recuperar la normalidad y la experiencia en el Camino está siendo muy buena. Un regalo después de estar tanto tiempo sin poder desplazarnos”, decía. Ninguno de los dos hará la ruta al completo y regresarán cuando concluyan los días de vacaciones de que disponen. Alcanzar Santiago queda, por tanto, para una futura ocasión.

DE BULGARIA AL CAMINO

Son en estas primeras semanas mayoría lo nacionales, pero comienzan a llegar junto a ellos los extranjeros. Cansado tras recorrer de una tanda 43 kilómetros, el búlgaro Damian Vasilev se tomaba un respiro en la fuente de lo peregrinos situada al pie del Camino de Ordoiz antes de continuar hasta Estella. Contaba que, ya vacunado contra el covid, dejó su ciudad, Sofía, para comenzar la ruta en solitario desde San Juan de Pie de Puerto el 17 de mayo y hacerlo sin reservas previas pero con el objetivo de alcanzar Santiago.

Son prácticamente los primeros peregrinos del Año Santo Jacobeo y vienen con sensaciones compartidas. Hay tranquilidad en el Camino, muchos albergues en los pueblos cerrados todavía y ganas de retomar el plan de llegar a Compostela que la pandemia dejó en compás de espera. Le ocurrió así a José López, un joven barcelonés afincado en Perpiñán que cubrió en 2018 una parte del Camino de Santiago y tuvo luego, con la irrupción de la pandemia, que posponer el resto. Hasta ahora, cuando espera por fin completarla y llegar hasta Finisterre. “Camino solo, sin móvil y totalmente a la aventura. Si encuentro alojamiento, bien. Y, si no, sigo adelante hasta el pueblo siguiente. Pero no estoy teniendo problemas, es muy diferente a la cantidad de gente que encontré en 2018 y está resultando una experiencia increíble”, señalaba.

Vecino de Vitoria y más familiarizado con el paisaje navarro, Mario Espinosa Peláez, contaba que había salido el lunes desde Roncesvalles con la idea de completar las etapas hasta Roncesvalles. Él sí, con la ruta programada y la tranquilidad de tener de antemano las reservas para las pernoctaciones. Su alojamiento, un hostal de la ciudad, le aguardaba ayer.

Capuchinos abierto y el resto cerrados



De la red de albergues de Estella, solo el de Capuchinos está abierto. Otros se preparan para hacerlo,pero esperarán a que se intensifique el flujo de peregrinos que no tiene en estos momentos problema dada la oferta de otros alojamientos. El de Anfas tiene previsto abrir el 17 de julio. El de Oncineda, a mediados de junio. El parroquial del barrio de San Miguel no lo hará de momento, aunque no lo descarta más adelante, y hay dudas sobre si podrá hacerlo el de la calle La Rúa, gestionado por los Amigos del Camino.