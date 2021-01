Actualizada 15/01/2021 a las 06:00

El conflicto que ha llevado en las últimas semanas a salir a la calle a Policía Municipal de Estella en demanda de un aumento salarial con el pago a un complemento al puesto de trabajo y de mejoras para el servicio -entre ellas, mantener tres agentes frente a los dos que están ahora en parte de los turnos- subió ayer de nivel. Lejos de encaminarse a una solución, escaló posiciones después de que prácticamente monopolizara el pleno ordinario de enero. Un debate en el que el alcalde, Koldo Leoz, atribuyó al elevado absentismo los problemas para cuadrar el calendario y sus consecuencias en los turnos.

Una sesión telemática convocada a la una de la tarde, la misma hora a la que en el exterior de la casa consistorial Policía Municipal se concentraba en una nueva convocatoria del sindicato Afapna al que pertenecen los dos representantes de la plantilla. Fue la cuarta tras las de Nochebuena, Nochevieja y víspera de Reyes e hizo retrasar el pleno al escucharse a los agentes desde el interior del consistorio, donde parte de los corporativos había optado por conectarse para participar en la sesión.

Empezó finalmente un cuarto de hora antes de las dos para prolongarse hasta las tres y diez minutos. Con los acuerdos de trámite aprobados por asentimiento y sin mociones, Navarra Suma y Bildu confrontaron sobre la Policía. El portavoz de NA+, Gonzalo Fuentes, recordó al alcalde, Koldo Leoz, que el pasado 20 de noviembre, al aprobarse los presupuestos, se había comprometido a abordar la situación en lo referente al estudio que determine las funciones policiales en Estella y el alcance de ese complemento al puesto. “Han pasado ya dos meses y todos hemos visto las concentraciones”, indicó. Recriminó que se ningunee, mienta y desprecie al cuerpo. “Me gustaría conocer cómo esta esa negociación y si van a atender las propuestas”, cuestionó.



SALARIOS, HORAS EXTRA Y TURNOS

Leoz respondió que las reividincaciones económicas de la plantilla tienen “un gran calado para el Ayuntamiento y requieren de un extenso análisis de las propias funciones que desempeña”, además de sostener que “todo lo contemplado en la Ley de Policías se está cumpliendo”. No convenció a Fuentes su argumento. “Se comprometió y no lo está haciendo. Voy más allá que el tema económico porque se están exigiendo otro tipo de medidas, como la renovación de vehículos. No se trata solo de invertir en Policía, sino en seguridad para nuestra ciudad. También han pasado los turnos de tres a dos agentes. ¿Le parece normal que en una ciudad de casi 14.000 personas que atiende incidencias que pueden ocurrir en Ayegui o Villatuerta esté solo un agente patrullando? Hay que poner sobre la mesa una solución porque no es lógico estar así”.

El alcalde sostuvo que está trabajando en ello “metiendo muchas horas” desde hace meses. “Me gustaría matizar que la principal petición de los representantes sindicales de Afapna, el cobro de un complemento al puesto de trabajo, le podría, según la valoración de la parte implicada, suponer al ayuntamiento un incremento anual de 162.500 €, además de lo que vienen percibiendo. Estamos hablando de que cada miembro cobre de media 6.500 € más al año por las mismas funciones que están haciendo ahora. Considero que es una cifra económica que merece un trabajo extenso y exhaustivo, pero le aviso que no voy a correr”.

Leoz sumó a esa cantidad los 325. 000 € que se abonarían con carácter retroactivo. Se refirió al sueldo de Policía Municipal, que comparó con el suyo. “El salario medio mensual de un agente primero es de 2.995 € y el de los agentes de 2.553 €. Le puedo asegurar que prácticamente la plantilla al completo cobra algo similar o más que el alcalde”, señaló.

Siguió con el absentismo y con el hecho de que computen como horas extras las necesarias para completar turnos de tres agentes, lo que hace que “se disparen” y no puedan asumirse todas. “Mientras en el resto de la plantilla está en 12 días al año, en Policía Municipal es de 29 días por persona al año de baja y esa situación descuadra cualquier calendario. Ahora mismo, hay cinco personas de baja”, sostuvo. Añadió que, aunque se está en su derecho de protestar, no comparte en el contexto de crisis que se vive ni el “momento ni las formas obligando a retrasar el pleno”. Apuntó como otras claves del problema al hecho de que no haya listas de auxiliares y a la falta de financiación foral cuando se trata de un servicio de merindad.

Desde Navarra Suma, se aludió a las singularidades del trabajo policial. “Con todos mis respetos, me parece increíble que esté comparándolo con otras labores más administrativas”, subrayó Gonzalo Fuentes. Su compañero Javier del Cazo intervino bajo su experiencia como médico. “Hay profesiones que se queman antes que otras y encima no se sienten bien tratadas”. Cuestionó la comparación con su propio sueldo realizada por el alcalde. “Usted el 31 de diciembre estaba con las uvas y un policía no. Y a lo mejor se estaba jugando el tipo. Eso es lo que le quiero decir, por lo mismo que un médico puede en un determinado puesto cobrar más que un director o un consejero”.

ACUERDOS



1 Incorporación a la asociación Montejurra Bizi. Unanimidad para que Estella entre a formar parte del proyecto que integra también a los ayuntamientos de Aberin-Muniáin, Arellano, Arróniz, Ayegui, Barbarin, Dicastillo, Igúzquiza, Luquin, Morentin y Villamayor de Monjardín con apoyo de Teder. Como representante en la asamblea que se constituirá, se designó a Txemi Pérez de Eulate y como suplente a Pablo Ezcurra. El Ayuntamiento asume un gasto de 8.400 €.



2 Servicio Social de Base. Los 17 ediles aprobaron aceptar la encomienda de gestión formulada por el Ayuntamiento de Estella para el funcionamiento conjunto de los programas del Servicio Social de Base de la ciudad y de la vecina Ayegui.



3 Modificación convenio urbanístico. La misma unanimidad sacó adelante un acuerdo por el que se ratificaba una resolución de alcaldía referente a un litigio con la Eroski Sociedad Cooperativa que data de la pasada legislatura ligado a la construcción del supermercado de la travesía de Merkatondoa. En un pleno de noviembre de 2017, se rechazó una modificación urbanística planteada, lo que dio lugar a recursos de la mercantil. Vistas las pocas posibilidades de prosperar del punto de vista municipal y tras informes jurídicos al respecto, se allana el procedimiento y se seguirá adelante con la modificación planteada en su día para su aprobación definitiva.