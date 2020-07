La juventud de Estella, felicitada por su “comportamiento ejemplar”

Actualizada 29/07/2020 a las 06:00

A la juventud de Estella le llegó ayer una felicitación por partida doble y una llamada a seguir por el buen camino ante los próximos días durante los que la ciudad hubiera celebrado sus fiestas patronales. Gobierno de Navarra y Ayuntamiento lanzaron en esa dirección un mensaje compartido desde el salón de plenos del consistorio en el que el vicepresidente y consejero de Presidencia, Javier Remírez, se reunió por la mañana con el alcalde, Koldo Leoz, y portavoces de los grupos municipales.



Asistieron al encuentro -enmarcado en las rondas que el Ejecutivo mantiene estas semanas con los ayuntamientos de referencia de cada comarca coincidiendo con sus “no fiestas”- portando mascarillas moradas, parte de las 2.000 distribuidas por el área de Igualdad en su campaña por un “verano libre de violencias machistas”. El vicepresidente Remírez resaltó que la lucha ante el covid “trasciende los colores politicos” y está encontrando “ unidad y trabajo conjunto” con un alto grado de coincidencia en las localidades navarras.



Se refirió a la “actitud encomiable” de la población a la vez que hizo un llamamiento a la responsabilidad para seguir así ante días tan especiales como los que hubieran comenzado el Viernes de Gigantes, este año el 31 de julio. Quiso de forma concreta agradecer en nombre del Gobierno el comportamiento ejemplar de los jóvenes, también por su colaboración con sus familias y la gente de más edad. Consideró injusto “centrar las críticas en un sector” y abogó por atajar situaciones de riesgo poniendo en valor igualmente el papel de la hostelería.



BAJOS NIVELES DE CONTAGIO



Habrá al mismo tiempo en Estella, como en el resto de localidades, un dispositivo policial para atajar “incumplimientos y expresiones insolidarias” que pongan en riesgo la salud. Un control a lo largo de unas jornadas en las que estarán prohibidos los botellones y no se autorizará sacar mesas a la calle. “Aunque la ciudadanía en general está siendo responsable tenemos que poner el foco en determinadas actuaciones como las del ocio nocturno que han llevado ya a tomar medidas”, indicó. No solo aludió a este frente, sino a otros eventos sociales y reuniones interrumpidas durante los meses pasados. “Se pueden seguir disfrutando y preservar en el mayor grado posible el sector socioeconómico, pero teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias”.



En parecidos términos se expresó el alcalde de Estella en un gesto de reconocimiento hacia la gran “responsabilidad y madurez” de los ciudadanos. Recordó que a lo largo de este tiempo los niveles de contagio en la que es la sexta zona básica de mayor tamaño de entre las 37 de Navarra se han situado entre los siete u ocho más bajos. “Fuimos como ciudad quienes pusimos en marcha el primer mercado de grandes dimensiones, un gran trabajo con medidas que se hicieron bien. La juventud de Estella demostró un saber estar fuera de toda duda el 25 de mayo, cuando se hubieran celebrado las fiestas de la juventud, y también cuando se abrieron los centros de reunión”, sostuvo.



El horario de los bares no se toca y podrán abrir hasta las 2



No se tocará el horario marcado para la hostelería en el decreto foral, por lo que los bares podrán abrir hasta las 2 de la madrugada los días en que se hubieran celebrado las fiestas. La situación epidemiológica hace que no se considere necesario añadir restricciones en la ciudad en un momento en el que -según se indicó ayer- no existen datos sanitarios que lleven a conducirse en ese sentido. El alcalde expresó su confianza en “el buen hacer de la hostelería” y en que el sector va a “desarrollar su actividad de manera responsable”. Desde el punto de vista sanitario, explicó que el brote surgido hace un par de semanas al dar positivas tres personas -una de ellas de una localidad próxima y dos de la propia Estella- parece controlado por lo que la situación es de una “relativa normalidad” aunque se debe seguir con los actuales niveles de alerta.