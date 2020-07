Piscinas de 27 municipios reciben a los bañistas en Tierra Estella

Actualizada 19/07/2020 a las 06:00

A las piscinas de 27 municipios de Tierra Estella que han abierto este verano les ha costado llegar hasta aquí. Si ya la decisión de hacerlo o no resultó difícil especialmente para los ayuntamientos de menor tamaño y medios más limitados, los cambios que iban entrando en vigor con la desescalada obligaron a hacer ajustes de semana a semana. Al final, en ellas resulta hoy posible darse un chapuzón y disfrutar del verano de la nueva normalidad.

No todas se decidieron finalmente en ese sentido. Costó apostar por quedarse cerradas en casos como Igúzquiza, cuya junta concejil dio una y mil vueltas e intentó hasta el último momento la apertura para descartarla por motivos sanitarios ante la dificultad de garantizar las medidas exigidas con los recursos del concejo. Tampoco para Murieta y Ancín, en el valle del Ega, habrá temporada 2020, al igual que en Torralba, Desojo, Azuelo y Espronceda, pequeñas poblaciones que comparten el mismo recinto de baño situado en esta última localidad.

Las piscinas que sí abren lo hacen con elementos en común, además del aforo del 75% generalizado según la normativa foral. Los vestuarios y sus duchas se mantienen cerrados, se funciona con turnos en la mayor parte y se reserva también la hora de comer para las labores de desinfección. El bar deja ejemplos tanto en un sentido como en el contrario.

Antes de abrir la temporada entre finales de junio e inicios de este mes, los ayuntamientos pusieron también en marcha los mecanismos de contratación para incorporar al personal necesario para las piscinas. Los bandos anunciaron la necesidad de socorristas repetida cada verano pero también y, como novedad en una temporada marcada por el coronavirus, otras figuras como peones para control de aforo y desinfección o un encargado de la instalación.

PISCINAS DE LA MERINDAD DE ESTELLA DE ACCESO PÚBLICO

ABÁIGAR

-Propietario: Ayuntamiento.

-Gestor: Ignacio Murugarren.

-Apertura: 27 de junio.

-Aforo total del recinto: 300 personas.

-Aforo que van a aplicar: 75% por ciento, que corresponde a 225 personas.

-Número de vasos y cuántos están abiertos: Uno de adultos y otro de chapoteo, los dos activos.

-Horario: Mañana de 11 a 15 horas. Por las tardes, de 16 a 20 horas. Se realiza un parón para desinfectar.

-¿Se establecen turnos para el acceso? No.

-Medidas de restricción: Todas las entradas están controladas y a cada persona se le toman los datos.

-¿Se ponen abonos a la venta? Tienen preferencia los abonados habituales de cursos pasados y se ponen a la venta 150.

-¿Precio de entrada diaria? De 0 a 5 años gratis. De 6 a 12 cuestan 2,50 € y la de adultos 5€.

-¿Funciona el bar? Sí.

-¿Se sirven comidas? Solo por encargo.

-¿Qué servicios no funcionan? En la zona de vestuarios no se puede duchar, solo para cambiarse.





ABÁRZUZA

-Propietario: Ayuntamiento.

-Gestor: Ayuntamiento.

-Apertura: 26 de junio.

-Aforo total del recinto: 400 personas.

-Aforo que van a aplicar: 75% por ciento, que corresponde a 300 personas.

-Número de vasos y cuántos están abiertos: dos activos. Uno para adultos y otro de chapoteo.

-Horario: de 11 horas a 20 horas

-¿Se establecen turnos para el acceso? Hay dos turnos, de mañana y tarde. En principio se puede ir a los dos

-¿Se establecen turnos para el acceso? Hay dos turnos, de mañana y tarde. En principio se puede ir a los dos

-Medidas de restricción: Se han marcado espacios de 2 m por 2,5 m, aproximadamente, distanciados por 1,5 m. Se cierra y se vacía el recinto de 14.45 a 15.30 horas para desinfectar, y se hacen desinfecciones, además, antes de abrir, a las 10.30 y a las 17.30 horas.

