Actualizada 21/11/2020 a las 06:00

El presupuesto de Estella se aprobó el viernes en un pleno extraordinario celebrado de forma telemática con poca incertidumbre puesto que se conocían ya las posturas. Los integrantes del equipo de gobierno -Bildu, Geroa y los dos tránsfugas- le otorgaron los nueve votos necesarios para salir adelante. Los siete ediles de Navarra Suma mantuvieron el ‘no’ anunciado. E Ibai Crespo, único concejal socialista, se abstuvo en la misma posición que el lunes cuando se votó el dictamen de la comisión de Hacienda. Aunque señaló entonces que la postura definitiva no se había decidido, finalmente fue en idéntico sentido.

En el debate de esas cuentas de 12,7 millones de euros -una sesión extraordinaria de una hora y 20 minutos de duración- quedaba, por tanto, escaso margen para la sorpresa. Pero sí se introdujeron novedades. Al menos en el tono, porque discurrió entre guiños de Bildu al PSN. Una mano tendida tras el acuerdo alcanzado con el partido socialista para los presupuestos de Navarra y la colaboración para los del Estado en Madrid. Fue evidente también la enorme satisfacción del gobierno municipal por haberlos aprobado en noviembre, lo que se calificó de un “hito” en la ciudad.

Se dirigió a Ibai Crespo el portavoz, Regino Etxabe, para indicarle sus “dos opciones”, la de “los progresistas o la derecha”. Lo hizo después el alcalde, Koldo Leoz. “Personalmente, me hubiera gustado haber dispuesto antes de esas propuestas para trabajarlas. Creo que este primer ejercicio lo podemos mejorar de cara al siguiente para llegar a un entendimiento mucho mayor. Creo que debería haber mayor fluidez en esa diversidad que también representa en parte tu persona”, expresó. Agradeció tanto a Navarra Suma como al PSN la asistencia a las comisiones y especialmente a este último por haber estado en la dirección de adoptar acuerdos.





ENMIENDA DE NA+ RECHAZADA

Se votó el presupuesto del próximo ejercicio y, por separado tras pedirlo NA+, el del patronato de la escuela de música. Unas cuentas que ascienden a 371.310 € que sí contaron con la unanimidad de los 17 corporativos. Antes de someter esos acuerdos a la consideración del pleno, hubo un debate previo en el que se calentaron ya motores. Navarra Suma presentó su batería de 21 enmiendas, rechazadas con el ‘no’ del equipo de gobierno y la abstención del PSN.

Su portavoz, Gonzalo Fuentes, las defendió aludiendo a tres ejes fundamentales e indicó que se habían presentado esa misma mañana porque así se les indicó de cara al pleno. “Entendemos que deben estar recogidas en el presupuesto en bloque para la crisis covid y el empleo, la sostenibilidad y las políticas sociales”, señaló. Ibai Crespo señaló que, aún pudiendo compartir el fin de esas medidas, no lo hacen con las formas y en algún caso tampoco con el origen. “Nos han llegado hace 20 minutos, no las podemos valorar y hay algunas modificaciones que no compartimos”, señaló.

Regino Etxabe anunció su rechazo y criticó “la falta de vocación para llegar a acuerdos”, además de cuestionar que se retiren partidas que su grupo ve necesarias por las “habituales fijaciones de Navarra Suma con acciones que tienen que ver con el euskera”. Pablo Ezcurra, de Geroa Bai, compartió ese posicionamiento. “Las formas responden a que querían hacer ver en el salón de plenos lo malos e identitarios que somos en el equipo de gobierno”, sostuvo y defendió el gasto en proyectos como la ampliación del vivero de empresas con una consignación de 445.000 €. “Durante la pasada legislatura detectamos que había más demanda de talleres pesados y organismos interesados con los que mantuvimos conversaciones, como el Centro Superior de Investigaciones Científicas”.

Jorge Crespo, edil no adscrito, considera que no había ninguna intención de acordar nada” ni antes ni ahora. “Llevamos desde septiembre invitando a todos los grupos a que trasladen sus ideas”, añadió. “No entendemos que se nos achaquen a nosotros las formas, incluso desde que ocurrió lo que ocurrió hemos seguido proponiendo y haciendo un ejercicio de responsabilidad. Ustedes han excluido al grupo mayoritario de la ciudad y a los 2.500 ciudadanos que nos dieron su confianza”, replicó Fuentes. Un argumento rechazado por Leoz. “Han transcurrido siete comisiones de Hacienda. No sé en qué mundo vivimos si eso lo consideran excluir a su grupo. Su voluntad ha sido nula”.

Cifran en un 40% el plus en el área social





El alcalde aplaudió el aumento que cifró en un 40% en partidas de bienestar social como uno de los pilares del presupuesto. Destacó junto a este bloque el de educación, sobre todo por el incremento en la escuela infantil Arieta. Y en el área cultura, con un plus del 19% en las partidas de biblioteca, casa de cultura y museo. En los próximos días se definirá tras estudiar las propuestas el destino de 42.605 euros de participación ciudadana.