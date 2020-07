131 firmas piden abrir las piscinas en Villatuerta

Actualizada 19/07/2020 a las 06:00

El movimiento vecinal surgido en Villatuerta para pedir al Ayuntamiento que abra las piscinas ha entregado una solicitud firmada por 131 personas.

El grupo, disconforme con la decisión municipal, pidió reunirse con el equipo de gobierno para conocer los motivos, según indica en una nota de prensa. Explican que el Ayuntamiento “se escudó en la responsabilidad de evitar que se produzcan nuevos contagios y dio por hecho que los usuarios no iban a cumplir las normas insistiendo en que este verano no se podía sociabilizar como en los anteriores”. Aunque ven con buenos ojos diferentes actividades este verano, creen que las piscinas son un “servicio municipal” que debiera abrir y que existen otros motivos para no hacerlo. “Todos los cargos municipales deberían trabajar por Villatuerta”, dicen.

Te puede interesar