-¿Se ponen abonos a la venta? Hasta alcanzar un máximo de 325, para empadronados, quien tenga vivienda en la localidad y los abonados de 2019. Además familiares directos con empadronados y titulares de vivienda.

-Entrada diaria: solo se pondrán a la venta 10 entradas por día para empadronados o familiares.

-¿Funciona el bar? Sí. El bar es totalmente independiente del recinto de las piscinas.

-¿Se sirven comidas? Están trabajando para poder ofrecer el servicio.

-¿Qué servicios no funcionan? Los vestuarios y las duchas.





ALLO

-Propietario: Ayuntamiento.

-Gestor: Ayuntamiento.

-Apertura: del 1 de julio al 30 de septiembre.

-Aforo total del recinto: 525 personas en el vaso y 750 en la zona verde.

-Aforo que van a aplicar: 393 personas para el vaso y 562 para la zona verde.

-Número de vasos y cuántos están abiertos: Dos, de recreo y de chapoteo. Estarán abiertos los dos.

-Horario: De 11 a 21 horas. Se cierra el vaso de 15 a 15.30 horas para desinfección.

-¿Se establecen turnos para el acceso? No. Aunque se podrán aplicar dependiendo de la demanda y evolución de la pandemia.

-Medidas de restricción: Uso de mascarillas.

-¿Se ponen abonos a la venta? Sí, para toda la temporada. .

-Precio de la entrada diaria: 5 euros.

-¿Funciona el bar? Sí.

-¿Se sirven comidas? Sí, con las limitaciones propias.

-¿Qué servicios no funcionan? El parque infantil y las duchas de los vestuarios.





ANDOSILLA

-Propietario: Ayuntamiento.

-Gestor: Omikron Sport.

-Apertura: 1 de julio

-Aforo total del recinto: 2.475

-Aforo que van a aplicar: 1.800 (el 75%) .

-Número de vasos y cuántos están abiertos: Los dos del recinto están abiertos.

-Horario: De 11 a 21 h.

-¿Se establecen turnos para el acceso? No. Disponen de torno de acceso y el aforo es mayor que el número de abonados.

-Medidas de restricción: se cerrarán vasos de agua y vestuarios para desinfección diaria.

-¿Se ponen abonos a la venta? Si.

-Precio de la entrada diaria: Adultos 4 euros y niños 3 euros, que se incrementan a 5 y 4 euros los fines de semana y festivos.

-¿Funciona el bar? Sí.

-¿Se sirven comidas? Bajo reserva.

-¿Qué servicios no funcionan? La pista de fútbol sala descubierta hasta que la ley lo permita.

ARRÓNIZ

-Propietario: Ayuntamiento.

-Gestor: Ayuntamiento

-Apertura: 26 de junio.

-Aforo total del recinto: 1.200 personas.

-Aforo que van a aplicar: 586 usuarios.

-Número de vasos y cuántos están abiertos: Tres de tres.

-Horario: De 11 a 14.30 y de 15.30 a 21 horas.

-¿Se establecen turnos para el acceso? No.

-Medidas de restricción: Se controla el aforo con parcelas además de en la entrada, uso de mascarilla, un metro y medio de distancia y se realizan cuatro desinfecciones diarias.

-Precio de la entrada diaria: Seis euros.

-¿Funciona el bar? No.

-¿Se sirven comidas? No.

-¿Qué servicios no funcionan? Los vestuarios y las duchas.





AYEGUI

-Propietario: Ayuntamiento.

-Gestor: empresa pública Gastizun S.L.

-Apertura: del 1 de julio al 31 de agosto.

-Aforo total del recinto: 750 personas.

