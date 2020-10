El colegio Mater Dei cuenta con 25 purificadores de aire gracias a una donación

Actualizada 02/10/2020 a las 06:00

La generosidad de un donante, un particular que quiere permanecer en el anonimato, ha resuelto en el colegio Mater Dei de Ayegui uno de los problemas a los que los centros educativos se enfrentarán en cuanto desciendan las temperaturas. Con parte de sus alumnos muy pequeños -en sus aulas se imparten los niveles de 0 a 12 años- las ventanas hoy abiertas no podrán seguir estándolo en unas semanas. Sí para ventilar de forma periódica, pero no toda la jornada y de manera continua. Lo ha permitido el buen tiempo como una de las medidas necesarias ante el coronavirus, pero la situación se complica porque dar las clases con frío no es opción. Los 25 renovadores de aire entregados por un benefactor lo solventan y proporcionan tranquilidad a la comunidad educativa.

Andrés García Ayerra, director de un colegio perteneciente a la red diocesana de enseñanza, explica como el donante vio el esfuerzo que para todos los centros suponía una vuelta a clase en la situación actual. Quiso por ello prestarles de alguna manera su apoyo. Ha habido al mismo tiempo en su gesto una expresión de agradecimiento a Mater Dei, este curso con 440 alumnos matriculados de los que 34 -de cero a tres años- pertenecen al primer ciclo de Educación Infantil.

EN TODOS LOS ESPACIOS

El colegio trasladó el número de espacios en los que iban a resultarles necesarios los purificadores. Llegaron poco después los 25 solicitados, con un coste de 5.000 €. La entrega les ha permitido -explica el director- disponer de ellos en todas las dependencias que se utilizan este curso. No solo las aulas. También estancias complementarias como los tres comedores habilitados para separar a los diferentes niveles dentro de los mismos protocolos frente al virus y para mantener los grupos estables de convivencia. Desmontaron para uno de ellos el salón de actos y proporcionan allí el servicio de comidas a Infantil. Sus compañeros de Primaria se distribuyen a su vez por los otros dos comedores.

En cada uno de los lugares asignados se encuentran ya colocados aparatos de pequeño tamaño cuyo sistema permite tras ser programado renovar el aire de manera constante. En su “ficha técnica” se destaca la alta calidad de unos filtros diseñados para tratar prácticamente el cien por cien de las partículas y alérgenos en suspensión. La posibilidad de combinarlos con la ventilación natural supone un problema menos en un curso que ha obligado a reinventarse y está a punto de cumplir su primer mes del calendario lectivo. “Entendemos que no es una varita mágica, pero sí una medida adicional que nos viene muy bien. El donante comprendió lo que han supuesto todos los extras para el colegio, desde los dispensadores de hidrogel a las mascarillas del personal y la modificación de los espacios”, explica. El centro quiere por ello trasladar de forma pública su agradecimiento.

El director de Mater Dei se refiere a la intensidad de estas semanas volcados en que todo funcione lo mejor posible. “El gesto nos ha emocionado y nos alegra mucho. Para nosotros supone una motivación más para trabajar en el día a día con la mayor intensidad posible en beneficio de toda la comunidad educativa”, añade. Andrés García expresó su confianza en que las cosas salgan bien aún con la incertidumbre y preparándose para los distintos escenarios que se den.

Con la experiencia de estas primeras semanas, el colegio tiene claro igualmente su agradecimiento por la colaboración encontrada en el conjunto de la comunidad educativa. “Las familias se han implicado en el seguimiento de las normas y ha sido muy importante contar con todo el mundo. Lo mismo ha ocurrido con los niños, que lo han interiorizado e integrado todo de una manera natural”, argumenta.