Los taurinos piden mejoras en la plaza en el presupuesto de Estella

El Club Taurino Estellés, a través de la junta directiva que tiene al frente a Juan José Crespo, ha llamado a la puerta del proceso participativo abierto por el Ayuntamiento de Estella para recibir aportaciones de ciudadanos y colectivos al borrador del presupuesto de 2021. Lo ha hecho con una serie de peticiones de mejora para la plaza de toros de la ciudad que ya ha presentado por los cauces habilitados para ello con el objetivo de que sean tenidas en cuenta en la relación de gastos finales.

Como se les trasladó desde el Ayuntamiento tanto a ellos como al resto de entidades con presencia en distintos ámbitos de la actividad local, el plazo para presentar sus aportaciones se prolonga hasta el 9 de noviembre. Una vez recibidas, el equipo de gobierno decidirá cuáles tienen cabida en el ejercicio del 2021. El procedimiento participativo sigue una pauta diferente este año, en el que no han podido convocarse consejos de barrio por la situación del coronovirus. No se asigna tampoco una partida concreta a este capítulo, sino que se estudiará en cada caso si se incluyen o no dentro de las partidas de las áreas municipales a las que en se vinculan las diferentes propuestas.

El Club Taurino ha puesto en la suya el foco en mejoras como las barreras arquitectónicas, que dificultan el acceso a personas mayores o con problemas de movilidad. Una circunstancia que se solucionaría, según plantean en su solicitud, con la instalación de un montacargas o de un ascensor. El presidente del Club Taurino señalaba ayer que, como otra alternativa, se podría habilitar en la zona de palcos un espacio accesible para que todo el mundo pueda acceder al coso estellés sin las limitaciones actuales.

El colectivo considera que hay otros aspectos que requieren ser mejorados, como las gradas de sol por un deterioro desde hace años que se agudiza con el paso del tiempo y reviste peligrosidad en algunos puntos. Ocurre algo similar con los baños de las zonas de sol y sombra, en mal estado y necesitados de una adaptación a la actual normativa. Los corrales forman parte de la misma lista, en concreto la reparación de sus puertas. Y, en el exterior, proponen que se pinten las puertas exteriores metálicas. Juan José Crespo considera que se trata de trabajos que podrían ser asumidos por el personal de empleo social protegido o través de los alumnos de una escuela taller.

Sigue su curso el proyecto para adaptarla a actividades deportivas



El club taurino plantea su propuesta de reformas en un momento en el que sigue su curso el proyecto para adaptar la plaza a la práctica de actividades deportivas. En concreto, modalidades como el voleivol o el tenis playa y el balonmano que podrán disputarse cuando concluya la instalación sobre la arena del equipamiento necesario para ello. Es una de las iniciativas del equipo de gobierno para, como han indicado, dar uso a una infraestructura que permanece cerrada todo el año salvo la semana de fiestas patronales. La idea es que ambas actividades resulten compatibles y convivan en la plaza centenaria de titularidad municipal. Si la propuesta de los taurinos se ha centrado, por otro lado, en mejoras en su interior, su exterior luce ya una imagen renovada después de que se pintara su parte principal con Gonzalo Fuentes en la alcaldía y que recientemente se hiciera lo mismo en los laterales con cargo a la concejalía de Servicios que preside Jorge Crespo.