-Aforo que van a aplicar: 550 personas por cada uno de los dos turnos. De ellos, el 90 por ciento será abonado de temporada y el 10% se destinará a entradas diarias.

-Número de vasos y cuántos están abiertos: Cuatro vasos. Piscina grande, vaso pequeño, jacuzzi y zona de chapoteo.

-Horario: Para el turno de mañana, de 10 a 15 horas; y para el de tarde, de 16 a 21 horas. .

-¿Se establecen turnos para el acceso? Dos, de mañana y tarde.

-Medidas de restricción: Obligatorio el uso de mascarillas en el interior. En el exterior, si no se pueden guardar los dos metros de distancia. Se colocarán surtidores de hidrogeles y se ha dibujado un recorrido de entrada y de salida para evitar aglomeraciones. Habrá tres desinfecciones diarias: de 9 a 10 , de 15 a 16 y de 21 a 22 horas.

-¿Se ponen abonos a la venta? Para toda la temporada con un coste de 80 euros para los adultos; de 60 euros para los niños de entre 14 a 17 años y de 40 euros para los de 3 a 13 años.

-Precio de la entrada diaria: En día laborable, de 6 euros para adultos, de 5 para niños entre 14 a 17 años y de 4 para los de entre 3 y 13 años. En fin de semana y festivos, el coste será de 9, 8 y 5,50 euros respectivamente.

-¿Funciona el bar? Sí, desde el 1 de julio.

-¿Qué servicios no funcionan? No habrá duchas, pero se habilitan dos vestuarios más y dos baños más en las piscinas.





AZAGRA

-Propietario: Ayuntamiento.

-Gestor: Açasport.

-Apertura: 26 de junio.

-Aforo total del recinto: .880 personas.

-Aforo que van a aplicar: Se aplica el 75%, que deja el aforo en 660 persona.

-Número de vasos y cuántos están abiertos: Los dos. Uno de recreo, de 50 x22 metros. SE permiten 364 personas dentro como máximo (en condiciones normales, 500 personas). En el de chapoteo, se permiten 45 personas (antes, 80). Los dos están abiertos.

-Horario: De 11 a 21 h.

-¿Se establecen turnos para el acceso? Han dividido a todos los abonados en dos grupos. Un día va un grupo y otro día otro.

-Medidas de restricción: Recorridos para entrar y en el acceso a los vasos. Se han instalados geles hidroalcohólicos y papeleras.

-¿Se ponen abonos a la venta? Solo los abonos de temporada.

-Precio de la entrada diaria: No hay entradas diarias.

-¿Funciona el bar? Si.

-¿Se sirven comidas? Si

-¿Qué servicios no funcionan? Vestuarios y duchas y un parque infantil.



BARGOTA

-Propietario: Ayuntamiento.

-Gestor: Ayuntamiento.

-Apertura: 1 de julio.

-Aforo total del recinto: Alrededor de 700.

-Aforo que van a aplicar: 450.

-Número de vasos y cuántos están abiertos: Uno grande y otro pequeño de chapoteo nuevo. Abiertos los dos.

-Horario: De 11 a 22 horas con una de cierre al mediodía para limpieza.

-¿Se establecen turnos para el acceso? No.

-Medidas de restricción: No.

-¿Se ponen abonos a la venta? Sí, unos 400 vendidos.

-Precio de la entrada diaria: 6 € adultos, gratis de 0 a 3 años y 3€ hasta los 16.

-¿Funciona el bar? Sí.

-¿Se sirven comidas? Sí.

-¿Qué servicios no funcionan? Vestuarios y duchas.





CÁRCAR

-Propietario: ADCR El Pinar.

-Gestor: El titular.

-Apertura:1 de julio.

-Aforo total del recinto: 1.412.

-Aforo que van a aplicar: El 75 % (1.058).

-Número de vasos y cuántos están abiertos: Dos y los dos abiertos.

-Horario: El baño, de 11 a 21h.

