La supresión de actividades deja en Estella otros 100.000 € sin gastar

Una doble circunstancias derivada de la pandemia que dejó ya sin destino en Estella partidas tan importantes como la de fiestas patronales o la Semana Medieval se combina en esta recta final del año para frenar también otros gastos asentados en el presupuesto ejercicio a ejercicio. Un dinero que se queda ahora en las arcas locales y da margen para cubrir otras necesidades procedente bien de programas directamente suspendidos -como el de ferias de San Andrés- o de subvenciones a colectivos vinculados a las fiestas que no pueden pagarse porque van ligadas a actuaciones no realizadas. Solo la suma de ambos conceptos se acerca a los 100.000 euros.

En lo que respecta a ese bloque festivo las pequeñas subvenciones que no se cobrarán arrojan unos 57.000 € según los gastos que se presupuestaron en el ejercicio de 2019. El Ayuntamiento ya comunicó la semana pasada a los colectivos implicados -grupos de danza, comparsa, peñas y agrupaciones musicales- que las cantidades no se abonarían. El concejal Regino Etxabe explicó ayer que responde al criterio técnico indicado desde Intervención porque así lo establecen las bases de las propias subvenciones. “Se trata de cantidades que no se pueden abonar porque lo que las justifica son los gastos que se han tenido fruto de esas actividades”, explicó el edil responsable del bloque de Cultura y Festejos. Sí será posible -añadió- compensar por algún tipo de gastos que hayan podido producirse y que las asociaciones justifiquen.

Cuestión aparte es la consignación referente a la banda de música de Estella, con la que el Ayuntamiento mantiene un convenio propio. Un contrato por 42.000 € con el que se da cobertura no solo a fiestas sino a un conjunto de actividades a lo largo de todo el año. El concejal señaló que se está analizando en estos momentos con los servicios técnicos municipales la manera de mantener la fórmula para seguir dando cobertura a la cantidad fijada. Se trabaja para hacerlo así dado que, aunque las fiestas sí constituyen el grueso de su actividad, han dado salida a actuaciones como las del pasado agosto en las residencias de ancianos.

A ese apartado de subvenciones -y ligado ya a otras áreas municipales- se añaden los 25.000 € de ferias de San Andrés. La recta final del año deja en el aire otros fijos del presupuesto como la asignación para la cabalgata de Reyes que organiza Peñaguda y la partida, siempre fija también, para el olentzero. De ese conjunto de pequeñas citas que se quedan sin actividad este año han formado parte desde la feria de los artesanos a la subvención a la Semana Sefardí organizada por los Amigos del Camino de Santiago, entre otras cantidades que se acercan -solo en esta extensa relación ligada a la cultura y a las ferias- a esos 100.000 € no gastados.

Qué partidas se quedan sin ejecutar y algunas pendientes



Aunque no hay nada anunciado oficialmente, ni el olentzero ni la cabalgata de los Reyes Magos se celebrarán al menos en el formato tradicional. El coronavirus marcará ambos eventos para los que el presupuesto municipal reserva también partidas propias. La de Reyes ha contado en los últimos ejercicios con 7.500 €. La del olentzero con 1.005 €. La sociedad Peñaguda estudia en estos momentos si cabe alguna opción alternativa para que los Reyes puedan estar presentes. Otros actos que se han quedado en el camino. Ni Semana Sefardí, con una subvención que se mueve en los distintos ejercicios en torno a los 2.000 €, ni feria de artesanía, con 1.700 €. A ello se suman una serie de pequeñas partidas que contribuyen a las fiestas de los barrios y sufragan citas como San Isidro o la recepción al Ángel de Aralar.