-¿Se establecen turnos para el acceso? No.

-Medidas de restricción: Solo pueden acceder los socios. A través de ellos, los no socios pueden conseguir una entrada siempre que la relación sea de familiar de primer grado (parejas, padres e hijos). En el caso de segundo grado, solo en el caso de abuelos o nietos.

-¿Se ponen abonos a la venta? No.

-Precio de la entrada diaria: 5 euros.

-¿Funciona el bar? Sí. .

-¿Se sirven comidas? Sí.

-¿Qué servicios no funcionan? Las duchas y las fuentes están clausuradas.

CIRAUQUI

-Propietario: Ayuntamiento.

-Gestor: Ayuntamiento

-Apertura: 20 de julio a 20 de septiembre .

-Aforo total del recinto: 400 personas.

-Aforo que van a aplicar: el 75 por ciento.

-Número de vasos y cuántos están abiertos: Dos de dos. Uno de chapoteo y otro de recreo.

-Horario: de 12 a 15 y de 16 a 20.30 horas.

-¿Se establecen turnos para el acceso? No.

-Medidas de restricción: Se realizan tres desinfecciones diarias además del control de aforo y solo estará abierto un baño.

-¿Se ponen abonos a la venta? Sí, pero con condiciones, como estar empadronados, tener en la localidad una segunda vivienda o haberse abonado el año anterior.

-Precio de la entrada diaria: No hay entradas diarias.

-¿Funciona el bar? Sí, con el mismo horario que las piscinas.

-¿Se sirven comidas? No.

-¿Qué servicios no funcionan? Las duchas.



DICASTILLO

-Propietario: Ayuntamiento.

-Gestor: Ayuntamiento.

-Apertura: 26 junio.

-Aforo que van a aplicar: 550 personas.

-Número de vasos y cuántos están abiertos: están abiertos dos, la piscina para adultos y la pequeña.

-Horario: de 11 a 21 horas. De 15 a 16 horas se cerrarán los vasos para realizar una desinfección.

-¿Se establecen turnos para el acceso? No.

-Medidas de restricción: Obligatoria mascarilla al entrar y salir en las instalaciones. Se diseñará un circuito de entrada, donde se controlará el aforo, y salida y se realizarán tres desinfecciones al día.

-¿Se ponen abonos a la venta? Sí. Están ya casi agotados.

-Precio de la entrada diaria: 4,5 euros.

-¿Funciona el bar? Sí.

-¿Se sirven comidas? Bocatas y raciones .

-¿Qué servicios no funcionan? Se cierra la pista polideportiva y los vestuarios y se suspenden los cursos de natación.



ESTELLA

-Propietario: Ayuntamietno.

-Gestor: Serdepor.

-Apertura: 3 de julio.

-Aforo total del recinto: 573 personas.

-Aforo que van a aplicar: 430 personas.

-Número de vasos y cuántos están abiertos: Dos.

-Horario: De 11 a 15 horas y de 16 a 20.

-¿Se establecen turnos para el acceso? Para controlar el aforo, se establecen dos turnos. El de mañana, de 11 a 15 horas, y el de tarde, de 16 a 20 horas.

-Medidas de restricción: Se ha establecido una distribución espacial en el césped para garantizar la distancia de seguridad. Cierre de 15 a 16 para la desinfección.

-¿Se ponen abonos a la venta? Sí. Se han vendido 266.

-Precio de la entrada diaria: Los niños de 4 a 13 años pagan 4,55 €, de 14 a 17 el precio es de 5,90

-¿Funciona el bar? No hay.

-¿Se sirven comidas? No

-¿Qué servicios no funcionan? Los vestuarios, en su lugar se han instalado jaimas.





GUESÁLAZ

-Propietario: Ayuntamiento del valle de Guesálaz.

-Gestor: Ayuntamiento.

-Apertura: El 27 de junio.

-Aforo total del recinto: 300.

-Aforo que van a aplicar: El 75%,

-Número de vasos y cuántos están abiertos: Los dos.

-Horario: De 11 a 15 horas y de 16 horas a 20.45

-¿Se establecen turnos para el acceso? Sí.

-Medidas de restricción: Cita previa y dos turnos.

-¿Se ponen abonos a la venta? Sí, hasta completar máximo estipulado.

-Precio de la entrada diaria: 6 € adultos y 3€ infantil (número máximos diario 25 entradas)

-¿Funciona el bar? Sí

-¿Se sirven comidas?Sí.

-¿Qué servicios no funcionan? Ducha y vestuarios.





LAZAGURRÍA

-Propietario: Ayuntamiento.

-Gestor: Ayuntamiento.

-Apertura: martes 23 de junio.

-Aforo total del recinto: capacidad para 1.128 personas.

-Aforo que van a aplicar: el 75 por ciento, 846 personas.

-Número de vasos y cuántos están abiertos: Dos y dos. Una pequeña para chapoteo y otra de mayor tamaño, para recreo.

-Horario: en julio y agosto, de lunes a domingo, de 12 a 21 horas. En septiembre, de 16 a 20.30 horas y, los sábados y domingos de ,12 a 21 horas.

-¿Se establecen turnos para el acceso? No.

-Medidas de restricción: todas las que marcan los protocolos de seguridad, incluyendo tres desinfecciones diarias. Dos de ellas, de 11.30 a 12 y de 14.30 a 15.30 horas.

-¿Se ponen abonos a la venta? Sí.

-Precio de la entrada diaria: De 0 a 5 años, la entrada es gratuita, de 6 a 14 años, el coste es de 3 euros (sábados, domingo y festivos a 4 euros) y los mayores de 14 años pagarán 4 euros y, en sábados, domingos y festivos, 5 euros.

-¿Funciona el bar? Sí.

-¿Se sirven comidas? Sí.

-¿Qué servicios no funcionan? Los vestuarios y las duchas.



LERÍN

-Propietario: Ayuntamiento.

-Gestor: Ayuntamiento.

-Apertura: 4 de julio.

-Aforo total del recinto: 761.

-Aforo que van a aplicar: El 75% (571).

-Número de vasos y cuántos están abiertos: 2 (piscina de recreo y piscina de chapoteo)..

-Horario: De 11 a 21 h.

-¿Se establecen turnos para el acceso? No.

-Medidas de restricción: Aforo y distancia reglamentaria.

-¿Se ponen abonos a la venta? Si, a través de la tarjeta ciudadana.

-Precio de la entrada diaria: Menores de 7 años, entrada gratuita; de 7 a 15 años, 3 €; de 16 a 64 años, 4 €; a partir de 65 años, 3 €; matrimonios y parejas de hecho, 8 €; matrimonios y parejas de hecho de más de 65 años, 4 €

-¿Funciona el bar? No.

-¿Se sirven comidas? No.

-¿Qué servicios no funcionan? Vestuarios y duchas.

LEZAUN

-Propietario: Ayuntamiento.

-Gestor: Ayuntamiento.

-Apertura: 25 de junio.

-Aforo total del recinto: 270.

-Número de vasos y cuántos están abiertos: Uno y está abierto.

-Horario: De 11 a 20 horas.

-¿Se establecen turnos para el acceso? No.

-Medidas de restricción: Las que marca la ley.

-¿Se ponen abonos a la venta? Sí.

-Precio de la entrada diaria: 4 €.

-¿Funciona el bar? Sí.

-¿Se sirven comidas? No.

-¿Qué servicios no funcionan? Los cursos de natación.





LODOSA

-Propietario: Ayuntamiento

-Gestor: BPXport.

-Apertura: 20 junio.

-Aforo total del recinto: 852 en los tres vasos exteriores y playa. En las zonas verdes: 1.697. En el vaso interior y plaza: 268.

-Aforo que van a aplicar: El 75%..

-Número de vasos y cuántos están abiertos: Tres vasos exteriores y uno cubierto.

-Horario: De 10 a 22 horas.

-¿Se establecen turnos para el acceso? No.

-Medidas de restricción: Zonas independientes por edades, uso de mascarillas, es obligatorio pasar por la esterilla desinfectante, lavado de manos con hidrogel y cierre para desinfectar al medio día, entre las 14 y las 15 horas. Hay un recorrido de entrada y otro de salida. Las zonas verdes están señalizadas con el aforo.

-¿Se ponen abonos a la venta? De todo tipo: verano, anual, quincenal, mensual.

-Precio de la entrada diaria: De lunes a viernes, adultos: 6,15 € y niños, 3,20. Sábado, domingo y festivos, adultos: 10,90 € y niños: 6,15 €.

-¿Funciona el bar? A partir del 1 de julio.

-¿Se sirven comidas?

-¿Qué servicios no funcionan? Funcionan todos





LOS ARCOS

-Gestor: Ayuntamiento.

-Apertura: Del 4 de julio a 13 septiembre.

-Aforo total del recinto: 543 personas.

-Aforo que van a aplicar: el 75%, que corresponde a 407 personas.

-Número de vasos y cuántos están abiertos: Dos. Vaso de recreo y otro de chapoteo, ambos descubiertos.

-Horario: de 11a 20 horas.

-¿Se establecen turnos para el acceso? No.

-Medidas de restricción: Estarán los vestuarios cerrados. Se realizará una desinfección a mitad de la jornada. Se retiran las mesas y sillas que no pertenezcan a la terraza del bar para evitar grupos.

-¿Se ponen abonos a la venta? Sí. Habrá abonos mensuales, quincenales y semanales.

-Precio de la entrada diaria: no hay.

-¿Funciona el bar? Sí.

-¿Se sirven comidas? Sí.

-¿Qué servicios no funcionan? Los vestuarios permanecerán cerrados.





LUQUIN

-Propietario: Ayuntamiento.

-Gestor:Ayuntamiento.

-Apertura: 26 de junio.

-Aforo total del recinto: 417.

-Aforo que van a aplicar: 312.

-Número de vasos y cuántos están abiertos: El grande y el de chapoteo, los dos abiertos.

-Horario: De 11.30 a 14.30 y de 15.30 a 20.30 de lunes a viernes. Los sábados y domingos de 11.30 a 15 horas y e 16 a 20.30.

-¿Se establecen turnos para el acceso? No.

-Medidas de restricción: No.

-¿Se ponen abonos a la venta? Unos 280.

-Precio de la entrada diaria: 5 euros para adultos y 4 para los pequeños.

-¿Funciona el bar? Sí.

-¿Se sirven comidas? Sí.

-¿Qué servicios no funcionan? Los vestuarios y sus duchas.





MAÑERU

-Propietario: Ayuntamiento.

-Gestor: Sociedad deportiva Aizpea

-Apertura: 20 de julio a 20 de septiembre.

-Aforo total del recinto: 400 personas.

-Aforo que van a aplicar: el 75 por ciento.

-Número de vasos y cuántos están abiertos: Dos de dos. Uno de chapoteo y otro de recreo.

-Horario: de 12 a 15 y de 16 a 20.30 horas.

-¿Se establecen turnos para el acceso? No.

-Medidas de restricción: Se realizan tres desinfecciones diarias además del control de aforo y solo estará abierto un baño.

-¿Se ponen abonos a la venta? Sí, pero con condiciones, como estar empadronados, tener en la localidad una segunda vivienda o haberse abonado el año anterior.

-Precio de la entrada diaria: No hay entradas diarias.

-¿Funciona el bar? Sí, por la tarde.

-¿Se sirven comidas? No.

-¿Qué servicios no funcionan? Las duchas.

MENDAVIA

-Propietario: Ayuntamiento.

-Gestor: Gade.

-Apertura: 27 de junio.

-Aforo total del recinto: 1.500 personas.

-Aforo que van a aplicar: 1125.

-Número de vasos y cuántos están abiertos: Dos vasos, abiertos los dos.

-Horario: De 10 a 21 horas.

-¿Se establecen turnos para el acceso? Sí. Tres, de 10 a 14, de 14 a 17.30 y de 17.30 al cierre.

-Medidas de restricción: Las recomendadas.

-¿Se ponen abonos a la venta? Sí, hasta completar aforo.

-Precio de la entrada diaria: 5 €.

-¿Funciona el bar? Sí.

-¿Se sirven comidas? Sí.

-¿Qué servicios no funcionan? Los vestuarios y las duchas.





MUNIÁIN

-Propietario: Ayuntamiento.

-Gestor: Ayuntamiento.

-Apertura: 13 de junio.

-Aforo total del recinto: 260 personas.

-Aforo que van a aplicar: 86 usuarios, aunque hay margen para ampliar si fuera necesario.

-Número de vasos y cuántos están abiertos: Dos. Uno normal y otro para chapoteo. Los dos están abiertos.

-Horario: De 11.30 a 20.30 horas.

-¿Se establecen turnos para el acceso? No.

-Medidas de restricción: control del aforo limitado, limpieza y desinfección tres veces al día, limpieza de manos y desinfección de calzado y de sillas y tumbonas, parcelación para guardar distancia y toma de temperatura, entre otras.

-¿Se ponen abonos a la venta? Sí, limitados.

-Precio de la entrada diaria: De 6 euros, se limita su venta al fin de semana y festivos.

-¿Funciona el bar? El bar esta junto a la piscina, pero es independiente del recinto, funciona según la norma dirigida a la hostelería.

-¿Qué servicios no funcionan? Los vestuarios.





OTEIZA

-Propietario: Ayuntamiento.

-Gestor: Ayuntamiento.

-Apertura: 27 de junio.

-Aforo total del recinto: 856 personas.

-Aforo que van a aplicar: el 50 por ciento, que corresponde con 428 usuarios.

-Número de vasos y cuántos están abiertos: Dos. Estarán abiertos los dos.

-Horario: De 11.30h. a 15h, por la mañana, y 16h a 20.30h, por la tarde.

-¿Se establecen turnos para el acceso? No.

-Medidas de restricción: en el vestuario solo podrán coincidir tres personas a la vez, con mascarilla. Acceso al frontón con restricciones, control de aforo, desinfección de pies, manos y toma de temperatura. Además de las tres desinfecciones diarias.

-¿Se ponen abonos a la venta? Sí, con algunas condiciones.

-Precio de la entrada diaria: los niños pagarán 3 euros y los adultos 6.

-¿Funciona el bar? Sí.

-¿Se sirven comidas? Sí.

-¿Qué servicios no funcionan? Permanecerán cerradas la sauna, la sala de gimnasio, la de baile y las duchas.





SAN ADRIÁN

-Propietario: Ayuntamiento.

-Gestor: Soysana.

-Apertura: 22 de junio.

-Aforo total del recinto: 3156 personas.

-Aforo que van a aplicar: En estos momentos, se aplica el 75%.

-Número de vasos y cuántos están abiertos: están todos los vasos abiertos (piscina de recreo/deportiva, piscina de enseñanza, vasos de chapoteo y jacuzzi).

-Horario: De 10 a 22h. .

-¿Se establecen turnos para el acceso? No.

-Medidas de restricción: cambio de las circulaciones de accesos, tanto a la salida y entrada del jardín, también en vestuarios y vasos de piscinas donde cada espacio tiene la entrada por una puerta o una ducha (en el caso de la piscina) y salidas por otra diferente. Servicio de vigilancia y ampliación del servicio de socorrista en las horas punta. Ampliación servicio de limpieza: Adaptación higiénico sanitarias (alfombra desinfectante, hidrogeles por toda la instalación) y uso obligatorio de la mascarilla excepto cuando se realice ejercicio físico o cuando se mantengan la distancia de seguridad.

-¿Se ponen abonos a la venta? Abono general, abono de verano y bonos de 10 entradas.

-Precio de la entrada diaria: Desde el 7 de julio se venden entradas diarias y de fin de semana al mismo precio. De 4 a 13 años, 4 €; de 14 a 17 años, 5,50 €; de 18 a 64 años, 7 € y mayores de 65 años, pensionistas y minusválidos, 5,50 €. ¿Funciona el bar? Si.

-¿Se sirven comidas? Sí.

-¿Qué servicios no funcionan? Sauna, terma, duchas spa bitérmicas; duchas vestuarios, zona taquillas vestuarios; merenderos y fuentes; colgadores hamacas y zona polideportiva (porterías, canasta, voleibol.





SARTAGUDA

-Propietario: Ayuntamiento.

-Gestor: Ayuntamiento.

-Apertura: 9 de julio.

-Aforo total del recinto: 342.

-Aforo que van a aplicar: 75%.

-Número de vasos y cuántos están abiertos: 3 y los 3 abiertos.

-Horario: De 11 a 20.30 h..

-¿Se establecen turnos para el acceso? Sí, dos turnos. Se revisarán después de la primera semana.

-Medidas de restricción: las impuestas por el Covid-19

-¿Se ponen abonos a la venta? Si.

-Precio de la entrada diaria: No se ponen a la venta.

-¿Funciona el bar? Si.

-¿Se sirven comidas? Si.

-¿Qué servicios no funcionan? Las duchas y un solo baño por género.

SESMA

-Propietario: Ayuntamiento.

-Gestor: Ayuntamiento.

-Apertura: 11 de julio.

-Aforo total del recinto:

-Aforo que van a aplicar: 290 personas.

-Número de vasos y cuántos están abiertos: Tres vasos y los tres abiertos.

-Horario: De 11.30 a 14.30 h y de 16.30 A 20.30 h. Al mediodía se cierra para limpiar y desinfectar.

-¿Se establecen turnos para el acceso? No, pero se establecerán si es necesario.

Medidas de restricción: Límite y control de aforo, uso de mascarillas si no se puede mantener la distancia de seguridad, uso e calzado exclusivo para el recinto, no se permiten juguetes y limpieza y desinfección al menos tres veces al día.

-¿Se ponen abonos a la venta? Sí.

-Precio de la entrada diaria: €.

-¿Funciona el bar? No

-¿Se sirven comidas? No.

-¿Qué servicios no funcionan? Bar, duchas de vestuarios, asadores y zona de merenderos.





VIANA

-Propietario: Ayuntamiento.

-Gestor: Sapje.

-Apertura: 27 de junio.

-Aforo total del recinto: 750 usuarios.

-Aforo que van a aplicar: El 75 por ciento. En total, la capacidad es de 562 personas.

-Número de vasos y cuántos están abiertos: Dos y los dos estarán abiertos esta temporada.

-Horario: de 10 de la mañana a 8 de la tarde.

-¿Se establecen turnos para el acceso? No.

-Medidas de restricción: uso obligatorio de mascarilla en los accesos hasta llegar a la zona verde.

-¿Se ponen abonos a la venta? Sí.

-Precio de la entrada diaria: 6 euros de lunes a viernes y 7 euros los fines de semana.

-¿Funciona el bar? Sí, a partir de la semana que viene.

-¿Se sirven comidas? Sí .

-¿Qué servicios no funcionan? Se cierran los toboganes, vestuarios, duchas y parque infantil. Tampoco se realizarán los préstamos de hamacas.